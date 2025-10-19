Las conmovedoras fotos de Pampita con Blanca Vicuña en el Día de la Madre: “Guerrera de la vida”

Las imágenes de Pampita y Blanca Vicuña emocionaron a sus seguidores en redes sociales (Video: Instagram)

El paso del tiempo no borra el amor ni la memoria. En las últimas horas, Pampita volvió a ser protagonista de un emotivo gesto en redes sociales, luego de que se viralizara una publicación dedicada a ella y a su hija Blanca Vicuña, fallecida en 2012.

Las imágenes, compartidas por la cuenta de fans en Instagram @hermanitosvicuña_, y replicadas por la modelo, conmovieron profundamente a los seguidores de la modelo, que acompañaron el homenaje con mensajes de cariño y admiración hacia la familia.

La publicación incluía varias fotos de Pampita abrazando a Blanca cuando era apenas una niña. Ambas sonríen, iluminadas por una ternura que hoy cobra aún más sentido. Sobre la imagen inicial de la modelo junto a sus hijos, el texto decía: “¡Feliz día de la madre! Carolina”, junto a una corona que simboliza el lugar que la conductora ocupa dentro de su familia.

Debajo, una segunda foto mostraba a Pampita en la actualidad, rodeada de sus hijos Bautista, Beltrán, Benicio y Ana, los pequeños que tuvo después junto a Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán. Junto a sus nombres, escritos en letras lilas, se destacaba también el de Blanca, la primera hija de la modelo, cuyo recuerdo sigue muy presente en cada fecha especial.

Pampita replicó el emotivo mensaje en sus historias y agradeció el cariño recibido (Video: Instagram)

Pero lo que más conmovió a los usuarios fue el texto que acompañaba el carrusel, un mensaje cargado de amor y espiritualidad. “Feliz día, guerrera de la vida. Le agradecemos a Dios por siempre darte mucha salud y felicidad para disfrutar de tus pequeños. Te amamos con el alma y deseamos que disfrutes muchísimo tu día como te lo mereces. Tu hija Blanca orgullosa de vos, de cómo salís adelante y crías con mucho amor a sus hermanos”, se lee en la dedicatoria.

Pampita no dejó pasar el gesto y replicó la publicación en sus historias, acompañándola de varios corazones rojos, su manera habitual de expresar gratitud sin palabras. Horas después, volvió a compartir otra historia del mismo perfil: un collage de fotografías que comparaba los rostros de sus hijos con los suyos propios de niña.

Recientemente, la conductora fue sorprendida en Los 8 Escalones (Eltrece) cuando le preguntaron si tendría otro hijo, abriendo la posibilidad de formar una familia con su actual pareja. Mientras la conductora presentaba una pregunta a los participantes: “Según una encuesta de Voices! y la UADE realizada en 2023, ¿qué porcentaje de los argentinos afirmaron estar de acuerdo con la idea de que una madre tenga hijos o hijas luego de cumplir los 40? Les doy los porcentajes: 57%, 67% o 77%”.

En Los 8 Escalones, Pampita sorprendió al hablar sobre la posibilidad de tener más hijos

Del otro lado, el concursante Adrián, acompañado por Marcelo Benedetto, dudó en su respuesta: “Qué difícil”. Fue entonces cuando Pampita decidió intervenir y dar su opinión personal: “Yo tuve después de los 40 y la verdad, todo bien, doy fe. Capaz tengo uno más, dos más, cinco más...”, dijo entre risas, generando sorpresa en todo el estudio. Señalando a su colega, agregó con humor: “¡Mirá la cara de Barbie Simons!”.

El comentario desató carcajadas y una rápida reacción de Marcelo Polino, quien exclamó: “Esto es un titular para portal”. Pampita, consciente del revuelo que sus palabras podían causar, aclaró: “Yo lo digo para provocar, porque cuando digo esto, mis amigas dicen ‘no, yo no te ayudo a criar más a nadie’. Se horrorizan si digo esto. Pero nunca se sabe”.

La conversación siguió en tono distendido cuando Simons le lanzó directamente: “¿Vas a tener otro hijo?”. Pampita, sin confirmar ni negar, evadió con picardía: “Ay, se quedó mal, Barbie, me agarra en el camarín y me va a torturar”. La periodista retrucó divertida: “Sí, otra Anita para criar, para malcriar”. La modelo, entre risas, concluyó: “La compartimos entre todas”.