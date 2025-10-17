Las postales de la China Suárez en Turquía: paseo familiar y un regalo especial de Mauro Icardi

La China Suárez y sus tres hijos hicieron de turistas en Estambul (Foto: Instagram)

Eugenia “la China” Suárez vivió una jornada especial en Estambul junto a sus tres hijos, Rufina Cabré —fruto de su relación con Nicolás Cabré— y Magnolia y Amancio Vicuña, hijos de su vínculo con Benjamín Vicuña. Instalados en Turquía, donde acompañó a Mauro Icardi tras su regreso al Galatasaray luego de nueve meses lesionado en Argentina, la actriz y cantante compartió con sus seguidores diferentes postales de la rutina familiar, en recorridos por sitios históricos y en la intimidad del hogar.

Un primer plano mostró el rostro sereno de la China, girado levemente hacia la cámara y bañado por la luz dorada del sol. La piel uniforme y el cabello peinado hacia atrás destacaron en el encuadre, mientras de fondo se distinguían ventanas y fachadas urbanas bajo un cielo despejado, matizados por la iluminación diurna. La imagen transmitió una pausa íntima en medio de la dinámica familiar.

Luego, un collage de cuatro fotos retrató momentos de su visita familiar a la Torre de Gálata. En una de las imágenes, Suárez sonrió abrazada a sus hijos, todos con gestos alegres y relajados ante una pared de ladrillo. Otra escena capturó a una de las niñas mirando la ciudad a través de un visor metálico, con su hermana al lado y una ventana arqueada en el fondo. También se la vio, de espaldas con su hija, contemplando el Bósforo a través de una ventana, y en un primer plano en la baranda, con la ciudad y el mar de fondo. El corazón rojo y la geolocalización “Galata Tower Istanbul” coronaron el collage, reflejando la conexión familiar y el espíritu turístico del día.

La China no le tuvo miedo a los primeros planos

La bandera de Turquía iluminada en el medio de la noche

La admiración por Estambul formó parte clave de la experiencia. Suárez fotografió una fachada de un edificio histórico iluminada por cientos de luces doradas colgantes, columnas blancas y una gran bandera roja de Turquía con la media luna, la estrella blanca y el retrato de Mustafa Kemal Atatürk parcialmente visible. El clima nocturno, la presencia de banderas y la arquitectura resaltaron la monumentalidad de la escena e intensificaron el registro cultural del paseo.

Usando un visor circular, la China captó la silueta de la Mezquita Azul, uno de los lugares más emblemáticos de Estambul, con cúpulas y minaretes sobresaliendo sobre el horizonte rodeado de edificios bajos y árboles, y también una avenida arbolada junto al agua, colmada de vehículos y bordeada por el Bósforo, bajo la luz grisácea de un día nublado. Estas perspectivas sumaron detalles paisajísticos a la crónica familiar y personal de la artista.

Al regresar a casa, la actriz mostró un ramo de peonías rosadas, alternando con pequeñas flores a juego y las hojas verdes, que ocupó casi todo el encuadre. Los pétalos abiertos y la luz natural realzaron la belleza del arreglo, mientras en la imagen se leía: “Llegar a casa y que me estén esperando mis flores favoritas Mauro Icardi“. Ese gesto no pasó desapercibido por la actriz de Linda, puesto que se trata de un gran detalle por parte de su novio, quien día a día la sorprende con las pequeñas cosas.

La impresionante vista desde la Torre de Gálata

El regalo con la que espero Icardi a la China (Foto: Instagram)

Esta última historia, Icardi la posteó en sus propias historias, haciendo eco del gesto que tuvo con su pareja tras un día entero de caminar por las calles de Estambul mientras él entrenaba con el Galatasaray. El delantero no le sumo palabras, emojis ni nada, tan solo compartió el mensaje original de Eugenia.

Entre recuerdos turísticos, postales urbanas y pequeños gestos hogareños, Eugenia Suárez documentó cómo compartió en Estambul una etapa de reencuentros, recorridas y afectos, junto a sus hijos y acompañada por Mauro Icardi, en el corazón cultural y familiar de la ciudad.