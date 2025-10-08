El mensaje del Mago Black que conmovió a sus seguidores tras 40 días que transformaron su vida: “Vamos por más”

El Mago Black al hablar de su lucha contra las adicciones en CrónicaTV

El Mago Black, conocido por su carisma y su humor inconfundible, sorprendió a todos sus seguidores al compartir una imagen profundamente personal en su cuenta de Instagram. No se trató de un video con algún nuevo truco ni de una foto casual: fue un retrato íntimo, cargado de significado. En la imagen, se lo ve de pie frente a un espejo, con el celular en la mano derecha y la mirada fija en su propio reflejo. No hay artificio, solo una luz cálida que envuelve la escena y deja ver a un hombre que parece reconciliado consigo mismo.

Su expresión combina serenidad y determinación. No sonríe del todo, pero en la comisura de sus labios asoma una leve mueca de satisfacción, la de quien sabe que logró atravesar una etapa difícil. Lleva puesto un saco azul con finos cuadros, sobre una remera blanca impecable. El conjunto, simple pero elegante, habla de una elección consciente, de alguien que empezó a prestarle atención a los detalles, incluso a los más pequeños. El pantalón, apenas visible, es un jean clásico, símbolo de su estilo descontracturado pero cuidado. Todo en la foto parece calculado, pero no por vanidad: por respeto a sí mismo.

En la parte superior de la imagen, un texto en letras negras sobre fondo blanco funciona como declaración de principios. Allí se puede leer: “40 días sin alcohol. 40 días comiendo sano. 40 días trotando 1 hora. 40 días tomando agua. 40 días ordenado. COPERFIEL (sic). Vamos por más”.

Cada frase es una especie de mantra, un resumen de disciplina y compromiso. La repetición del número “40” refuerza la idea de proceso, de constancia, de lucha diaria. Son cuarenta días que no se reducen a una dieta o un cambio de rutina: son cuarenta amaneceres enfrentando la tentación, el cansancio, la costumbre. Cuarenta días que resumen una decisión profunda: la de recuperar el control, reencontrarse con la energía y con el deseo de estar bien.

El Mago Black y la imagen compartida, en la que detalla sus logros

La palabra “COPERFIEL” aparece en mayúsculas, como un sello de identidad, casi una consigna de resiliencia y la referencia al célebre ilusionista estadounidense. Y la frase final, “Vamos por más”, tiene el tono de un grito silencioso, una mezcla de orgullo y esperanza. No es una meta cerrada, sino una promesa: la de seguir avanzando, paso a paso, con la misma fuerza que lo trajo hasta este presente.

La publicación no tardó en despertar una ola de mensajes cargados de cariño. “¡Vamos! Nueva vida para lo mejor que está por venir”, escribió uno de sus seguidores. Otro sumó: “¡Qué alegría verte así! Benditos los que encuentran la fuerza para estar mejor”. También hubo quien lo alentó con palabras que condensan el espíritu de la foto: “Era cuestión de arrancar y comprometerte con vos mismo... se te ve increíble”.

En pocas horas, la imagen se llenó de corazones, palabras de aliento y una sensación colectiva de orgullo compartido. Porque más allá del reflejo, la selfie del Mago Black muestra algo mucho más profundo que un cambio físico: es el testimonio de un renacer.

El Mago Black recibió el apoyo de sus seguidores tras las palabras en que detallaba su presente

Cabe recordar que hace poco más de un año él mismo se sentó frente a Gastón Pauls en el ciclo Seres libres y detalló los momentos que atravesó en el pasado: “La adicción te hace mentir, mentís y te mentís a vos mismo”, aseguró respecto del cigarrillo y el alcohol.

“Gastaba 90 mil pesos por mes en alcohol y cigarrillos, no podía ni sacar a pasear al perro sin prender un cigarrillo”, afirmó en ese momento, para demás sumarle otra preocupación: “También tuve una adicción a las maquinitas del casino, a la plata fácil. Le mentía a todo el mundo, perdí hasta autos”.

Así las cosas, esta nueva foto guarda en sus luces y sombras la historia de una decisión, la de empezar a vivir de otra manera. Y en esa mirada firme, en ese saco azul y en esa sonrisa contenida, se adivina lo esencial: la paz de quien eligió volver a encontrarse.