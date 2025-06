Topa: de los comienzos humildes a la fama, el amor sin etiquetas y la felicidad como papá

Desencriptados - Topa

Diego Topa, popularmente conocido como Topa, es un actor, cantante y conductor argentino, reconocido por su trabajo en programas infantiles. Su carisma, energía y talento lo convirtieron en una figura muy querida por los niños y las familias, especialmente por su papel protagónico en La casa de Disney Junior, donde se destacó como uno de los grandes referentes del canal en América Latina.

A lo largo de su carrera, ha combinado música, actuación y conducción, creando espectáculos y contenidos pensados para el público infantil, siempre con un enfoque educativo, lúdico y afectivo. Su estilo alegre y cercano le permitió conectar profundamente con varias generaciones de niños, tanto en televisión como en los escenarios, donde realizó exitosas giras teatrales con sus shows musicales.

Además de su carrera artística, es un firme defensor del respeto, la inclusión y la diversidad, transmitiendo mensajes positivos en cada uno de sus proyectos. En los últimos años, compartió aspectos personales de su vida, como la experiencia de convertirse en padre, lo que reforzó aún más su vínculo con el público al mostrarse auténtico.

Actualmente protagoniza Es tiempo de jugar, un espectáculo escrito y dirigido por Emiliano Dionisi, un talentoso dramaturgo y amigo personal de Topa, que ha ganado premios y recorrido escenarios de todo el mundo. La obra cuenta con coreografía de Gustavo Carrizo, un coreógrafo de gran trayectoria, y un elenco de actores y bailarines destacados, junto a una producción de primer nivel. La obra fue un éxito durante dos años en el Teatro Nacional y recibió múltiples premios. Ante el pedido del público que no puede viajar a Capital, decidieron salir de gira por el interior del país y Latinoamérica. La gira comienza el 3 de julio en Uruguay.

Topa: "Nunca me mareé con nada, siempre traté de seguir manteniendo mi esencia"

Rulo: — ¿Hace cuánto estás en pareja?

Topa: — ¡Puf! No sé 11, 12, 14... Qué sé yo. Un montón.

Rulo: — No le dan mucha bola a las fechas.

Topa: — No, no somos de festejar. Pero para nosotros es celebrarlo todos los días. Y obviamente que después de que fuimos papás y se agrandó la familia…

Rulo: — ¿Cuántos años tiene?

Topa: — Mitai tiene 5 añitos.

Rulo: — Y su nombre quiere decir Dulce niña en Guaraní, pero también tiene un significado en la India, ¿no?

Topa: — En hindú, me dijo mi amiga Daisy May Queen que mitaí significa dulce. Y en Paraguay y en la lengua de pueblos originarios se le dice así a los chicos. A los niños se le dice los mitaí. Así que para mí es mi dulce niña.

Rulo: — ¿Entiende tu hija a qué te dedicás?

Topa: — Entiende todo. El otro día me dijo algo muy hermoso. A veces me deja como recalculando. Me dice: “Papá, ¿por qué te quieren tanto?” Y no es el reconocimiento y el fanatismo, ella ve el amor, el abrazo. Entonces le digo: “Porque trabajo en algo muy hermoso que es para chicos, para la familia, que tiene que ver con la conexión, con el amor”. Me parece re lindo que perciba el amor y no el fanatismo. Fue muy hermoso que me lo diga y se lo tuve que explicar con mis palabras. Pero entiende todo...

Rulo: — En tus comienzos arrancaste como extra y hasta cantaste Festilindo. ¿Desde chiquito ya querías trabajar en la tele y ser famoso?

Topa: — No quería ser famoso. En realidad creo que inconscientemente lo tuve claro. A mí me gustaba hacer lo que más amaba y eso era actuar. No me importaba si me conocían o no, de hecho, al principio de mi carrera hice de todo...

Rulo: — ¿Pero te imaginaste alguna vez tener este éxito?

Topa: — No me imaginaba esto. Me imaginaba poder laburar de esto, pero no que la vida me iba a llevar a un lugar tan mágico y sobre todo con los más chiquitos. No me lo imaginé.

Rulo: — Trabajaste para que eso suceda y la pegaste. ¿Tenés conciencia de eso?

Topa: — No. Y creo que me salva un poco…

Rulo: — Te ayuda a mantener los pies sobre la tierra.

Topa: — Sí. Creo que eso también tiene que ver con el grupo que te rodea, con la familia, con los amigos. La verdad es que vengo de una familia súper humilde, laburantes y creo que eso siempre me tuvo en tierra. Nunca me mareé con nada, siempre traté de seguir manteniendo mi esencia, valorar cada cosa que hago, disfrutar y seguir generando. También siempre fue importante para mí ser buen compañero, generoso, poder abrir camino y dar lugar a gente. A mí me llena de amor poder ser así.

Rulo: — Se nota porque te quiere mucho la gente con la que trabajás y viste que hay mucha crítica en el medio.

Topa: — De verdad que recibo mucho amor del medio, mucho cariño. Pero obviamente, más allá de que muchos tienen hijos y tengo la suerte que la mayoría vino a verme al teatro, es hermoso porque además del trabajo recibo el cariño a través del amor de los hijos, de la mirada de los hijos.

