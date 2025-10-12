Teleshow

Emilia Attias contó cómo se preparó para MasterChef Celebrity y la influencia que tuvo su hija: “Es mi primera jueza”

La actriz palpita la llegada del reality de cocina y habló de cómo fue el camino que recorrió para preparar los primeros platos

Lucía Consiglieri

Lucía Consiglieri

Emilia Attias contó cómo se preparó para MasterChef Celebrty (Video: Instagram)

Emilia Attias se prepara para sumarse al desafío de MasterChef Celebrity y, a días del debut, contó en detalle cómo vive la previa, la estrategia que elegirá y los recuerdos que le despierta volver a Telefe. Con una mezcla de entusiasmo, autocrítica y humor, la actriz repasó su entrenamiento en la cocina, la influencia de su familia y la expectativa de enfrentar un certamen culinario por primera vez desde su participación en el Bailando.

La actriz comenzó contando cómo es la dinámica del programa y la importancia del rol de Wanda Nara en la conducción: “Me parece muy, muy espectacular ella, la verdad. O sea, me parece muy graciosa, muy divertida. Me parece que tiene todo para llevar esto adelante. Es como el angelito nuestro, supongo que tiene que ser un poco como... si se me está complicando algo, me tira un tiki. Tiene que ser el Cielo Mágico de MasterChef. Sí, le voy a poner esas alitas. Porque Wan, detrás de las nubes, el cielo es siempre azul. Eso es lo que vos nos tenés que inspirar a creer”.

Reconoció, además, su falta de experiencia en este tipo de desafíos: “La verdad que desde el Bailando, nunca más hice un certamen”. Aunque aseguró sentirse cómoda en la cocina, destacó la seriedad con que se preparó: “En la cocina, o sea, soy buena. Estoy tomando clases. Tengo que decir que me tomo las cosas muy en serio y no me parece para nada una tontería entrar a MasterChef. Busco recetas en internet y las hago”.

Cachete Sierra, Ian Lucas, Emilia,
Cachete Sierra, Ian Lucas, Emilia, Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo y La Reini en los estudios de grabación

Gina, su hija fruto de su relación con el Turco Naim, fue la encargada de probar sus platos en casa: “Mi primera jueza es mi hija. Tenaz. O sea, mi hija es… Pero peor que Marttegui, olvidate, Germán no es nada, es bambi al lado de mi hija, no sabés lo que es mi hija. Es tremenda. Aparte es una descarada porque la verdad te hace un gesto y te hace mmm… Y vos decís: ‘Pero acabo de aclararme una hora y media cocinándote esto’”.

Sobre su actitud competitiva y compañera, Attias se definió: “Soy rebuena compañera, soy supercompetitiva conmigo. Si te falta un ajo, te lo hago rodar. Total, si yo soy mejor, soy mejor”. Adelantó que aceptará la devolución del jurado pero defenderá su postura cuando lo crea necesario: “Recontra confiaba en ella, pero la verdad es como bancármela. Si no te gusta nada, no te gusta nada. Te voy a escuchar. Bancármela. Bancármela, escuchar y darte mi devolución si creo que hay algo que está un poco desfasado de lo que me estás diciendo. Puede llegar a pasar que me quiera exponer. Derecho a réplica. Voy a aplicar. Voy a aplicar bastante el derecho de réplica, pero con respeto, con respeto, porque yo me voy a bancar todo lo que me digan. Quiero aprender”.

En sus redes, la previa se iluminó también con postales culinarias que hablan de esfuerzo, dedicación y pasión. En una de las imágenes, un plato de pulpo sobre una cama de papas, decorado con perejil picado y brillo de aceite de oliva, revela parte del repertorio de Emilia. Ese registro visual no solo anticipó el nivel de sus preparaciones, sino que confirma la promesa de superación personal y respeto por el oficio.

Uno de los primeros platos
Uno de los primeros platos que mostró Emilia en sus redes (Foto: Instagram)

En otra foto, la cámara se posa sobre su estación de trabajo: un bowl con cebolla cortada, otra mezcla cremosa, una tabla verde, el cuchillo y el mítico cuaderno de Masterchef. La perspectiva aérea muestra a Emilia, lista para enfrentar los desafíos que le propongan los jurados, pero también para disfrutar el proceso. Cada utensilio, cada ingrediente ordenado, es una declaración de compromiso con el rigor y la creatividad. Porque en la cocina del certamen, cada detalle cuenta.

