Teleshow

Las conmovedoras fotos de Pampita con Blanca Vicuña en el Día de la Madre: “Guerrera de la vida”

Las redes sociales se llenaron de ternura con las imágenes de la modelo junto a su hija más grande

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Las imágenes de Pampita y Blanca Vicuña emocionaron a sus seguidores en redes sociales (Video: Instagram)

El paso del tiempo no borra el amor ni la memoria. En las últimas horas, Pampita volvió a ser protagonista de un emotivo gesto en redes sociales, luego de que se viralizara una publicación dedicada a ella y a su hija Blanca Vicuña, fallecida en 2012.

Las imágenes, compartidas por la cuenta de fans en Instagram @hermanitosvicuña_, y replicadas por la modelo, conmovieron profundamente a los seguidores de la modelo, que acompañaron el homenaje con mensajes de cariño y admiración hacia la familia.

La publicación incluía varias fotos de Pampita abrazando a Blanca cuando era apenas una niña. Ambas sonríen, iluminadas por una ternura que hoy cobra aún más sentido. Sobre la imagen inicial de la modelo junto a sus hijos, el texto decía: “¡Feliz día de la madre! Carolina”, junto a una corona que simboliza el lugar que la conductora ocupa dentro de su familia.

Debajo, una segunda foto mostraba a Pampita en la actualidad, rodeada de sus hijos Bautista, Beltrán, Benicio y Ana, los pequeños que tuvo después junto a Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán. Junto a sus nombres, escritos en letras lilas, se destacaba también el de Blanca, la primera hija de la modelo, cuyo recuerdo sigue muy presente en cada fecha especial.

Pampita replicó el emotivo mensaje en sus historias y agradeció el cariño recibido (Video: Instagram)

Pero lo que más conmovió a los usuarios fue el texto que acompañaba el carrusel, un mensaje cargado de amor y espiritualidad. “Feliz día, guerrera de la vida. Le agradecemos a Dios por siempre darte mucha salud y felicidad para disfrutar de tus pequeños. Te amamos con el alma y deseamos que disfrutes muchísimo tu día como te lo mereces. Tu hija Blanca orgullosa de vos, de cómo salís adelante y crías con mucho amor a sus hermanos”, se lee en la dedicatoria.

Pampita no dejó pasar el gesto y replicó la publicación en sus historias, acompañándola de varios corazones rojos, su manera habitual de expresar gratitud sin palabras. Horas después, volvió a compartir otra historia del mismo perfil: un collage de fotografías que comparaba los rostros de sus hijos con los suyos propios de niña.

Recientemente, la conductora fue sorprendida en Los 8 Escalones (Eltrece) cuando le preguntaron si tendría otro hijo, abriendo la posibilidad de formar una familia con su actual pareja. Mientras la conductora presentaba una pregunta a los participantes: “Según una encuesta de Voices! y la UADE realizada en 2023, ¿qué porcentaje de los argentinos afirmaron estar de acuerdo con la idea de que una madre tenga hijos o hijas luego de cumplir los 40? Les doy los porcentajes: 57%, 67% o 77%”.

En Los 8 Escalones, Pampita sorprendió al hablar sobre la posibilidad de tener más hijos

Del otro lado, el concursante Adrián, acompañado por Marcelo Benedetto, dudó en su respuesta: “Qué difícil”. Fue entonces cuando Pampita decidió intervenir y dar su opinión personal: “Yo tuve después de los 40 y la verdad, todo bien, doy fe. Capaz tengo uno más, dos más, cinco más...”, dijo entre risas, generando sorpresa en todo el estudio. Señalando a su colega, agregó con humor: “¡Mirá la cara de Barbie Simons!”.

El comentario desató carcajadas y una rápida reacción de Marcelo Polino, quien exclamó: “Esto es un titular para portal”. Pampita, consciente del revuelo que sus palabras podían causar, aclaró: “Yo lo digo para provocar, porque cuando digo esto, mis amigas dicen ‘no, yo no te ayudo a criar más a nadie’. Se horrorizan si digo esto. Pero nunca se sabe”.

