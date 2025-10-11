La opinión de los famosos por la polémica foto oficial de MasterChef: de las quejas a los agradecimientos por su ubicación

Marixa Balli habló de su ubicación en la foto oficial de MasterChef

A tan solo días del estreno de MasterChef Celebrity (Telefe), las polémicas del certamen invaden las redes sociales. Es que luego de que se diera a conocer la foto oficial del programa, algunas figuras mostraron su descontento por la ubicación que ocupan. Así las cosas, en las últimas horas se pronunciaron Eugenia Tobal, Marixa Balli, Maxi López, Cachete Sierra y Miguel Ángel Rodriguez.

La primera en evidenciar su molestia fue Tobal, quien publicó en sus redes una llamativa foto con un desafío para sus seguidores. “Encuentren a Euge”, escribió la actriz junto a un emoji de una carita. En su siguiente publicación, la influencer hizo zoom a la imagen y se enfocó en primer plano.

Así las cosas, con la polémica abierta, las cámaras de LAM (América) abordaron a Marixa Balli, quien, según los rumores, atravesaba un complicado momento en el programa tras una dura devolución del jurado. “¿Cómo te está yendo MasterChef? En las redes se empieza a especular, se empieza a opinar. Se decía que en la foto estabas muy en la punta”, comenzó diciéndole Santiago Riva Roy.

Mientras tanto, Maxi López relató cómo vivió las primeras jornadas de grabación: “Me gusta, es algo que voy aprendiendo, me siento cada día más agusto. Algunas cositas sabía hacer porque cocinaba mucho para los chicos. pero obviamente es diferente. Es como me lo contaron. Cuando me contaron el programa había visto algún episodio, pero vivirlo personalmente es diferente”.

Luego, el periodista le consultó si Wanda había sido fundamental para que él formara parte del programa. “Wanda y los chicos también, formar parte del elenco iba a requerir más semanas en el país y los chicos querían eso, por eso también acepté. En el programa hay de todo”, respondió el exfutbolista.

Fue entonces cuando el cronista le consultó por la foto de Masterchef. Sin embargo, lejos de entrar en polémicas, el exjugador dijo: “No entiendo mucho de posiciones en las fotos. Espero que estén todos contentos, salieron todos muy lindos”.

Cachete Sierra y Miguel Ángel Rodríguez opinaron sobre la foto oficial de MasterChef

Fiel a su estilo, Cachaca respondió con una sonrisa: “Estoy muy contenta, me encanta la experiencia, sí, hermoso. No, a mí me gusta la foto, aparte estoy con grandes personalidades de, del ambiente artístico, gente de mucha trayectoria. Esto para mí está perfecto. Me parece, sí, aparte son unos genios ellos, distribuyen todo súper bien, no, no es un tema de cartel, no”.

En ese marco, la artista hizo una diferenciación entre los conflictos de cartel en el teatro y en un programa de televisión: “El teatro es otra cosa, esto somos veinticuatro participantes, la producción, debe haber un director que organiza y que dice vamos por este lado y me parece genial. Aparte están los chicos de las redes, los chicos muy actuales, me parece buenísimo. ¿Y por qué me voy a molestar? Yo la verdad es que no pedí nada y la foto se armó después, fueron fotos individuales”.

Fue entonces cuando el cronista le consultó si sabía si algún compañero había pedido una ubicación específica. “No, no tengo ni idea, pero está bien el que pide. Yo la verdad que no tengo ganas de pedir absolutamente nada, estoy muy tranquila. Hicimos fotos superlindas y después, bueno, obviamente un diseñador y algún productor importante que habrá dicho: Lo armamos de esta manera y me parece bien”, devolvió con tranquilidad Marixa.

Por último, el movilero le consultó por las versiones que indicaban que había llorado tras recibir una mala devolución del jurado. “Estoy aprendiendo. Y los escucho (a los jurados) porque son número uno, obviamente. Dijeron que lloré, no. Basta con el tema del llanto. Si quieren que llore, lloro. No tengo ningún problema. Ahora me cargan en todos lados. Digo: “Bueno, lloremos. La gente quiere llanto, lloremos”.

Luego fue el turno de Cachete Sierra, quien comenzó opinando sobre la foto oficial del certamen: “Puede ser, sí, los principales siempre van en el centro, ahí, ¿no?”. Luego, Riva Roy le consultó si había negociado por su lugar, a lo que la figura respondió: “¿Qué voy a negociar, hijo? Yo vi la foto como vos y dije: Mirá, ahí está”. Hice un poquito de zoom para verme. Todo blanco encima. Pero estoy al lado de Miguel Ángel Rodríguez. Me siento importante, la verdad. Está Marixa Balli también. ¿Y quién está al otro lado? Ah, y está Emilia, está bien. Estamos los tres casi ángeles ahí“.

Fue entonces cuando Sierra evidenció, levemente, la molestia que sentía: “Un poquito más chico, pero no. ¿Cómo me va a molestar? Estoy feliz. Puede ser un poquito. No salgo cachetón ahí. Jamás me importó eso. Si estoy en el medio, lo agradezco y si estoy en la esquina, no importa porque estoy, está bien”.

Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez evitó entrar en la polémica: “Estoy donde debo estar. Ya a esta altura de la Suaré. Está buenísimo. Yo nunca pedí, siempre me han puesto en tapas de revista gente, en los personajes de cada año”.