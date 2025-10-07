La foto de Juana Repetto desnuda luciendo su embarazo: “No sé si es divina o me pasé tres puentes”

Juana Repetto publicó una foto desnuda mostrando su embarazo y genera debate en redes (Foto: Instagram)

Juana Repetto sorprendió a sus seguidores al publicar una foto completamente desnuda en el baño, donde dejó ver su panza de embarazada con total naturalidad. La actriz, que atraviesa una nueva etapa de gestación, compartió la imagen en blanco y negro frente al espejo empañado y acompañó la postal con una frase fiel a su estilo: “¿Es un montón? No sé si es divina o me pasé tres puentes”.

La publicación, realizada desde su hogar en Buenos Aires, muestra a la actriz cubriéndose el pecho con una mano y dejando al descubierto su embarazo. Fiel a su mensaje de siempre, volvió a destacar por su autenticidad y por celebrar el cuerpo en todos sus procesos, sin filtros ni retoques. En los últimos años, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto se convirtió en una de las difusoras locales del amor propio, la maternidad consciente y el respeto por los cambios físicos que implica la gestación.

En pocos minutos, la publicación se llenó de comentarios cariñosos. “Amo, te pasaste tres puentes de increíble”, escribió un usuario, mientras que otro agregó: “Tres puentes se pasan las personas que no hacen lo que se les dé la gana. Hermosa”. Por su parte, una de sus seguidoras bromeó: “Es tres pueblos, ja, ja, pero vos subí la foto de cuerpo como quieras”.

La actriz reafirma su mensaje de amor propio y transparencia durante la gestación (@juanarepettook)

Juana ya es mamá de Toribio, fruto de una inseminación artificial, y de Belisario, su segundo hijo con Sebastián Graviotto, su expareja y con quien espera ahora su tercer bebé. La imagen, que en pocas horas cosechó miles de likes, fue celebrada por sus seguidores como un gesto de empoderamiento y ternura, en una etapa donde la actriz demuestra, una vez más, que la belleza real también se encuentra en lo cotidiano y en la transformación del cuerpo durante el embarazo.

Recientemente, estuvo en el ojo de la tormenta por una acción que resultó polémica al estar embarazada. Todo arrancó cuando Juana subió a sus historias de Instagram un video del almuerzo con amigas, filmando risueñamente la mesa repleta de snacks, gaseosas y una botella de cerveza. Entre risas y con tono despreocupado, Juana bromeó al respecto. “Esta mesa no se puede ni mostrar”, anticipando que podría tener críticas, pero reafirmando: “No importa, yo la voy a mostrar porque siempre muestro la realidad de la vida”.

La polémica por la cerveza sin alcohol: Juana aclaró las dudas sobre su consumo en el embarazo

El video generó rápidamente mensajes y preguntas por parte de sus seguidoras, muchas de ellas preocupadas u ofuscadas pensando que la actriz, estando embarazada, podía estar consumiendo alcohol. "¿Podés tomar cerveza?“, fue una de las consultas que se replicó en su bandeja de entrada. Para cortar de raíz cualquier especulación, Juana optó por la claridad y publicó una foto explicativa: la botella que aparecía en la mesa era de cerveza sin alcohol. “Para todas las preocupadísimas”, escribió junto a la imagen, dejando en claro que lo suyo era transparencia sin concesiones y aclarando que, aunque muestra su día a día tal como es, no arriesgaría la salud de su bebé.

El gesto no calmó del todo las aguas. No es la primera vez que la actriz se ve envuelta en críticas y debates durante el embarazo. Días atrás había compartido, a través de sus redes, el malestar que le causa lidiar con los cambios físicos propios de la gestación. El tema abrió un intenso intercambio: mientras algunas de sus seguidoras empatizaban o agradecían que exprese sus emociones, otras la cuestionaron por “quejarse” en una etapa en la que el foco social suele centrarse solo en la felicidad.

Juana Repetto compartió su experiencia con los cambios físicos y emocionales del embarazo (Video: Instagram)

Lejos de replegarse, Juana profundizó en su sentir y explicó por qué la mirada ajena la afecta. “Me quedé pensando en esto del cambio físico. Yo me lo estoy tratando de tomar con humor, pero en el fondo un poco me cuesta a mí. No me hace feliz. Verme la panza es divino, pero te crece el cu…, la papada. Me veo en el programa y es tipo: ‘Me re noto el cambio físico’. Y no solo en la panza, entonces me cuesta mucho”, relató sincera, poniendo sobre la mesa la dimensión íntima y emocional del embarazo más allá de los estereotipos.