Marixa Balli jugó con un enigmático hombre ideal en MasterChef Celebrity: “Los futbolistas no son lo mío”

Marixa Balli desmiente romance con Maxi López

Durante la emisión del martes 21 de octubre de MasterChef Celebrity, la atención se centró en Marixa Balli cuando Wanda Nara la abordó con una pregunta inesperada sobre su vida sentimental, en particular acerca de un posible vínculo con Maxi López. La artista, mientras preparaba su plato para el jurado, fue interpelada por la conductora, quien le transmitió una confidencia: “Maxi me dijo la otra vez en una reunión familiar que él había estado con alguien de acá, que no me lo quería decir para no condicionarme, y yo pensé que podías llegar a ser vos. Porque yo le di dos nombres y me descartó”, relató Wanda Nara durante la conversación.

Ante la insinuación, Marixa Balli fue categórica al rechazar cualquier relación con futbolistas en general, y con Maxi López en particular. “No, jugadores no es lo mío”, respondió la participante, desmintiendo así los rumores que la vinculaban con el exfutbolista. No obstante, admitió que en el pasado mantuvo una relación con un jugador reconocido que formó parte de la Selección, aunque prefirió no ahondar en detalles ni revelar su identidad. La charla entre ambas figuras continuó con una reflexión sobre las preferencias personales de Marixa Balli en cuanto a sus parejas ideales.

Wanda le consultó a Marixa Balli, si había salido con su ex Maxi López

Consultada por Wanda Nara sobre cuál sería el perfil de hombre perfecto para ella, la artista no dudó en responder: “Un médico, no es el mejor, pero me daría por lo menos seguridad. Si me engaña por lo menos estoy segura con la salud”. Esta declaración aportó un matiz humorístico y personal a la conversación, dejando en claro sus prioridades y su visión sobre las relaciones.

El episodio se desarrolló en un clima distendido, en el que la conductora intentó indagar sobre posibles romances o rumores dentro del elenco de MasterChef Celebrity, aunque Marixa Balli se mostró reservada y evitó compartir detalles sobre la vida privada de sus compañeros.

Marixa Balli se mostró reservada y evitó hablar sobre la vida privada de sus compañeros

En una entrevista pasada, Marixa reveló que un hombre de su entorno ha despertado en ella una fuerte atracción, aunque prefiere mantener su identidad en secreto. Durante su participación en el programa Arriba Bebé por Pop Radio 101.5, la cantante y empresaria compartió: “Es re lindo solo verlo”, aludiendo a la intensidad de sus sentimientos por esta persona.

El misterio sobre el destinatario de su fascinación permanece, pero Balli admitió que este amor platónico le genera felicidad, aunque considera que no puede avanzar por respeto a ciertas circunstancias. “Me hago el planteo de que no puede ser, porque soy respetuosa”, explicó, subrayando los límites que se impone a sí misma. Consultada sobre la frecuencia con la que ve a este hombre, la artista aclaró que no se trata de un encuentro diario, pero sí de alguien que circula en sus ámbitos habituales. A pesar de la insistencia de sus interlocutores, Balli descartó estar enamorada, aunque reconoció: “Podría ser muy explosivo”.

Marixa Balli en La Pop habló de un amor secreto.

En el pasado, la vida sentimental de Marixa Balli incluyó relaciones con figuras como el fallecido cuartetero Rodrigo Bueno y el conductor Marcelo Tinelli. Sobre este último, la actriz recordó: “En ese momento estaba buena la situación, era divertido, él es una muy buena persona. Pero es muy especial, hay cosas que no valen la pena contar…”. Además, relató un episodio en el que ambos dejaron de seguirse en redes sociales, lo que evidenció la atención mutua: “Le doy 24 horas. Y fue automático. ¿Quién miraba a quién? Miré si me seguía o no, y obvio. Dejé pasar 24 horas y miré de chusma y dije ‘a ver, ¿lo vio, se dio cuenta?’. Y obvio que sí, porque me dejó de seguir”.

Marixa Balli expresó que su pareja ideal sería un médico, priorizando la seguridad y la salud

En otra ocasión, durante el ciclo Desencriptados en Infobae, Balli confesó que su relación más extensa apenas alcanzó los tres años y que llegó a plantearse la posibilidad de formar una familia, aunque la situación se complicó por la falta de divorcio de su pareja de entonces: “Me encantaría tener un hijo con vos, que nos casemos y solucionás este quilombito del divorcio”. Por el momento, la identidad del hombre que ocupa el corazón de Marixa Balli sigue siendo un enigma.