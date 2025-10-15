Teleshow

El divertido blooper de Evelyn von Brocke al confundir a Lourdes Sánchez con Lowrdez Fernández de Bandana

Un mensaje equivocado de la periodista a la bailarina, pensando que era una de las integrantes del grupo pop, desató risas y se volvió tendencia en redes sociales

Evelyn von Brocke confundió a Lourdes Sánchez con Lourdes Fernández de Bandana en un mensaje sobre el regreso del grupo pop (Video: Instagram)

Evelyn von Brocke protagonizó una situación tan curiosa como divertida al enviarle un mensaje a Lourdes Sánchez creyendo que estaba hablando con Lourdes Fernández, la exintegrante del grupo Bandana. La periodista le consultó a la bailarina detalles sobre el posible regreso de la banda pop y ella respondió con un audio que terminó haciéndose tendencia.

En la captura de pantalla que Sánchez publicó en sus historias de Instagram, se puede ver cómo Evelyn inicia la conversación: “Hola Lourdes. Soy Evelyn von Brocke. Te quería preguntar por Bandana. Si aceptaste. ¿Estás contenta? ¿Por qué volvés? ¿Y quién no vuelve?”.

Con su característico humor, Lourdes no dudó en aclarar el malentendido mediante un audio que decía: “Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Te confundiste de Lourdes. Yo tengo un disco, pero no, no soy Bandana, ¿eh?”. La respuesta de la periodista no tardó en llegar, entre risas y sorpresa: “Perdón. ¿Cómo estás?”.

La respuesta humorística de Lourdes
La respuesta humorística de Lourdes Sánchez se volvió viral y recordó su famosa frase 'Tengo un disco'

En su historia de Instagram, la bailarina dejó en claro que se tomó la confusión con simpatía. La anécdota rápidamente generó comentarios entre sus seguidores, que celebraron la buena onda de ambas y el tono descontracturado del intercambio.

Luego, Sánchez interpretó junto a una amiga cómo hubiera sido ese intercambio en la vida real. En el video, Lali Mancuello, su amiga que también hacía de camarógrafa, le consultó: “¿Vos sos Lourdes de Bandana?“. Rápidamente, la bailarina afirmó: ”Sí, mirá“, y comenzó a cantar e imitar pasos de baile de un clásico del grupo pop, llamado ”Guapas". “Dance, dance, dance”, entonó la joven, entre risas con su compinche, quien escribió en la historia publicada: “Menos mal que aceptaste volver a Bandana”.

La respuesta de Lourdes Sánchez en el audio no fue casual: se trata de una autorreferencia a una vieja anécdota televisiva que se volvió meme entre los seguidores del Bailando. En 2019, durante un cruce con Karina La Princesita, la cantante la corrigió por un comentario sobre su afinación.

El DJ Tommy Muñoz fue
El DJ Tommy Muñoz fue el encargado de anunciar el regreso de Bandana en la fiesta L.A.T.M. +35

En aquel momento, Karina había comentado: “A mí me salió mal una canción y eso no significa que yo cante mal en inglés. Como Lourdes, que tuvo un error en la coreografía y no por eso es mala bailarina. Es excelente, de hecho la admiro un montón. Yo le dije a Lourdes que debe saber de esto porque es cantante”. La frase desató carcajadas en el estudio, y Sánchez respondió divertida: “¿De qué se ríen? Tengo un disco”. Desde entonces, la expresión quedó instalada como parte de su identidad mediática, y Lourdes suele usarla en tono de humor, como lo hizo esta vez al responderle a Evelyn von Brocke.

Además, por el otro lado, Bandana, el grupo pop argentino que supo marcar a fuego los años 2000 y conquistar a toda una generación, anunció oficialmente su regreso a los escenarios con motivo de su 25° aniversario. La noticia, confirmada tras semanas de rumores, disparó la emoción y la nostalgia entre sus fans históricos, que esperan con ansias volver a escuchar en vivo los clásicos que acompañaron su adolescencia. El reencuentro, que tendrá lugar en noviembre, marca el retorno de Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha en una celebración especial cargada de energía y recuerdos.

El esperado anuncio llegó de la mano del DJ Tommy Muñoz, organizador de la reconocida fiesta L.A.T.M. +35, quien sorprendió en sus redes sociales: “¡Nuestro reencuentro será también el de ellas! ¿Tenés lista tu bandana para lo que se viene en Buenos Aires? BANDANA, prepárense para una maldita noche”. La publicación incluyó imágenes junto a Lissa y Lowrdez y otra de Virginia de Cunha firmando un contrato, confirmando su participación en el evento que promete ser uno de los hitos del año para los fanáticos de la cultura pop nacional. El perfil oficial de Bandana también se reactivó, replicando el flyer del show con la consigna más esperada: “¡Confirmado, vuelve Bandana!”.