La conversación siguió en tono distendido cuando Simons le lanzó directamente: “¿Vas a tener otro hijo?”. Pampita, sin confirmar ni negar, evadió con picardía: “Ay, se quedó mal, Barbie, me agarra en el camarín y me va a torturar”. La periodista retrucó divertida: “Sí, otra Anita para criar, para malcriar”. La modelo, entre risas, concluyó: “La compartimos entre todas”.

Temas Relacionados

PampitaBlanca VicuñaBeltrán VicuñaBautista VicuñaBenicio VicuñaAna García Moritán

Últimas Noticias

Mercedes Morán recordó con un conmovedor homenaje a Mariano Castro, el padre de su nieto León

La actriz le dedicó un conmovedor mensaje a su exyerno, conocido por ser el hermano gemelo de Juan Castro, luego de la despedida de sus restos en el Cementerio de la Chacarita

Mercedes Morán recordó con un

Emmanuel Horvilleur: una noche épica de reencuentros y sorpresas

El ex IKV brindó en el Gran Rex un show en el que desplegó todo su carisma y una puesta escénica de alto impacto, además de juntarse otra vez con su socio eterno, Dante Spinetta

Emmanuel Horvilleur: una noche épica

El romántico video que Michael Bublé le dedicó a Luisana Lopilato: paseos en Roma, pesca en el mar y bailes en la cocina

El cantante canadiense sorprendió a la actriz en el Día de la Madre con un reel lleno de momentos familiares y un mensaje en español que hizo suspirar a sus seguidores

El romántico video que Michael

Wanda Nara celebró el Día de la Madre con un íntimo almuerzo italiano junto a sus hijos y familiares

La empresaria organizó una reunión especial en su casa con menú de Donato De Santis: decoración personalizada y una variedad de pastas

Wanda Nara celebró el Día

Daniela Celis recordó el impacto de enterarse que esperaba gemelas: “La vida me sorprendió”

La influencer compartió la montaña rusa de emociones que vivió tras la ecografía, habló de la importancia del acompañamiento médico y la llegada de sus hijas, Laia y Aimé, hace más de un año

Daniela Celis recordó el impacto
ÚLTIMAS NOTICIAS
Imputaron y excarcelaron a los

Imputaron y excarcelaron a los detenidos por la pelea entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

Se cumple un mes del triple femicidio de Florencio Varela: qué pasará con el expediente

Rechazaron un pedido de Julio De Vido para declarar prescripta la causa por la tragedia de Once

De Tratado de Libre Comercio a “posiciones comerciales”: las cambiantes expectativas sobre la parte no financiera de la ayuda de EEUU

Las claves para el bienestar de Charlotte Chopin, la mujer que enseña yoga a los 102 años

INFOBAE AMÉRICA
El soporte del gobierno de

El soporte del gobierno de México a dictaduras de crimen organizado no puede continuar impune

Un avión de carga terminó en el mar tras salirse de la pista del aeropuerto de Hong Kong: al menos un muerto

El Ejército de Ecuador llevó a cabo un nuevo ataque contra la minería ilegal en el norte del país

Zelensky se mostró dispuesto a dialogar con Trump y Putin en Budapest para discutir el futuro de Ucrania: “Estoy listo”

Israel reanudó el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza tras confirmar el cese de los combates con Hamas

TELESHOW
Mercedes Morán recordó con un

Mercedes Morán recordó con un conmovedor homenaje a Mariano Castro, el padre de su nieto León

Emmanuel Horvilleur: una noche épica de reencuentros y sorpresas

El romántico video que Michael Bublé le dedicó a Luisana Lopilato: paseos en Roma, pesca en el mar y bailes en la cocina

Wanda Nara celebró el Día de la Madre con un íntimo almuerzo italiano junto a sus hijos y familiares

Daniela Celis recordó el impacto de enterarse que esperaba gemelas: “La vida me sorprendió”