Valeria Mazza regresó a la Argentina: el feliz reencuentro en su casa

Valeria Mazza rodeada de su hermana Carolina, su sobrina Catalina (que sostiene a su hijo Bernardo) y su madre, Mónica Ferreira

La llegada de Bernardo, el hijo de Catalina Antuña, ha generado un ambiente de celebración en la familia de Valeria Mazza. La reconocida modelo y empresaria, actualmente radicada en España como co-conductora de Bailando con las Estrellas por Telecinco, aprovechó una pausa en su agenda para regresar a la Argentina y compartir momentos con sus seres queridos, destacando la importancia de este nuevo integrante en el círculo familiar.

Durante su estadía, Valeria Mazza recibió la visita de su familia en su residencia, donde las imágenes compartidas muestran escenas de alegría y unión. En una de las fotografías, Valeria, vestida con camisa blanca y a pura risa, aparece abrazada por su hermana Carolina, quien luce el cabello corto y canoso. A su lado, su sobrina Catalina Antuña sostiene a Bernardo, su hjo, un bebé de pocas semanas, vestido con camiseta blanca estampada en rojo y pantalón celeste. La madre de Valeria, Mónica Ferreira, completa la escena con gafas oscuras, cabello gris corto y una camisa azul celeste con bordado floral negro.

Taina, Benicio y Tiziano Gravier con su prima Catalina Antuña y el hijo de esta, Bernardo

En otro momento, tres de los hijos de Valeria Mazza comparten una escena con Bernardo alrededor de una mesa de mármol. Taina, con cabello rubio lacio y remera negra, sostiene a su sobrino junto a su hermano Benicio, quien lleva camiseta negra y cabello castaño. El bebé, vestido con body claro y pantalón gris, se encuentra sentado entre ambos. Tiziano, ubicado a la izquierda y al frente, sonríe ampliamente. Catalina, madre de Bernardo, aparece con camisa de diseño animal print y una sonrisa visible.

Otra imagen retrata a Tiziano sosteniendo a Bernardo en brazos, mientras ambos se miran. Tiziano, de cabello castaño y camiseta azul oscura con ribetes claros, sonríe mientras sostiene cuidadosamente al bebé, que lleva un suéter de punto verde agua y pantalón de mezclilla. Bernardo mantiene la mano izquierda cerca del rostro y observa a su tío.

Tiziano Gravier con Bernardo

El nacimiento de Bernardo en julio de este año representó un momento de gran significado para la familia. Valeria Mazza compartió la noticia con sus seguidores a través de un mensaje en redes sociales, donde expresó: “¡Bienvenido Bernardo! Felicidades a los papás, a los abuelos, a los bisabuelos y gracias Catalina por el nuevo título de tía abuela que llevo desde hoy con mucho orgullo y amor. El círculo de la vida sigue girando”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando el texto con imágenes tomadas en la clínica tras el parto.

El arribo de Bernardo también significó que Mónica Ferreira se convirtiera en bisabuela, un hecho celebrado con orgullo por toda la familia.

Esta semana, además, Valeria Mazza vivió un tenso momento durante su participación en Bailando con las Estrellas, por Telecinco. Todo comenzó cuando Valeria Mazza intentó indagar sobre la relación entre Matías Roure y su compañera de baile, Sara Orriols, quienes han sido objeto de rumores sobre un posible romance. Durante la gala, la modelo argentina preguntó directamente: “¿Qué tan enamorado estás?”, a lo que Matías Roure respondió: “Estoy tocando el cielo”. Sin conformarse, Valeria Mazza insistió en conocer detalles de la vida privada de la pareja fuera de la pista, recibiendo como respuesta: “Pero yo no te puedo contar todo. Eso se llama intimidad”. La conductora replicó con firmeza: “Mira, yo te quiero decir una cosa acá, en Bailando con los Estrellas no hay intimidad”, lo que no cayó nada bien en el bailarín.

La conversación no terminó en el escenario. En la sala de ensayo, Matías Roure retomó el tema junto a Sara Orriols, reflexionando sobre la actitud de la conductora: “Yo creo que esa noche, ¿sabés qué le pasó a Valeria? No le funcionaban los frenos”, comentó, y añadió: “No supo frenar. Y hay temas en los que tenés que frenar. Tenés que tener una moral y frenar”. La bailarina respondió entre risas un “estás muy venido arriba, eh”, mientras Roure cerró el intercambio con un irónico: “Un besito para Valeria”.

La tensión se reavivó en la siguiente gala, cuando Matías Roure se dirigió a Valeria Mazza con sarcásmo: “Pero hoy estás como más tranqui, es verdad. No sé si meditaste hoy”. La conductora no eludió el comentario y retomó la conversación, buscando aclarar el origen del malestar: “A ti también, Sarita, ¿qué es lo que les molestó? ¿Cómo se pregunta? Yo quiero saber, desde que ustedes llegaron aquí, desde el primer ensayo, entre ustedes dos hubo chispa, todo el mundo lo habla. Tooodos hablan de la chispa que hay entre ustedes, que sí, que no, jugamos con esto”. Matías Roure respondió: “Yo te dije que hay una magia que no se puede explicar. Eso está pasando”, a lo que Valeria Mazza concluyó: “Perfecto”.