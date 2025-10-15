Darío Barassi quedó impactado por el parecido de un participante con un conductor de tevé: “Es igual”

Dario Barassi quedo en shock por el parecido de un participante a un conductor de television

La espontaneidad y el humor marcaron una vez más el ritmo de Ahora Caigo, el ciclo conducido por Darío Barassi en El Trece. Un participante logró sorprender y divertir tanto al conductor como al público por su increíble parecido con el periodista José Bianco, y eso derivó en un intercambio descontracturado, chistes y confesiones personales entre jugadores.

Todo comenzó cuando Barassi interactuó con Lulú,el líder del segmento, al decidir a quién enfrentaría. “¿Con quién vamos, Lulú? A ver. Analice, analice. Tiene personalidad él, me gusta. El número uno mira para el costado. ¿Tenés miedo, chabón? ¿Tenés miedo? Ah, tenés miedo”, lanzó Darío mientras el joven tomaba una decisión, que tras unos segundos de deliberación decidió ir por el participante número 1 y el presentador se mostró totalmente de acuerdo.

“Sí, sí, porque miró para el costado, no quería”, lanzó el conductor. Nahuel, algo sorprendido, explicó: “No, estaba chusmeando”. Barassi preguntó: “¿Qué estabas mirando? ¿Las pantallas?”. El participante respondió: “Todo, sí”. El conductor aprobó: “Está muy bien. Es igual a José, es igual”. Nahuel, sin tener la necesidad de preguntar acerca de a quién se refería, suscribió con nombre y apellido: “A José Bianco”.

“¿Te lo hice en la calle? Sí, sos muy parecido”, quiso saber el presentador y la respuesta fue igual de rápida: “Todo el tiempo”, admitió Nahuel. Si dudarlo, el actor piropeo a su compañero de señal: “Bueno, pero es un facha terrible, así que es un halago“.

Luego de este ida y vuelta el concursante se presentó: “Soy Nahuel, soy enfermero. Trabajo hace veinte años en el hospital”. “¿En qué hospital?”, consultó el conductor. “En el hospital de Vicente López”, contestó Nahuel. Barassi reaccionó: “Ah, mirá, acá”. La conversación se sostuvo en tono distendido, con chistes sobre la soltería de Nahuel: “Y estás emparejado o algo de eso”, bromeó Barassi. El participante aclaró: “Soltero por ahora”. El conductor continuó: “Pero con ganas de que el amor llegue, ¿o no? ¿Y por decisión, Nahuel, estás soltero o...?” “Por decisión, tranca”, se sinceró el concursante. “Estás cómodo así”, apuntó Barassi. Nahuel reafirmó: “Sí”.

Pasando nuevamente al terreno de su profesión, el abogado elogió el oficio de su invitado: “Lo que me gusta de los enfermeros que te pasan con la sábana de la cama a la camilla. Digo, ¿cómo hacen? A mí me lo han hecho, yo me he operado tanto en esta vida. Me pasaron con una sábana de una camilla a la cama”.

Nahuel reveló: “Hay que tener un poco de fuerza”. Barassi coincidió: “Hay que tener un poco de fuerza, sí. A mí me explicaron que era un tema de técnica, pero veo que no, que era cuestión de fuerza, normal. Vos, Nahuel, ¿sos canchero? Te veo un poco nervioso, ¿puede ser?” El participante admitió: “Un poco”.

La emisión dejó en evidencia la capacidad de Barassi para combinar espontaneidad, humor y dinamismo, conectando con el público y potenciando la participación en un formato ágil y distendido.

Una joven sorprendió a Darío Barassi al contarle por qué está de novia con un hombre mayor

Darío Barassi se sorprendió con la diferencia de edad de una pareja de Ahora Caigo (Video: El Trece)

Esta no es la primera vez que el conductor se deja llevar por lo que ofrecen los participantes. Semanas atrás, una mujer que se presentó como Candela Stone protagonizó uno de estos momentos desopilantes. “Me dedico a distintos rubros. Soy actriz, modelo, promotora, vendo autos, a veces celulares. Y también ploteó autos”, enumeró.

“Me gusta saber cosas”, completó ante la sorpresa del conductor, que también quedó impactada al conocer su edad, 23 años. “Sos una niña. ¿Estás de novia?“, indagó Barassi. Y la respuesta afirmativa llegó señalando a la tribuna. ”Sí. Y traje a mi novio".

Entusiasmado por la historia, Barassi prosiguió con el interrogatorio. Supo que estaban juntos desde hace seis meses y entonces quiso saber la edad del novio. “33″, respondió el hombre. Darío hizo rápidamente las cuentas y con un gesto serio volvió a la participante: “O sea que tiene diez años más que vos”. La joven explicó su posición: “Me gustan más grandes que yo. Saben más cosas, se portan mejor. No tengo ganas de criar nenes”. Y pareció convencer al conductor, que aprobó la postura de Candela: “Me parece muy bien, le gustan mayores pero no tan mayores. Me gusta el look, me gusta la personalidad”.