Teleshow

Mercedes Morán recordó cómo surgió la icónica frase que se transformó en mantra: “Sótano nunca, siempre terraza”

La actriz evocó el texto de su personaje en El hombre de tu vida, que traspasó la pantalla y se volvió símbolo de la resistencia optimista

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
Mercedes Morán recordó su icónica frase (El Trece)

El eco de una voz resuena con claridad inesperada, traspasando la barrera del tiempo y la ficción. Hace más de una década, en la pantalla de Telefe brillaba El hombre de tu vida, y Gloria Pinotti, personaje encarnado con pasión por Mercedes Morán, regaló una frase que hoy vibra en los labios de generaciones enteras: “Sótano nunca, siempre terraza, terraza, terraza. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza”.

¿Por qué unas palabras pronunciadas en 2011, en el marco de una serie dirigida por Juan José Campanella, logran ahora una vigencia y una potencia capaces de sacudir las redes sociales y el espíritu colectivo de los más jóvenes?

La vigilia de la memoria encuentra respuestas en los detalles. La escena, un diálogo chispeante entre Morán y su interlocutora, nada más y nada menos que Graciela Borges, exhibía una consigna vital: “En los peores momentos de la vida es cuando una tiene que invertir en sí misma. Mírame a mí, mirá mi pelo, divino, carísimo. Mirá mis manos, mirá mi piel, espectacular, una fortuna. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido”. Pocos imaginaban en ese entonces que ese fragmento —una suerte de mantra vitalista, vestido de humor— tendría sobrevida mucho más allá del set y la emisión original.

Gabriela Sari, Mercedes Morán y
Gabriela Sari, Mercedes Morán y Graciela Borges, en una escena de El hombre de tu vida

La ficción, una de las apuestas fuertes de Campanella en televisión, convocó a un reparto inolvidable: Guillermo Francella, Luis Brandoni, Malena Pichot y una Mercedes Morán dueña de una sensibilidad feroz para dotar de vida y humanidad, incluso a los personajes más extravagantes. Pero el verdadero fenómeno llegó mucho después y por un camino inusual: la viralización imparable en TikTok y otras plataformas. En un giro sutil y maravilloso, miles de jóvenes redescubren y recrean hasta hoy ese monólogo, apropiándolo, resignificándolo y sumando su propio entusiasmo a una antología digital sin fronteras, ya que se multiplica más allá de los límites del país.

¿Qué es lo que convierte a esa frase en bandera, en emblema aparentemente universal? Quizá la respuesta radica en una mezcla de resplandor y vulnerabilidad. En las últimas horas, Mercedes Morán fue invitada al ciclo Otro día perdido por El Trece, donde volvió a posar la mirada sobre este pequeño gran fenómeno. Sentada frente a las cámaras, la actriz recibió la consulta de la panelista Laila Roth: “¿Compartís el pensamiento del personaje o no?”.

Mercedes Morán recordó su icónica
Mercedes Morán recordó su icónica fraseen una enrevista con Mario Pergolini

Su respuesta, precisa y honesta, destiló humanidad: “Hasta un punto, hasta un punto. Nunca imaginé que después de hacer esa escena, esa frase se iba a convertir en esto que se convirtió, ¿no? Es muy divertido, pero bueno, me gusta”. El conductor, Mario Pergolini, fue más allá: ¿el texto era literalmente así? Morán no titubeó: “Exactamente. El texto está escrito por Campanella. Y bueno, el personaje era esto”. Añadió, sin perder el pulso de la ironía: “Está bueno, sobre todo porque la gente que toma eso como bandera lo lee así como ‘no nos dejemos venir abajo, siempre para adelante, para arriba’. Yo a ese personaje le hubiera dicho: ‘bajá un poquito, no pasa nada, bajá un poquito, no pasa nada’. Pero bueno, era así, divertido”.

Entre lo dicho y lo vivido, entre la creación artística y la apropiación popular, la frase se convierte en símbolo: de resiliencia, de resistencia, pero también de cierta luz desmesurada que a veces conviene atenuar. La frase de Gloria Pinotti ya no pertenece solo a la ficción. Hoy se pasea indomable por el mundo digital, donde cada uno de los usuarios, en los días grises, busca recordarse que nunca es sótano… siempre terraza, y lo busca y lo comparte.

Temas Relacionados

Mercedes MoránOtro día perdidoMario Pergolini

Últimas Noticias

Lali Espósito deslumbró en La Voz Argentina con un look inspirado en Jenna Ortega y causó furor en redes

En medio de su participación en el certamen, la cantante se llevó todos los comentarios a raíz de su despampanante outfit, similar al que usó la protagonista de Merlina

Lali Espósito deslumbró en La

El embarazo de Úrsula Corberó se robó todas las miradas en la Semana de la Moda de París

La actriz española quien espera su primer hijo con el Chino Darín, sorprendió al público al mostrar su vientre en el desfile de Chanel, marcando tendencia y recibiendo elogios por su simpleza y elegancia

El embarazo de Úrsula Corberó

Nacho Castañares contó cómo fue su reencuentro con Thiago Medina en el hospital: “Son todas buenas noticias”

La evolución del joven a casi un mes del accidente entusiasmó a su entorno. La palabra de su excompañero de Gran Hermano

Nacho Castañares contó cómo fue

Quiénes son semifinalistas de los equipos de Lali Espósito y Luck Ra en La Voz Argentina

Con la definición de este lunes, los teams protagonizaron una velada inolvidable marcada por grandes interpretaciones, despedidas y un paso más para la gran final

Quiénes son semifinalistas de los

La foto de Juana Repetto desnuda luciendo su embarazo: “No sé si es divina o me pasé tres puentes”

La actriz, en la dulce espera de su tercer hijo, compartió una imagen sin ropa, lo que desató una ola de comentarios sobre aceptación corporal y autenticidad, mientras reafirma su postura sobre la maternidad real

La foto de Juana Repetto
ÚLTIMAS NOTICIAS
YPF permitirá pagar la nafta

YPF permitirá pagar la nafta en dólares a través de su app: cómo es el sistema

Mecánica cuántica en acción: cuáles son las aplicaciones prácticas de los hallazgos de los Nobel de Física

Diego Valenzuela analizó el show musical de Javier Milei: “Tiene una manera particular de plantear las cosas”

“La casita del after”: imputaron al organizador de fiestas clandestinas en Córdoba

Qué va a pasar con el supermercado y el shopping de Palermo que compró Costantini

INFOBAE AMÉRICA
Severas tormentas de nieve dejaron

Severas tormentas de nieve dejaron excursionistas varados en China y un escalador surcoreano muerto en Nepal

“La gente feliz, o sea, exitosa, es más linda”: Gisela Gilges muestra que triunfar no era lo que pensabas

Donald Trump ordenó cancelar el contacto diplomático con Venezuela

El dilema de Macron: ¿Qué sigue para Francia tras la dimisión del primer ministro?

El grupo terrorista Hamas reivindicó la masacre del 7 de octubre en Israel: “Fue un día glorioso”

TELESHOW
Lali Espósito deslumbró en La

Lali Espósito deslumbró en La Voz Argentina con un look inspirado en Jenna Ortega y causó furor en redes

El embarazo de Úrsula Corberó se robó todas las miradas en la Semana de la Moda de París

Nacho Castañares contó cómo fue su reencuentro con Thiago Medina en el hospital: “Son todas buenas noticias”

Quiénes son semifinalistas de los equipos de Lali Espósito y Luck Ra en La Voz Argentina

La foto de Juana Repetto desnuda luciendo su embarazo: “No sé si es divina o me pasé tres puentes”