El presagio de Pampita sobre la futura relación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

El llamativo pronóstico de Pampita sobre una posible reconciliación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

En un nuevo programa de Los 8 Escalones (eltrece), Pampita sorprendió al animarse a presagiar cuál sería el futuro de dos protagonistas del mundo del espectáculo: Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona. Teniendo en cuenta sus idas y vueltas, e incluso el hijo que tienen en común, la conductora del ciclo opinó sobre la relación entre el exfutbolista y la hija de Diego Maradona.

Todo comenzó cuando Pampita le presentó a un participante la siguiente consigna del programa: “Gustavo, ¿con cuál de las hijas de Diego Maradona tuvo un público romance? ¿Con Dalma o con Gianinna?”. Mientras tanto, a un lado de los participantes, la pantalla gigante del estudio mostraba la foto de la tapa de la revista deportiva El Gráfico con la imagen del exjugador luciendo la camiseta de Boca Juniors.

Tras unos segundos de reflexión, el competidor contestó: “Con Gianinna”. Inmediatamente, la conductora señaló que la respuesta era acertada, haciendo referencia al músico. Fue entonces que Carolina Ardohain se animó a vaticinar cómo sería el futuro entre el deportista y la hija de Diego Maradona: “Correcto, se trata del exfutbolista Daniel Osvaldo. Que, además, es intermitente también esa relación, yo no descarto que vuelvan, que haya otra oportunidad”.

Con la idea de ahondar en el tema, Marcelo Polino recordó la dedicatoria que Jimena Barón le había hecho a los dos protagonistas de esta historia en sus canciones: “Recordemos que Daniel Osvaldo es el papá de un hijo que tiene con nuestra amiga Jimena Barón y, en el medio, hubo como un lío, ¿viste?, le escribió un tema, ¿te acordás? ‘La araña’, le escribió”.

El pronóstico de Pampita sobre la futura relación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

“Y ‘La tonta’”, agregó Carolina, generando una conversación con el jurado. “‘La tonta’ a él, y ‘La araña’ a ella, porque le sacó el novio. ‘Se hacía la amiga y me sacó el novio’, dice la letra”, explicó Polino ante los presentes.

En otra de sus divertidas interacciones, días atrás, Pampita vivió un incómodo momento luego de que su compañera Barbie Simons hiciera un comentario sobre el cantante Luis Miguel. “Fui muchas veces a verlo en primera fila con Barbie”, dijo la conductora, mirando a su amiga.

La periodista no tardó en aprovechar el momento: “Sí, y a vos te tiró una rosa, ¿te acordás?”, lanzó. Pampita, divertida, confirmó con una sonrisa. Pero la historia no terminó ahí. Barbie fue por más: “Te miró, te fichó y te tiró la rosa. Me reacuerdo de ese momento. Lo que me pasó después no lo voy a decir. ¿O lo digo? Te invitó a salir”, agregó, dejando a todos en el piso boquiabiertos.

¿Pampita salió con Luis Miguel? Barbie Simons mandó al frente a la conductora

Carolina, lejos de negar o confirmar, bailó, sonrió y no acusó recibo, fiel a su estilo. Entre carcajadas, esquivó el tema: “No me acuerdo nada. Soy muy fan de Luismi. Estoy a punto de ir con la vincha que dice ‘Luismi’”, dijo, jugando con el doble sentido mientras los participantes seguían el juego.

Desde el jurado, Pepe Chatruc intervino: “Yo le hubiera dicho que sí”, bromeó, mientras Barbie Simons insistía: “Nunca le voy a perdonar a mi amiga Pampita que no le haya aceptado la invitación a salir a Luis Miguel”. En ese punto, el estudio se llenó de risas y los nervios de la conductora se hicieron notar.

El momento ocurrió durante el segmento “Años musicales”, cuando Pampita pidió a los participantes adivinar el año de “Qué nivel de mujer”, el clásico de Luis Miguel. Según el sitio especializado Discogs, la canción pertenece a 1993, y el juego siguió su curso. Pero el verdadero highlight de la noche ya había quedado claro: una confesión al aire que nadie esperaba.

Sin perder su elegancia, Pampita dejó que el tema se diluyera entre música y humor, demostrando una vez más su habilidad para manejar cualquier situación en vivo.