"Siempre viví todo lo que tenía que ver con mi sexualidad y con el amor de una manera muy natural", explicó Diego. Crédito: Maximiliano Luna

Rulo: — ¿Te sentiste juzgado en algún momento por tu sexualidad? Porque trabajaste muchos años en Disney, que es una empresa que está muy pendiente de la imagen pública de sus figuras…

Topa: — En realidad creo que eso pasó siempre, no solo que te pasaba en Disney, en cualquier lado. Pero no porque Disney te dijera algo. Me pasaba a mí en particular porque yo no me aceptaba o no sé si no me aceptaba…

Rulo: — ¿Cuándo saliste del closet?

Topa: — Yo nunca salí. Yo siempre viví todo lo que tenía que ver con mi sexualidad y con el amor, porque hablo también desde el amor, de una manera muy natural. Lo que pasaba era que tenía siempre mucho miedo a que no me quieran, que es lo que le pasa a mucha gente. Que no te quieran, que no te acepten, que te echen del trabajo porque antes no era como hoy, por más que hoy sigue pasando también en algunas. Pero eran otras épocas, otros tiempos. Yo tenía mucho miedo de que mi familia no me quiera, que mis amigos no me quieran y fue una etapa muy angustiante. Yo recién pude empezar a abrirme y, de hecho, contárselo a mi familia recién después de los 30 años. Imaginate.

Rulo: — Un montón de tiempo.

Topa: — Porque yo decía: “¿Qué les voy a contar a mis viejos? Yo quiero contarles cuando esté realmente enamorado”. Y cuando estuve enamorado, ahí aparecí.

Rulo: — Lo contaste.

Topa: — Lo conté y fue increíble. Con mis amigos fue mucho antes, pero también era difícil porque tenía miedo que mis amigos no me quieran.

Rulo: — Y ahora con el diario del lunes…

Topa: — Digo: “¡Qué tonto! Perdí el tiempo…"

Rulo: — Pero no solo por perder el tiempo, quizá todos ya sabían.

Topa: — Los amigos sí, pero mi familia no porque yo tenía novias. Estuve mucho tiempo de novio, como seis años. Y disfruté mucho de estar de novio. Estuve con muchas chicas. Y la disfruté un montón también.

Rulo: — ¿Todavía no sabías lo que sentías?

Topa: — Siempre fui muy abierto a sentir. A mí el género no me modifica. Yo, si siento, siento. Así que me permití disfrutar estar de novio y me encantaba. Y yo siento que fui muy buena pareja, un buen novio. Las generaciones de hoy son mucho más abiertas, es diferente. A mí ni me gusta rotular. Yo hablo del sentir y del amor porque no importa para mí el género. Importa sentir el amor, el compañerismo, el cariño, el cuidado, el respeto, lo demás es como un envase.

Rulo: — ¿Y cómo es estar en pareja hoy?

Topa: — Siempre en una pareja es muy lindo poder hablar, charlar y enfocarse ahí. Y todo el tiempo uno se va eligiendo, ¿viste? Yo creo que estoy mucho más enamorado que antes. Voy a llorar (se emociona).

Rulo: — ¿Por qué?

Topa: — Porque es mi vida. Uno va armando familia. Justo ayer vi Lilo y Stitch y Yo me lloré todo (risas). Y Ohana significa familia. Uno va armando su familia y es hermoso ver a mi mamá y a mi papá que pueden disfrutar de su nieta, de verme enamorado, feliz, igual que la familia de él. Yo disfruto mucho eso. Soy muy tano, me gusta que vengan todos a casa. Es lindo compartir esos momentos.

Rulo: — Qué lindo que hayas encontrado el camino a la felicidad.

Topa: — Sí, además es una persona que a mí me eleva. No sé. Tenemos un compañerismo muy hermoso. Creamos cosas juntos todo el tiempo.

"Yo creo que estoy mucho más enamorado que antes", confesó Topa. Crédito: Maximiliano Luna

Por sí o por no

El conductor invitó a Topa a responder el cuestionario utilizando los carteles de Sí o No, según corresponda, y a revelar el detrás de escena de ser un artista reconocido y padre.

Rulo: — Por sí o por no con Diego Topa. ¿Es verdad que te negaron la entrada a la escuela de tu hija?

Topa: — En realidad no es que me la negaron...

Rulo: — ¿Lo sugirieron?

Topa: — Me sugirieron, para poder hacer la adaptación... Porque yo la pasaba bomba. Imaginate, trabajo para los más chiquititos, estaba en un aula de jardín de infantes, jugando, cantando mis canciones, las de otros, yo estaba chocho, no me quería ir. Entonces, me sugirieron que si podía venir el otro papá para poder hacer el corte.

Rulo: — Además revolucionabas la escuela...

Topa: — Vos pensá que en el jardín se renueva todo el tiempo el público. Y es muy loco, me voy dando cuenta, sobre todo con los más chiquititos, que el canal de YouTube está muy fuerte porque todos dicen: “¡Hola, Topa! ¡Hola, Topa!”. Es una locura.

Rulo: — Igual en la escuela también va pasando que se acostumbran con el tiempo.

Topa: — No, acá no pasa (risas). Todos los días tengo saludito. No es que me piden todo el tiempo fotos y videos, pero sí me saluda la tropa de los adolescentes. O me piden una selfie, un videíto para el colegio, para las novias, los novios porque son chicos que ya crecieron. Yo lo agradezco porque chicos de 20, 21 o 23, ya grandes, me ven en la calle y se ponen a llorar de la emoción. Me dicen: “Vos sos mi infancia. No sabés lo que te quiero”. Es lindo lindo que no tengan vergüenza tampoco de pedir una foto. Y me sigue pasando todos los días.