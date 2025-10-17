Guillermina Valdés recordó sus separaciones de Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli: “He vivido caminos muy duros”

Durante muchos años, Guillermina Valdés fue catalogada como una mujer de relaciones largas. La modelo conoció a Sebastián Ortega en 1998 y junto a él tuvo tres hijos. Además, pasó ocho años junto a Marcelo Tinelli, fruto de ese amor nació Lorenzo. Teniendo en cuenta ese pasado amoroso, y con las heridas de aquellas separaciones ya sanadas, en las últimas horas, la empresaria abrió la puerta de su corazón y se sinceró sobre estas rupturas.

Guillermina Valdés compartió abiertamente cómo las separaciones con Ortega y Tinelli impactaron su vida personal. Hablando con franqueza poco habitual, la actriz describió los efectos profundos que estas separaciones dejaron en su historia. Valdés aseguró que cada proceso de ruptura dejó huellas significativas, independientemente de quién fuera el protagonista de la decisión final.

Al ser consultada sobre las formas de atravesar una separación, la modelo respondió ante las cámaras de Puro Show (eltrece): “¿Cómo tenés que estar para festejarlo? Es un proceso, en lo personal, aunque uno tome la decisión, se padece, creo que es una apuesta que no funcionó, que duele. No conozco mucha gente que tome café o cerveza cuando se divorcie. En algún momento dolió”.

Guillermina Valdés confesó cómo vivió sus separaciones de Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli

El quiebre de cada vínculo quedó indeleble en su relato, insistiendo en la dificultad de enfrentar ciclos que concluyeron y dejando en claro que el sufrimiento atravesó el proceso más allá de lo que la mirada pública pudiera imaginar. “Yo he vivido caminos muy duros. No me fue fácil. Yo he vivido caminos muy duros, es triste, porque está como la mirada de si te separás y tomaste la decisión, no sufrís. No, es muy duro entender que algo ya no funciona. Es re triste”, confesó Valdés.

El vínculo entre Guillermina Valdés, Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli experimentó un cambio notable tras las respectivas separaciones, especialmente en el terreno de la crianza. Valdés explicó cómo la dinámica familiar evolucionó al centrarse en el bienestar de los hijos que comparte con ambos. “¿Con Sebastián y con Marcelo estás bien?”, le preguntó el cronista para abordar el tema, a lo que ella respondió: “Está todo bien. Uno no reconstruye. Uno tiene niños y el vínculo se transforma. Somos padres de un hijo con Marcelo y con Sebastián somos padres de tres. Es eso”.

Estas palabras ilustran una separación clara entre lo afectivo que quedó en el pasado y las responsabilidades actuales como padres, en las que el foco gira en torno a sus hijos. No hay espacio para tensiones públicas ni para rencores expuestos; lo esencial es el rol compartido que ocupa ahora el centro de la relación.

A lo largo de su relación, Sebastián Ortega y Guillermina Valdés tuvieron tres hijos

Guillermina Valdés expresó su disposición a enfrentar nuevos vínculos afectivos tras sus experiencias sentimentales con Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli. En su relato, reconoció que el presente la encuentra sin pareja, pero con una actitud receptiva ante la posibilidad de enamorarse de nuevo: “Estoy sola ahora, estoy abierta al amor, tuve un novio un año. Siempre digo que sí. Uno cuando es más grande, al menos yo, siento que hay una cuestión de discernimiento. No te ponés más exquisito, pero sí sabés lo que querés. Y por lo que uno vivió tengo otros deseos”.

Guillermina Valdés conoció a Sebastián Ortega en 1998, cuando ella estaba por iniciar su carrera profesional como modelo. La conexión entre ambos se consolidó rápidamente y, de acuerdo con relatos contemporáneos, el romance fue muy intenso desde el principio y con escasa exposición mediática. Apenas un año después de comenzar su vínculo, Valdés quedó embarazada de Dante Ortega. Durante esa etapa prefirió mantenerse alejada de compromisos laborales para dedicarse plenamente al embarazo.

Con el paso del tiempo, la pareja formalizó su relación con el matrimonio y aumentó la familia con la llegada de Paloma, su segunda hija. Mientras Valdés se dedicaba a su formación actoral y avanzaba en estudios de psicología, nació Helena, la más pequeña del clan. En medio de esa rutina familiar, la actriz reconoció posteriormente que llegó a sentirse desconectada de su proyecto personal. “Sentía que había perdido parte de mi identidad o el rumbo de lo que quería hacer para mi futuro”, confesó en una entrevista.

La convivencia junto a Ortega se desenvolvió con bajo perfil y sin demasiados detalles públicos, respetando la privacidad familiar. La separación llegó tras un proceso de reflexión y fue, según sus palabras, una decisión tomada de común acuerdo y sin conflictos expuestos.

El vínculo amoroso entre Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli es uno de los capítulos más recordados por quienes siguen la vida de la actriz. Su historia comenzó en el entorno artístico que compartían y, en junio de 2012, surgieron las primeras versiones públicas sobre una posible relación entre ambos. A pesar de que la noticia atrajo rápidamente la atención, la relación atravesó un primer final apenas tres meses después.

La pareja, sin embargo, no se desligó totalmente. El noviazgo de Valdés y Tinelli se caracterizó por numerosos altibajos y etapas de distanciamiento, aunque ambos pusieron empeño en reconstruir el vínculo en diferentes ocasiones. Luego de la ruptura inicial, volvieron a intentarlo al año siguiente, dando un nuevo impulso a su relación. En ese período de reconciliación, Valdés quedó embarazada de Lolo Tinelli, quien, según allegados, mantiene una relación cercana tanto con sus padres como con sus hermanos desde la rama paterna.