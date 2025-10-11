El regalo de La Joaqui a Wanda Nara en la previa de Masterchef Celebrity: la fuerte indirecta de la conductora

El gesto de La Joaqui con Wanda Nara (Instagram)

La cuenta regresiva para el debut de Masterchef Celebrity se acelera y cada integrante del programa lo palpita a su manera. El reality de cocina, con la conducción de Wanda Nara y en una nueva versión con famosos, tiene fecha de arranque el lunes 13 a las 22 por Telefe, pero hace tiempo viene haciendo ruido. La reciente polémica con la foto oficial es la muestra más cabal de un programa que promete hablar delante y detrás de cámara. Y naturalmente, también en las redes sociales de todos los que forman parte.

Tanto Wanda como los jurados y los participantes vienen mostrando detalles de las primeras grabaciones. Siempre buscando interacciones con sus seguidores, la conductora reflejó en las últimas horas la intimidad de su camarín, con la visita de sus hijas y el espejo adornado con motivos de Hello Kitty, obsequio de las pequeñas.

Pero además de esta imagen a pura ternura, la conductora le puso un poco de picante, como acostumbra en sus publicaciones. Y su cómplice inesperada fue ni más ni menos que La Joaqui, una de las concursantes de esta edición. La intérprete de “Butaquera” le obsequió un enorme ramo de rosas rojas con tres mariposas doradas y con una dedicatoria que hace referencia a una de sus canciones más conocidas.

El camarín de Wanda Nara

“Gracias por esto”, escribió Wanda con el emoji de un corazón y mencionando a la marplatense, además de musicalizarlo con un fragmento del tema “Todo vuelve” donde ella canta “Mirá cómo vuelve, qué pendejo atrevido / El robo más grande que hiciste fue estando hoy conmigo”. Además, Wanda sumó una cita de la letra con una breve alteración: “En la vida vuelve todo menos vos”, con un pretendido modo enigmático que todos asociaron con su expareja, Mauro Icardi. Para colmo, su primer marido y padre de sus hijos mayores también participa del certamen, lo que le pone más condimento a la previa, aunque la empresaria parece alejada de ambos, empezando una relación con Martín Migueles.

Mientras tanto, La Joaqui parece haberse tomado en serio el desafío y se prepara con una exigente rutina y nuevos aprendizajes culinarios. Desde el anuncio de su participación en el reality, la artista tomó clases con distintos profesionales para diversificar sus conocimientos y enfrentar cada prueba del programa.

La Joaqui contó cómo se prepara para su debut en Masterchef Celebrity (Rumis)

Durante una entrevista en el programa Rumis (La Casa Streaming), explicó que su estrategia consiste en tomar varias clases con distintos cocineros, en lugar de enfocarse en un solo mentor. Argumentó que la dinámica del programa exige versatilidad, ya que los retos pueden variar desde preparar una masa de pan hasta elaborar un plato específico. Por eso, trata de abordar diferentes técnicas y recetas, adaptándose a los posibles requerimientos del concurso.

La novia de Luck Ra también mencionó que en su hogar solo se ven programas de cocina para familiarizarse con distintas preparaciones y trucos gastronómicos. Comentó que los participantes pueden acceder a un libro con recetas básicas, aunque está limitado a técnicas aprendidas en la competencia, descartando la posibilidad de consultar recetas de figuras populares.

En las redes del programa y a modo de anticipo, contó que su especialidad es el guiso de fideos moñito, y dio detalles de su elaboración. “Lo primero que hago es picar morroncito, cebolla. Yo uso el tuco de caja... Le pongo un poquito de azúcar, pero muy poquito para que no me dé acidez del tomate. Le pongo sal. Me gusta ponerle batata, papa. Cocino todo en la salsa en sí. Lo puedo hacer con pollito, con carne, depende de qué estás antojado o lo que tenés”, detalló.