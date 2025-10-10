El emotivo reencuentro de Manuel Wirzt con su hija luego de un año sin verla: “Gracias Papá Dios”

El emotivo abrazo de Manuel Wirzt y su esposa con su hija Bianca, a quien hacía un año no veían

La emoción del reencuentro familiar marcó un instante especial en la vida de Manuel Wirzt, tras un año de distancia con su hija Bianca, quien reside en España. El músico y actor compartió en sus redes sociales un video grabado en el aeropuerto Costa del Sol de Málaga, donde se observa a la joven de 22 años corriendo hacia sus padres. La escena, acompañada por la música de God only knows de The Beach Boys, muestra primero el abrazo entre Bianca y su madre, Andrea, pareja de Wirtz desde hace más de tres décadas y musa de la popular canción “Hoy te necesito”. Posteriormente, el propio artista, visiblemente conmovido hasta las lágrimas, se une al abrazo familiar junto a su hija y su yerno Martín, quien también estuvo presente en el reencuentro.

En la publicación, Manuel Wirzt expresó su gratitud y alegría con las palabras: “¡¡Después de un año sin vernos con nuestra hija!! ¡¡Gracias Martin por cuidarla y amarla como lo haces!! ¡¡¡Gracias Papá Dios por este tan esperado abrazo!!!”. El posteo generó una ola de respuestas y reacciones por parte de colegas y amigos del ambiente artístico. La cantante Karina La Princesita reaccionó con dos emojis de caritas emocionadas, mientras que el periodista Sergio Lapegüe comentó: “qué lindo abrazo”. La actriz y conductora Laurita Fernández optó por un corazón para manifestar su felicidad, y el cantente Diego Torres escribió: “hermoso reencuentro en ese abrazo”. Por su parte, el actor Diego Olivera sumó: “qué emoción, chicos”.

Manuel Wirzt mostró un paseo junto a su hija a orillas del mar Mediterráneo luego del reencuentro

La alegría del reencuentro se extendió más allá del aeropuerto. En sus historias, Wirzt compartió imágenes de un paseo junto a Bianca por la rambla de Benalmádena, un suburbio de Málaga a orillas del mar Mediterráneo, bajo la frase “más tranquilos”. En el video, ambos caminan tomados de la mano, y se aprecia el tatuaje de una mariposa en el antebrazo derecho de la joven. La felicidad del artista es evidente en cada imagen, reflejada en una sonrisa constante.

La boda entre Bianca y Martín se llevó a cabo a finales de junio del 2024 en el Registro Civil de la localidad de Escobar. Poco después, ambos emprendieron el viaje a España, donde residen. Desde ese momento, sus padres no los habían vuelto a ver. Además de Bianca, Manuel Wirzt es padre de Juan, de 24 años, y Mora, de 18, quien estudia veterinaria.

El paseo de Wirzt y su hija Bianca por la rambla de Benalmádena

Con el Papa Francisco

La larga vida profesional de Manuel Wirzt también estuvo marcada el año pasado por un acontecimiento singular: fue el último artista argentino en cantar para el Papa Francisco antes de su fallecimiento. Este hecho tuvo lugar en febrero de 2024, durante la canonización de Mama Antula. En esa ocasión, Wirzt y el también fallecido músico santiagueño Leo Dan participaron en una audiencia privada en la filmoteca del Vaticano, acompañados por 300 argentinos que viajaron para presenciar la canonización de María Antonia de Paz y Figueroa, la primera santa nacida en Argentina.

Los cantantes interpretaron la canción ante el Papa Francisco durante una audiencia especial en el Vaticano

Durante el singular evento, Wirzt y Leo Dan interpretaron por primera vez “Los caminos de la fe”, el himno oficial de Mama Antula que compusieron juntos. En la interpretación los acompañó Monseñor Guillermo Karcher, sacerdote argentino responsable del ceremonial y protocolo en la Santa Sede. Al compartir imágenes de ese momento en sus redes sociales, Manuel Wirzt manifestó: “Es realmente increíble y muy difícil de poder transmitir todo lo que pasó; mi corazón está desbordado, muy emocionado y muy orgulloso de haber presentado el himno oficial de Mama Antula, que hicimos junto al queridísimo Leo Dan, habérsela cantado al mismísimo Papa y horas después presentarla al mundo”. El músico y actor también agradeció la calidez y humildad de Francisco, calificando la experiencia como “un enorme privilegio”.