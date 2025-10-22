Teleshow

Topa reveló su profunda admiración por Xuxa y los sacrificios que hizo para conocerla: “Fue todo una locura”

El animador infantil rememoró los obstáculos económicos que enfrentó en su adolescencia y cómo logró superarlos para acercarse a su ídola

Topa y su admiración por Xuxa

El relato de Topa sobre su encuentro con Xuxa en los parques de Disney sorprendió a la audiencia de Otro día perdido, especialmente a Mario Pergolini, quien no ocultó su asombro ante la anécdota. El conductor quedó impactado cuando el artista compartió detalles inéditos de su admiración por la icónica presentadora brasileña y las estrategias que empleó para poder conocerla en persona.

Durante la emisión, Mario Pergolini mostró una fotografía poco común en la que ambos aparecen junto a Xuxa. Al ver la imagen, el conductor expresó su sorpresa, a lo que Topa respondió explicando el contexto: “Esa foto fue en el programa de televisión de ella que fui y me colé para estar ahí”, confesó el invitado.

Topa destacó la influencia de
Topa destacó la influencia de Xuxa en su carrera artística y anticipó su próximo espectáculo

Esta revelación dejó en evidencia la determinación de Topa por acercarse a su ídola, incluso recurriendo a métodos poco convencionales. El artista profundizó en el impacto que tuvo Xuxa en su vida profesional y personal. Recordó que, al asistir al programa de la presentadora, se encontró rodeado de numerosos adultos que, como él, sentían una profunda admiración por la figura de la conductora.

“De verdad que aprendí mucho para todas las cosas que hago. La admiro. Había mucha gente grande y mucha gente de mi edad y era alucinante lo que generaba. Después la encontré en Disney”, relató con admiración y abriendo otra ventana al anecdotario.

El relato de Topa continuó con una segunda anécdota, aún más inesperada, ocurrida en los parques del mundo creado por Walt. Cuando tuvo la oportunidad de hacer un viaje a Orlando y hacer toda la recorrida típica con todos los personajes y los juegos de Disney, se cruzó nuevamente con Xuxa, quien se encontraba acompañada por su hija Sasha.

Topa describió la escena con entusiasmo: “Digo, pará, pará, ‘es Xuxa con Sasha ahí’. Y fui y la saludé. No podía creer que la estaba viendo allá”, reveló en Otro día perdido. La emoción de ese momento quedó reflejada en sus palabras, al calificar el encuentro como una experiencia extraordinaria.

Topa conoció a Xuxa y
Topa conoció a Xuxa y logró retratar ese momento

La admiración de Topa por Xuxa se manifestó también en su valoración sobre la carrera de la presentadora. El artista destacó el carácter especial de la brasileña y anticipó su próximo espectáculo: “Para mí fue una locura verla. Es que la amo me parece alguien mágico. Ella va a hacer ahora un gran último espectáculo. Yo te cuento algo que no conté ningún lado”, aseguró, generando aun más expectativa en el piso.

La historia de Topa evidencia
La historia de Topa evidencia el esfuerzo de los fans por acercarse a sus ídolos

Uno de los pasajes más emotivos de la entrevista surgió cuando Topa recordó las dificultades económicas que enfrentó en su juventud para poder asistir a los eventos de Xuxa. El artista relató: “No tenía un mango yo para ir a verla. Se juntaban cositas de un chocolate para canjear las entradas, no tenía ni para el chocolate, de verdad. Vengo de clase media-baja, muy laburante, le mando besos a mis viejos, que siempre me dieron lo mejor y lo que pudieron. Pero no tenía para ir ahí, y entonces me colé. Me colé con amor”, subrayó.

La sinceridad de Topa y la intensidad de su admiración por Xuxa ofrecieron un testimonio genuino sobre el impacto de la presentadora en varias generaciones, así como sobre los esfuerzos personales que muchos admiradores han realizado para acercarse a sus ídolos.

