¿Pampita salió con Luis Miguel? La frase de Barbie Simons y la llamativa reacción de la conductora

Un comentario inesperado de la jurado en pleno programa puso a la conductora en el centro de una anécdota con el cantante. El momento

Sol de María

Por Sol de María

Barbie Simons reveló en vivo que Luis Miguel invitó a salir a Pampita durante un show (Video: Los 8 Escalones, Eltrece)

Una simple pregunta musical en Los 8 Escalones (Eltrece) terminó con una revelación inesperada sobre Pampita y Luis Miguel. Todo comenzó cuando el tema del cantante mexicano sonó en el estudio y la conductora, entre risas, confesó su fanatismo: “Fui muchas veces a verlo en primera fila con Barbie”, recordó, mirando a su amiga Barbie Simons, que estaba en el jurado del programa.

La periodista no tardó en aprovechar el momento: “Sí, y a vos te tiró una rosa, ¿te acordás?”, lanzó. Pampita, divertida, confirmó con una sonrisa. Pero la historia no terminó ahí. Barbie fue por más: “Te miró, te fichó y te tiró la rosa. Me reacuerdo de ese momento. Lo que me pasó después no lo voy a decir. ¿O lo digo? Te invitó a salir”, agregó, dejando a todos en el piso boquiabiertos.

Carolina, lejos de negar o confirmar, bailó, sonrió y no acusó recibo, fiel a su estilo. Entre carcajadas, esquivó el tema: “No me acuerdo nada. Soy muy fan de Luismi. Estoy a punto de ir con la vincha que dice ‘Luismi’”, dijo, jugando con el doble sentido mientras los participantes seguían el juego.

Pampita reaccionó con humor y evasivas ante la confesión sobre su supuesto affaire con Luis Miguel

Desde el jurado, Pepe Chatruc intervino: “Yo le hubiera dicho que sí”, bromeó, mientras Barbie Simons insistía: “Nunca le voy a perdonar a mi amiga Pampita que no le haya aceptado la invitación a salir a Luis Miguel”. En ese punto, el estudio se llenó de risas y los nervios de la conductora se hicieron notar.

El momento ocurrió durante el segmento “Años musicales”, cuando Pampita pidió a los participantes adivinar el año de “Qué nivel de mujer”, el clásico de Luis Miguel. Según el sitio especializado Discogs, la canción pertenece a 1993, y el juego siguió su curso. Pero el verdadero highlight de la noche ya había quedado claro: una confesión al aire que nadie esperaba.

Sin perder su elegancia, Pampita dejó que el tema se diluyera entre música y humor, demostrando una vez más su habilidad para manejar cualquier situación en vivo.

Pampita explicó que nunca quiso enamorarse de alguien con quien no podría tener una relación seria

A comienzos de año, durante un podcast conducido, precisamente, por Barbie Simons para El Observador 107.9, la modelo admitió que “El Sol de México” fue uno de sus grandes amores platónicos: Luismi me encantaba. Era un bombón”. En ese instante la entrevistadora asestó: “Pero no fue tan imposible, si hubieses querido, podrías haberte sacado las ganas”, lo que generó risas en ambas. A esta observación, Pampita respondió con honestidad: “Sí, puede ser, pero yo soy muy romántica. La verdad es que nunca quise enamorarme de alguien con quien no podría tener algo serio. Con él, como con otros famosos, siempre pensé lo mismo: si no iba a haber nada en serio, ni siquiera daba para un café”.

Con el paso de los años, reflexionó sobre el cantante: “Mirá lo enganchado que lo tiene Paloma. Está mejor que hace 20 años. Creo que todos pasamos por momentos distintos. A veces estás en el momento justo para tener una relación seria y sana, pero en esa época creo que él no estaba en ese lugar”.

En la misma charla, también reveló con una sonrisa nostálgica: “Yo fantaseaba con uno de los chicos de New Kids on the Block. Creo que nos gustaba a todas”. También recordó a Axl Rose, líder de la banda Guns N’ Roses, como otro de sus favoritos: “Era muy lindo. Y además tenía esa pareja increíble con Stephanie Seymour. Ella era elegante, toda una diosa, y él, el rockero rebelde. Era como el combo perfecto”.

