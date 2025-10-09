Yanina Latorre contó el escándalo en MasterChef Celebrity por el primer famoso que renunció: “No me esperen mañana”

Yanina Latorre adelantó quién sería el primer famoso que abandonó MasterChef: "No me esperen mañana" (Video: SQP/ América)

Las grabaciones de MasterChef Celebrity para Telefe habrían comenzado bajo un clima particularmente agitado, marcado por el bajo nivel culinario de los participantes y una inesperada baja a último momento. Yanina Latorre relató en su programa Sálvese quien pueda (América TV) que, según su información, uno de los concursantes abandonó el certamen tan solo un día después de iniciar. Luego de unos minutos con el enigmático, terminó revelando la identidad: Pablito Lescano, el líder de Damas Gratis.

En su intervención, la conductora expuso la tensión imperante entre la producción y los concursantes. “Están todos a las puteadas, la producción con los participantes. Primero, todos cocinan para el culo. Tuvieron que bajar el nivel de los desafíos porque parece que nadie arranca ni te sale de un fideito hervido”, afirmó la conductora en su ciclo.

También se refirió al desempeño que tendría Marixa Balli. Yanina aportó detalles sobre su actitud ante las críticas y su desenvolvimiento durante las grabaciones: “Están muy contentos con Marixa. Sí me dicen que es muy sensible, que es muy susceptible, que no le gusta la crítica, pero pareciera ser que llorar no lloró. Se va generalmente medio ofuscadita. No va a ser la primera eliminada. De hecho, no lo es porque ya el primer eliminado se fue. Solamente voy a decir que es hombre”, describió.

El episodio más resonante surgió al asegurar que el cumbiero habría decidido irse tras vivir la dura jornada inaugural. “Hubo uno que abandonó”, reveló la conductora, y profundizó sobre las extenuantes rutinas que impone el formato: “Empiezan a grabar a las 9 de la mañana y terminan a las 11 de la noche. Hay gente que no lo entiende. Masterchef es así”.

La magnitud del desafío habría impactado directamente en Pablito. En palabras de Latorre: “Fue al primer programa, estuvo todo el día, y cuando se fue, dijo: ‘Esto es muy duro, no me esperen mañana’”. Luego la “angelita”, aseveró que ya la producción está en la tarea de encontrar un reemplazo, luego de este abrupto abandono.

El intérprete había sido el primer anunciado por Wanda Nara y Vero Lozano en un especial que realizó Telefe para presentar a las figuras de esta temporada del programa culinario. “Hola a la gente de MasterChef. Acá quien les habla es Pablito Lescano. Listo y preparado. Alto cocinero de la zona norte”, afirmó el músico a través de un video en aquel momento.

Si bien durante las primeras jornadas de grabación de MasterChef Celebrity abundaron rumores sobre enojos, posibles eliminaciones tempranas y momentos de tensión, Marixa Balli se tomó un tiempo para responder con claridad y desmentir varias de estas versiones que la tuvieron como protagonista. En diálogo con Intrusos (América TV), la empresaria ofreció su visión sobre la experiencia, la dinámica grupal y el ambiente que se vive tras cámaras en el exitoso reality que volverá a tener a Wanda Nara como conductora en Telefe.

Al ser abordada sobre las versiones que sugerían que había protagonizado un episodio de llanto tras una gala, la cantante de La Cachaca adoptó una postura firme: “No, te juro que no. Lo que me divierte es que no sé de dónde sale, porque no pasó eso. Yo tengo mucho carácter y hay cosas que a veces me pueden molestar o no. Yo no sé quién interpretó, a lo mejor, llorar. Lloré. Es muy especial este programa. Desde adentro es otra cosa”, explicó la artista.

Consultada sobre los supuestos enojos con el jurado y la posibilidad de haber sido la primera eliminada, la respuesta fue categórica: “Bueno, tienen que ver el programa. Me parece que el programa está espectacular, que es muy divertido, muy lindo. Hay mucha sensibilidad también porque es algo que te provoca, es un programa que te provoca todo”, manifestó Balli, restando dramatismo a los rumores que la ubicaban en el centro de un supuesto conflicto.

En cuanto al clima que comparten los concursantes, la exvedette destacó la diversidad y la energía positiva del elenco: “El grupo es fantástico”, sentenció, en un gesto por contrastar las versiones de crisis con la realidad cotidiana del set. En tono distendido, ante preguntas sobre accidentes domésticos en la cocina, bromeó acerca de las dificultades del mercado y las inevitables pequeñas lesiones. “El momento del mercado es una cosa que querés llegar a todos, es muy poco tiempo. El canastito es todo de hierro. Mirá cómo me quedó el brazo, porque me choqué con todos. Muy gracioso, pero me duele, porque iba con el canastito, iba cargando, cargando, cargando y me pesaba y me iba chocando... No, es como un autito chocador, es maravilloso”, relató.