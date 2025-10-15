Teleshow

Darío Barassi quedó impactado por el parecido de un participante con un conductor de tevé: “Es igual”

El presentador de Ahora Caigo no pudo evitar la sorpresa al ver a Nahuel, un enfermero que alteró la dinámica habitual del programa

Guardar
Dario Barassi quedo en shock por el parecido de un participante a un conductor de television

La espontaneidad y el humor marcaron una vez más el ritmo de Ahora Caigo, el ciclo conducido por Darío Barassi en El Trece. Un participante logró sorprender y divertir tanto al conductor como al público por su increíble parecido con el periodista José Bianco, y eso derivó en un intercambio descontracturado, chistes y confesiones personales entre jugadores.

Todo comenzó cuando Barassi interactuó con Lulú,el líder del segmento, al decidir a quién enfrentaría. “¿Con quién vamos, Lulú? A ver. Analice, analice. Tiene personalidad él, me gusta. El número uno mira para el costado. ¿Tenés miedo, chabón? ¿Tenés miedo? Ah, tenés miedo”, lanzó Darío mientras el joven tomaba una decisión, que tras unos segundos de deliberación decidió ir por el participante número 1 y el presentador se mostró totalmente de acuerdo.

“Sí, sí, porque miró para el costado, no quería”, lanzó el conductor. Nahuel, algo sorprendido, explicó: “No, estaba chusmeando”. Barassi preguntó: “¿Qué estabas mirando? ¿Las pantallas?”. El participante respondió: “Todo, sí”. El conductor aprobó: “Está muy bien. Es igual a José, es igual”. Nahuel, sin tener la necesidad de preguntar acerca de a quién se refería, suscribió con nombre y apellido: “A José Bianco”.

“¿Te lo hice en la calle? Sí, sos muy parecido”, quiso saber el presentador y la respuesta fue igual de rápida: “Todo el tiempo”, admitió Nahuel. Si dudarlo, el actor piropeo a su compañero de señal: “Bueno, pero es un facha terrible, así que es un halago“.

Luego de este ida y vuelta el concursante se presentó: “Soy Nahuel, soy enfermero. Trabajo hace veinte años en el hospital”. “¿En qué hospital?”, consultó el conductor. “En el hospital de Vicente López”, contestó Nahuel. Barassi reaccionó: “Ah, mirá, acá”. La conversación se sostuvo en tono distendido, con chistes sobre la soltería de Nahuel: “Y estás emparejado o algo de eso”, bromeó Barassi. El participante aclaró: “Soltero por ahora”. El conductor continuó: “Pero con ganas de que el amor llegue, ¿o no? ¿Y por decisión, Nahuel, estás soltero o...?” “Por decisión, tranca”, se sinceró el concursante. “Estás cómodo así”, apuntó Barassi. Nahuel reafirmó: “Sí”.

Pasando nuevamente al terreno de su profesión, el abogado elogió el oficio de su invitado: “Lo que me gusta de los enfermeros que te pasan con la sábana de la cama a la camilla. Digo, ¿cómo hacen? A mí me lo han hecho, yo me he operado tanto en esta vida. Me pasaron con una sábana de una camilla a la cama”.

Nahuel reveló: “Hay que tener un poco de fuerza”. Barassi coincidió: “Hay que tener un poco de fuerza, sí. A mí me explicaron que era un tema de técnica, pero veo que no, que era cuestión de fuerza, normal. Vos, Nahuel, ¿sos canchero? Te veo un poco nervioso, ¿puede ser?” El participante admitió: “Un poco”.

La emisión dejó en evidencia la capacidad de Barassi para combinar espontaneidad, humor y dinamismo, conectando con el público y potenciando la participación en un formato ágil y distendido.

Una joven sorprendió a Darío Barassi al contarle por qué está de novia con un hombre mayor

Darío Barassi se sorprendió con la diferencia de edad de una pareja de Ahora Caigo (Video: El Trece)

Esta no es la primera vez que el conductor se deja llevar por lo que ofrecen los participantes. Semanas atrás, una mujer que se presentó como Candela Stone protagonizó uno de estos momentos desopilantes. “Me dedico a distintos rubros. Soy actriz, modelo, promotora, vendo autos, a veces celulares. Y también ploteó autos”, enumeró.

