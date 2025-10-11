Teleshow

Maxi López contó cómo fue su primer encuentro con Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara

El exfutbolista de River Plate habló del empresario, la nueva conquista de su exmujer, y evitó opinar de las causas judiciales que hay en contra del personal trainer

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Maxi López atraviesa una etapa de nuevos comienzos en Argentina con el foco puesto en lo profesional y en su rol de padre. Así lo reflejó el exfutbolista, en una entrevista que brindó a LAM (América TV), tras incorporarse al elenco de MasterChef Celebrity (Telefe). Allí, se refirió no solo a sus vivencias en la cocina y el detrás de escena del reality, sino especialmente a la presencia de Wanda Nara, quien oficia de conductora del ciclo y es madre de sus hijos.

Consultado sobre la dinámica dentro del programa y cómo es convivir nuevamente con Wanda en un espacio de trabajo, Maxi fue claro: “Es un ambiente familiero, está bueno. Hay alguna que otra suspicacia, pero la verdad que es como me lo contaron”. También reconoció que la presencia de sus hijos y de la propia Wanda resultó fundamental para aceptar la propuesta del reality en la Argentina: “Wanda, sí, y los chicos, también, porque obviamente, formar parte del elenco iba a requerir alguna semana más en el país y los chicos querían eso, ¿no? Entonces, por eso acepté también”.

A la hora de abordar otras cuestiones personales, Maxi optó por la cordialidad a la hora de hablar de Martín Migueles, el flamante novio de Nara, que ella presenta como el personal trainer: “En las cosas personales no me meto. A nosotros, como dije la otra vez, nos recibió bien en su casa, se porta bien con los chicos y la verdad que yo me he quedado con eso”.

Cuando le preguntaron por las causas legales que penderían sobre la cabeza de Martín, el empresario decidió distanciarse del tema por completo, actitud que eligió la primera vez que habló de Migueles en el mismo programa: “En eso prefiero hacer no comment porque no estoy al corriente y son cosas muy personales“.

Maxi aceptó ser parte del
Maxi aceptó ser parte del programa luego de que Wanda y sus tres hijos lo convencieran

También aprovechó el espacio para dejar en claro su postura en cuanto al actual presente familiar, marcado por la batalla legal con Mauro Icardi y la pelea por la custodia de las dos pequeñas, es por esta razón que Maximiliano priorizó el bienestar de sus hijos: “Estoy en otra época. Me sigo con los chicos, tengo chicos en Suiza, tengo chicos acá… Vamos a seguir por esa línea que estoy tranquilo y la verdad que me gusta este momento y después de tanto tiempo, ¿no? O sea, la verdad que nos lo merecemos, un poquito de tranquilidad”.

López, lejos de la polémica, dejó en segundo plano los viejos conflictos mediáticos y eligió destacar la armonía actual con Wanda Nara, el equilibrio familiar y la importancia de “estar todos contentos”, cultivando una relación respetuosa y cordial, especialmente en beneficio de sus hijos y de la nueva etapa que ambos protagonizan en la televisión.

Esta no es la primera vez que habla de Migueles, puesto que días atrás también habló con las cámaras de América TV sobre esta incipiente relación. El exfutbolista se refirió al primer encuentro que tuvo con el empresario con el que sale su expareja y la cena a la que él lo invitó junto a sus hijos. “El otro día estuvimos comiendo un asado en casa de él, cocinó, nos abrió la puerta a mí y a los chicos, así que es un copado”, destacó, sobre el gesto que él tuvo.

Sin embargo, cuando le preguntaron por el vínculo que Migueles tendría con Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio y detenido por una causa por estafa y robo, marcó su postura: “En lo personal no entro porque no conozco la situación. Se portó superbien con nosotros y con los chicos, así que yo me quedo con eso”.

