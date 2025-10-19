Zaira Nara tuvo un problema en su auto y quedó varada en medio de la autopista: “Mi papá llegó antes que la grúa”

Zaira Nara sufrió un percance con su auto en la autopista y su papá fue a asistirla

Desde ofrecerse a cuidar a sus nietos hasta apoyarlas en sus conflictos mediáticos, Andrés Nara demuestra que deja todo por ayudar a sus hijas. En ese sentido, este sábado, el padre de la empresaria volvió a demostrar su amor por una de sus pequeñas. Todo sucedió cuando Zaira sufrió una falla en su vehículo y quedó varada en medio de una autopista.

Después de varios minutos, y fastidiada por no poder resolver la situación, la modelo decidió documentar lo sucedido y compartirlo a través de sus redes sociales con sus más de 8 millones de seguidores. “Me quedé y la grúa de la autopista no me atiende”, comenzó diciendo la influencer junto a una imagen de la vía. La joven esperaba sobre la banquina mientras la noche se apoderaba de la ciudad y los autos pasaban a alta velocidad.

Minutos después, tras no poder conseguir que el servicio la asista, Zaira decidió recurrir a su papá. “Llegó antes mi papá de que me atienda la grúa”, escribió la modelo junto a un video en el que se veía a Andrés Nara, luciendo una campera negra y jeans azules. El padre de la joven observaba el auto mientras contactaba a alguien por su celular.

Zaira Nara quedó varada en medio de la autopista y tuvo que ser asistida por su papá: "Él llegó antes que la grúa"

Luego, la influencer compartió otra story en el que se veía a un joven descender del vehículo y dirigirse cerca de Andrés para ayudar con el problema. “Va cayendo gente al baile”, comentó la figura de la moda, intentando agregar humor a la situación.

Esta no es la primera vez que Andrés se ofrece para ayudar a sus hijas. Un mes atrás, el padre de Wanda y Zaira ayudó a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) al cuidar a sus nietos. Aprovechando el tiempo en familia, Andrés decidió compartir un momento especial con Valentino, de 16 años, y lo subió a su cuenta de Instagram. “Valu... tomando experiencias de manejo”, escribió junto a una imagen que muestra al adolescente sentado al volante de un automóvil, con él como acompañante y guía.

El desopilante viaje de Wanda Nara con Andrés y Zaira por el Día del Padre: “Risas y familia”

La instantánea no tardó en sumar reacciones de todo el clan y seguidores. Zaira, la hermana de Wanda, no ocultó su cariño y recurrió a emojis de caritas felices y corazones para celebrar la escena. Sin quedarse atrás, Wanda intervino en la publicación y manifestó su emoción: “Recuerdos que nunca olvidará, clases de manejo”. Esta sencilla frase revela la nostalgia que provoca en la conductora ver a su hijo crecer y sumar experiencias guiado por su propio padre, en medio de una agenda que la mantiene en movimiento entre compromisos laborales y personales. La postal familiar cobró fuerza no solo por el gesto de Andrés, sino también porque durante años el vínculo entre Wanda y su papá estuvo marcado por el distanciamiento, lo que impidió que compartieran cotidianidad y momentos junto a los nietos.

Como si fuera poco, a mitad de año, Andrés había realizado un viaje junto a sus hijas por el Día del Padre. La cita no fue una reunión formal ni un brindis clásico, sino un auténtico viaje de ruta. Wanda decidió emprender con su hermana menor y su papá el viaje en auto desde Buenos Aires hasta José Ignacio, Uruguay. El plan original era llegar en avión a Punta del Este, pero el cierre temporal del aeropuerto trastocó esa intención. La familia Nara no perdió el humor y, fiel a su estilo, documentaron el desvío forzoso en tiempo real en sus redes sociales. Zaira compartió una imagen del mapa mostrando el extenso trayecto y, con ironía, escribió: “Cierran el aeropuerto de Punta del Este, y vos tipo…”, evidenciando el cambio de planes y la resignación con tono divertido.