“Me gusta saber cosas”, completó ante la sorpresa del conductor, que también quedó impactada al conocer su edad, 23 años. “Sos una niña. ¿Estás de novia?“, indagó Barassi. Y la respuesta afirmativa llegó señalando a la tribuna. ”Sí. Y traje a mi novio".

Entusiasmado por la historia, Barassi prosiguió con el interrogatorio. Supo que estaban juntos desde hace seis meses y entonces quiso saber la edad del novio. “33″, respondió el hombre. Darío hizo rápidamente las cuentas y con un gesto serio volvió a la participante: “O sea que tiene diez años más que vos”. La joven explicó su posición: “Me gustan más grandes que yo. Saben más cosas, se portan mejor. No tengo ganas de criar nenes”. Y pareció convencer al conductor, que aprobó la postura de Candela: “Me parece muy bien, le gustan mayores pero no tan mayores. Me gusta el look, me gusta la personalidad”.

Temas Relacionados

Darío BarassiJosé BiancoAhora Caigo

Últimas Noticias

La advertencia de Wanda Nara a una participante con una indirecta a la China Suárez: “A Maxi no lo mires”

Durante su recorrida por las mesas de Masterchef Celebrity, la conductora hizo referencia a la actual pareja de Mauro Icardi

La advertencia de Wanda Nara

Valentina Cervantes llevó un amuleto de Enzo Fernández para su debut en Masterchef Celebrity: “Él es muy creyente”

La modelo fue una de las revelaciones en la primera prueba del reality con una preparación sencilla que contó con el aporte a la distancia del su pareja

Valentina Cervantes llevó un amuleto

“Sos el pibe más genial”: la declaración de amor de Eliana Guercio a Chiquito Romero en su despedida de Boca Juniors

La exvedette compartió unas sentidas palabras para apoyar al arquero en un día cargado de emociones, remarcando sus sentimientos y gratitud en un gesto que conmovió a sus seguidores

“Sos el pibe más genial”:

Qué dijo Nacho Castañares sobre los rumores de romance con Ángela Torres

El reciente acercamiento entre el influencer y la artista generó todo tipo de especulaciones en las redes. Su testimonio

Qué dijo Nacho Castañares sobre

David Lebón se casó con su manager en una ceremonia íntima: músicos, canciones y el momento más emotivo

El guitarrista y Patricia Oviedo pasaron por el registro civil para formalizar su amor entre el afecto de sus seres queridos y luego de 15 años de relación

David Lebón se casó con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guía para la adopción responsable

Guía para la adopción responsable de gatos: todo lo que hay que saber

La trampa de la Boleta Única: Espert candidato y el fraude elegante

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

Detectaron dos círculos de radio en el espacio que dan pistas sobre cómo evolucionó el universo temprano

Apretón monetario is back

INFOBAE AMÉRICA
La trascendencia de D’Angelo se

La trascendencia de D’Angelo se resume en la búsqueda de un significado para la música afroamericana

El papa León XIV recibirá este viernes a Yamandú Orsi en el Vaticano

Putin recibió a Al Sharaa por primera vez en Moscú: declaraciones formales y silencio en público sobre el dictador sirio Al Assad

El camino hacia la COP30 ingresa en su recta final sin despejar dudas sobre financiación

De aliados a enemigos: por qué Pakistán y los talibanes afganos están en guerra

TELESHOW
El contundente mensaje de Daniela

El contundente mensaje de Daniela Christiansson sobre Maxi López en Masterchef y su vínculo con Wanda Nara

La advertencia de Wanda Nara a una participante con una indirecta a la China Suárez: “A Maxi no lo mires”

Valentina Cervantes llevó un amuleto de Enzo Fernández para su debut en Masterchef Celebrity: “Él es muy creyente”

“Sos el pibe más genial”: la declaración de amor de Eliana Guercio a Chiquito Romero en su despedida de Boca Juniors

Qué dijo Nacho Castañares sobre los rumores de romance con Ángela Torres