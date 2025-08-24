Teleshow

Marixa Balli confirmó que tiene una relación, a pesar de no estar enamorada: “No tengo ganas de pertenecer a alguien”

Cachaca abrió su corazón y contó intimidades de su vida. Además, la panelista se refirió a su salida de LAM y su futuro laboral

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Marixa Balli confesó que mantiene un romance

Luego de abandonar su rol como panelista de LAM (América), Marixa Balli vive una etapa de cambios en su vida. Motivada por el impulso de vivir nuevas experiencias, la cantante anunció su llegada a Telefe. En ese marco, Cachaca visitó al mesa de Mirtha Legrand, donde habló de su salida del programa de Ángel de Brito y de sus vínculos amorosos.

“¿Por qué te fuiste de LAM?, comenzó preguntándole la diva. Entre risas, sorprendida por la pregunta directa, comenzó diciendo: “No, yo creo que... (risas) Qué pregunta”, y luego agregó: “Creo que llegó una etapa... Yo fui muy feliz en LAM. Creo que soy una angelita, lo voy a ser de por vida ya”. Intentando indagar en los motivos de su salida, la Chiqui quiso saber cómo era su relación con las demás angelitas. De forma sincera, Balli comentó: “Sí, es muy lindo grupo. La verdad que tenemos mucho código entre todas”.

En ese momento, Mirtha recordó la pelea de Marixa con Yanina Latorre, por lo que le preguntó por su vínculo. “Podés tener un momento donde a lo mejor discutís internamente. Pero siempre con mucho respeto y mucho código. Reconozco que en un momento tuvimos una agarrada... Un día fue bastante duro en el programa, fue una agarrada importante”.

Marixa Balli le confesó a Mirtha Legrand por qué se fue de LAM

Acto seguido, la histórica conductora la interrumpió y cambió el tema hacia los vínculos amorosos de la exvedette: “A mí me intrigás vos, Marisa. Tuviste novios importantes, eh”. Entre risas, Balli devolvió: “De todo un poco. Yo lo pasé muy bien (risas). La verdad es que tuve una vida superdivertida y linda”.

De forma imprevista, quien se sumó en la conversación fue Karina Iavícoli: “¿Y ahora estás enamorada, Marixa?”. Fiel a su estilo, la panelista dijo: “No, enamorada no. Me siento cómoda, bien, pero no estoy enamorada”. Fue entonces cuando la otra invitada le consultó si estaba con alguien. Lejos de su respuesta, Cachaca confesó que actualmente mantenía una relación: “Sí, pero... bajo perfil, tranquila. No sé si tengo ganas de entablar una relación en serio, de tener una responsabilidad para con alguien, como que pertenecer a alguien. No tengo ganas. Él lo tiene re claro. Yo soy absolutamente directa con quien sea”.

Atenta a la conversación, Legrand le preguntó a Balli: “¿Con Tinelli saliste?. ¿Quién fue tu gran amor? ¿Rodrigo? ¿Rodrigo fue tu gran amor?”. De todos los nombres mencionados, Marixa eligió profundizar en su vínculo con el cordobés: “Rodrigo fue uno de mis grandes amores”.

Marixa Balli sorprendió a Mirtha
Marixa Balli sorprendió a Mirtha Legrand al abrir su corazón

En paralelo, Mirtha destacó que el cantante era muy seductor. Lejos de contradecir a al conductora, la invitada sumó: “Era amoroso. Vos viviste acá mesas con nosotros, tremendas. Muy divertidas. Hemos compartido almuerzos muy divertidos y los cortes eran más divertidos aún porque uno paraba”.

Fue entonces cuando la Chiqui ahondó en las decisiones de vida de la figura del espectáculo: “¿Nunca te casaste? ¿No te gusta el casamiento?”. Fiel a su estilo, la panelista confesó: “Yo estuve muy enamorada y tuve muchas desilusiones importantes. Propuestas de casamiento tuve dos, a las cuales en una dije que sí y a los dos días me arrepentí y dije que no. Pero no es algo que me atrape. No, no me gusta sentirme...siento como que me cortan las alas. No sé. Tengo demasiada vida sola, me gusta. Tomo muchas decisiones y ya me ha pasado”.

Siguiendo la línea de sus preguntas, la conductora le consultó si no le hubiera gustado ser madre: “¿Te hubiera gustado tener hijos?”. Marixa confesó que sí, pero recordó las dificultades de salud que tuvo a lo largo de su vida: “Sí, me hubiese gustado, pero después del accidente que tuve, no... Se complicó mucho. Pasaron cosas en ese accidente que hicieron que yo no pueda proyectar tener hijos, pero bueno...”.

