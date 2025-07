La complicidad de Andrés Nara con su nieto Valentino López que enterneció a Wanda: “Recuerdos que nunca olvidará”

Andrés Nara mostró una actividad con su nieto Valentino que enterneció a Wanda Nara (Instagram)

La familia Nara vuelve a captar la atención en las redes, esta vez con una postal que refleja la conexión intergeneracional. Andrés Nara, padre de Wanda y Zaira, se transforma estos días en el instructor de manejo de Valentino López, el hijo mayor que Wanda tuvo junto a Maxi López. Mientras la conductora viaja por Europa acompañada de L-Gante, sus hijos se quedaron en Buenos Aires al cuidado de su abuelo. Aprovechando el tiempo en familia, Andrés decidió compartir un momento especial con Valentino, de 16 años, y lo subió a su cuenta de Instagram. “Valu... tomando experiencias de manejo”, escribió junto a una imagen que muestra al adolescente sentado al volante de un automóvil, con él como acompañante y guía.

La instantánea no tardó en sumar reacciones de todo el clan y seguidores. Zaira, la hermana de Wanda, no ocultó su cariño y recurrió a emojis de caritas felices y corazones para celebrar la escena. Sin quedarse atrás, Wanda intervino en la publicación y manifestó su emoción: “Recuerdos que nunca olvidará, clases de manejo”. Esta sencilla frase revela la nostalgia que provoca en la conductora ver a su hijo crecer y sumar experiencias guiado por su propio padre, en medio de una agenda que la mantiene en movimiento entre compromisos laborales y personales. La postal familiar cobró fuerza no solo por el gesto de Andrés, sino también porque durante años el vínculo entre Wanda y su papá estuvo marcado por el distanciamiento, lo que impidió que compartieran cotidianidad y momentos junto a los nietos.

Hoy, el panorama parece diferente. Andrés disfruta abiertamente de su rol de abuelo, y estas actividades diarias dan cuenta no solo de una mejor relación con Wanda y Zaira, sino también de la oportunidad de recuperar el tiempo perdido. El acercamiento quedó a la vista hace solo semanas, cuando la familia celebró el Día del Padre juntos en Uruguay. La imagen en la que Andrés reunió a sus hijas y a algunos de sus nietos se convirtió en parte de esta serie de reencuentros que, entre juegos, paseos y pequeñas travesuras, consolidan lazos largamente postergados.

El regreso del buen clima familiar ocurrió en un contexto donde no faltan controversias, sobre todo en torno al exmarido de Wanda y padre de dos de sus hijas menores, Mauro Icardi. El empresario y mediático Andrés Nara expresó abiertamente su malestar ante las actitudes del futbolista, a quien acusó de incoherente y distante. En recientes declaraciones, Andrés marcó su disconformidad cuando recordó situaciones que vivió en la casa de su hija y cuestionó el verdadero interés de Icardi por vincularse de manera saludable con sus hijas. Para Andrés, las acciones del jugador no priorizan a las niñas, y considera que las puestas en escena responden más a una necesidad de mostrarse que a un genuino ejercicio de paternidad.

La cuestión judicial no es menor en esta historia. El proceso de revinculación entre Icardi y sus hijas está bajo la mirada de la justicia, que fija condiciones claras sobre los encuentros con las menores. Según el relato de Andrés, el jugador del Galatasaray no siempre cumple con las reglas y ha infringido disposiciones, como compartir momentos con su actual pareja cuando esto no estaba permitido. Estos hechos, según el abuelo, reflejan una falta de empatía y responsabilidad, con consecuencias directas en el bienestar emocional de las niñas.

El impacto del conflicto se tradujo en episodios de ansiedad y nerviosismo en las menores, según relató Andrés. Este tipo de situaciones preocupó al padre de Wanda, quien insistió en que los adultos debieron dejar a un lado sus diferencias y priorizar las necesidades y el equilibrio de los niños.