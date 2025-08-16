Ale Sergi de Miranda!, separado de su novia Cinthia Bustamante después de 10 años: su romance y la canción que le dedicó

Ale Sergi, separado de su novia Cinthia Bustamante después de 10 años juntos (Video: LAM/ América)

La separación entre Ale Sergi, vocalista e integrante de Miranda!, y la DJ cordobesa Cintia Bustamante, conocida artísticamente como La Cintia, fue confirmada tras 10 años de relación. Ángel de Brito dio los detalles en LAM (América TV).

El conductor del ciclo destacó el perfil bajo con el que mantuvieron su noviazgo y cómo su ruptura se dio en los mismos términos. Según contó el periodista, el motivo principal de la separación fue atribuido al desgaste propio del paso del tiempo y a la distancia, descartando la intervención de terceras personas o conflictos.

De Brito destacó que la ruptura se dio en buenos términos, señalando que la historia de la pareja terminó en “completo silencio”. Ni el cantante ni la DJ realizaron declaraciones públicas sobre el tema y, fieles a la reserva con la que llevaron su relación, mantienen la misma actitud tras la separación.

Ale Sergi y Cintia Bustamante, más conocida como La Cintia, terminaron su noviazgo después de 10 años juntos (Instagram)

La pareja se conoció hace una década, cuando Cintia Bustamante se acercó a Sergi durante un concierto de Miranda! en Córdoba para proponerle versionar una canción. Desde entonces, mantuvieron una relación caracterizada por la discreción y la vida privada, siendo el único “hijo” en común un gato que consideraban parte fundamental de su vínculo.

Ale Sergi y La Cintia compartían su amor con su gato y lo consideran parte de su familia

Durante los años juntos, Ale Sergi y La Cintia compartieron su pasión por la música y a través de su música, contaron su historia de amor. El músico le dedicó canciones, y ella consolidó su carrera musical en el ámbito del tech house tras iniciar tocando cumbia en bares y boliches de Córdoba. Bustamante fundó su propio sello discográfico, La Blue Label, y creó su fiesta insignia, La Blue Party, afianzando su nombre en la escena de la música electrónica argentina.

“Igual a nadie”, la canción que Ale Sergi de Miranda! le dedicó a su novia, La Cintia (Video: YouTube/ Miranda!)

En Nuevo Hotel Miranda!, el álbum que acaba de lanzar la banda, una de las canciones que el dueto interpreta junto a Fito Páez se llama “Igual a nadie” y su referencia a la DJ es total en una letra escrita por Ale Sergi como por Juliana Gattas: “Cintia me inspira a ser mejor/ Me guiña un ojo y ya me siento James Bond/ La conocí en un recital/ A media noche en Córdoba capital/ Yo le debía una canción/ Si tengo una para cada ocasión/ ¿Por qué no hacerle una también?/ A su cabello y a sus ojos de miel/ Ella es igual a nadie, es irrepetible/ Y cuando se desata es incontenible/ Yo puedo atestiguar/ De su fragilidad".

Antes de su noviazgo con La Cintia, el artista mantuvo una relación durante casi cuatro años con Nieves Jaller, quien, al terminar la relación, expresó en público su enojo con Sergi y apuntó contra Andrea Rincón, también exnovia de él entre 2013 y 2014. En declaraciones en PH Podemos Hablar, la actriz aseguró que su relación con Ale Sergi fue “tóxica y dañina” e incluso habló de violencia.

Según contó Ángel de Brito, el noviazgo del cantante de Miranda! y la DJ terminó en buenos términos

La historia de amor con Juliana Gattas también marcó la vida de Sergi. Ambos salieron durante algunos meses antes de consolidar una fuerte amistad de la que nació Miranda! El vínculo personal no prosperó sentimentalmente, pero sí fue el motor creativo para el grupo que ambos lideran desde hace más de dos décadas. “Nosotros fuimos pareja cuando nos conocimos, estuvimos en pareja unos seis meses. En ese momento no existía Miranda! como grupo. Nos conocimos, nos fascinamos, pero claro, no era que teníamos que ser novios sino ser un grupo”, recordó él.

En una entrevista con Página 12, Ale Sergi habló abiertamente de su sexualidad. “La verdad es que no soy gay. Por alguna razón a mí siempre me gustó Prince, The Cure, pintarme los ojos, bailar medio loco, elegirme la ropa, cantar, y encima tengo la voz aguda… y no me gusta jugar al fútbol. No es de ahora que alguien me pregunte si soy gay: me pasa de toda la vida”, afirmó.