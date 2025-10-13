El llanto de Cecilia Insigna que viralizó Diego Brancatelli: “Yo me muero si Racing gana la Libertadores”

El vínculo de Cecilia Insinga con Racing se hizo viral tras un emotivo almuerzo familiar en Ushuaia (Video: Instagram)

El reciente viaje de Diego Brancatelli y Cecilia Insinga a Ushuaia se vio marcado por un episodio que rápidamente captó la atención de sus seguidores en redes sociales: un video en el que la periodista aparece a puro llanto al hablar de su pasión por Racing.

El propio Brancatelli compartió la grabación en su cuenta de Instagram, mostrando un momento íntimo durante un almuerzo familiar en el que la cronista de TN no pudo contener el llanto al imaginar la posibilidad de que su equipo gane la final de la Copa Libertadores.

Diego Brancatelli destaca el amor de Cecilia Insinga por Racing: “¿Entienden el amor de esta mujer por Racing? Hablando de Costas, Zuculini, la Libertadores, se emocionó de soñar levantando la copa”

En el video, la periodista expresa entre lágrimas: “Estábamos hablando de que Racing gane la final de la Libertadores y yo me muero”. Ante la pregunta de Brancatelli sobre el motivo de su emoción, la periodista responde: “Vamos a llegar y me muero de amor y de la emoción”. Estas palabras reflejan la intensidad de su vínculo con el club, un sentimiento que el propio Diego subraya en la publicación al comentar: “¿Entienden el amor de esta mujer por Racing? Hablando de Costas, Zuculini y la Libertadores, se emocionó de soñar levantando la copa”.

Cecilia Insinga expresa su deseo de ver a Racing levantar la Copa Libertadores en un video viral

La familia que formaron Diego Brancatelli y Cecilia Insigna se caracteriza por su pasión por el fútbol. Durante el último Mundial de Fútbol registraron su entusiasmo deportivo, actividades recreativas y momentos de convivencia familiar. Junto a sus hijos Valentín y Luca, decidió emprender ese viaje soñado tras varios años de planificación y esfuerzo, según relataron en sus redes sociales.

El periodista Diego Brancatelli y su familia cumplieron el sueño de asistir juntos al evento deportivo más importante del mundo

“Ir en familia al evento más importante del mundo. Un poco por trabajo y otro poco por placer. ¡Pero estando los cuatro juntos todo será hermoso!”, comentó Diego. Además, subrayó el sacrificio y la dedicación que implicó concretar este proyecto. “Nos costó mucho llegar. Años de sacrificio y ahorro. Sueños. Proyectos. ¡De mucho esfuerzo! Pero llegamos. ¡Y ahí vamos! ¡Con muchas ganas de gritar goles de Leo Messi y toda la Scaloneta!”, manifestó, antes de que se concrete el sueño mundialista que le dio el tercer campeonato a la selección argentina.

Diego Brancatelli en su primer mundial en familia

Ya instalados en Qatar, Brancatelli compartió con sus seguidores el desarrollo de la travesía familiar. Al aterrizar, expresó su emoción por vivir la experiencia mundialista lejos de casa: “¡El sueño ya está en marcha! ¡No les puedo explicar la sensación de aterrizar a miles de kilómetros de casa y arengar con el vamos, vamos Argentina! ¡Que sea una fiesta amigos! ¡Gracias a los miles de mensajes llenos de buena onda que leí al aterrizar! ¡Desde ahora todo lo que vivamos lo compartimos por acá con ustedes para que nos acompañen en este sueño que armamos durante tanto tiempo!”.

La oferta de productos temáticos vinculados a la Selección Argentina captó la atención de la familia en aquel momento, especialmente a través de propuestas como la “Argentina fan box”. Este paquete, que incluye una camiseta oficial, una vincha, una bufanda, anteojos, un set de maquillaje en blanco y celeste y una bandera.

Los Brancatelli se trajeron de recuerdo el “Argentina fan box”

Durante un recorrido, la periodista se detuvo en este producto, señalando el atractivo de reunir en una sola caja varios elementos representativos de la pasión futbolera argentina. La variedad de objetos y la presentación del conjunto parecen estar pensadas para quienes desean vivir la experiencia de alentar a la selección con todos los accesorios posibles.

Durante su estadía, la familia aprovechó para realizar diversas actividades turísticas. Entre ellas, visitaron Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, y disfrutaron del Parque Ferrari, un centro de atracciones temático dedicado a la reconocida marca automovilística. Brancatelli describió la experiencia con entusiasmo: “¡No importa la época del año en que lo visites pues es totalmente indoor, la excepción son algunas montañas rusas! ¡Vértigo, adrenalina y muchos juegos para toda la familia, muy Disney, pero con autos!”.

La familia Brancatelli vivió el Mundial de Qatar 2022 entre fútbol, turismo y convivencia familiar

En el plano deportivo, Brancatelli compartió: “¡Nuestro Primer Mundial en familia! En familia disfrutó de una jornada en una playa de Doha y exploró la ciudad. El periodista relató una excursión por el Viejo Dubai, calificándola como “un viaje en el tiempo y a otra cultura. Día único e inolvidable. Familia en acción. Felices y enamorados”.