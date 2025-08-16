Teleshow

Ale Sergi de Miranda!, separado de su novia Cinthia Bustamante después de 10 años: su romance y la canción que le dedicó

Ángel de Brito aseguró en LAM que el coach vive una ruptura amorosa de La Cintia, una DJ cordobesa con la que mantenía una relación de bajo perfil desde hacía una década

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar
Ale Sergi, separado de su novia Cinthia Bustamante después de 10 años juntos (Video: LAM/ América)

La separación entre Ale Sergi, vocalista e integrante de Miranda!, y la DJ cordobesa Cintia Bustamante, conocida artísticamente como La Cintia, fue confirmada tras 10 años de relación. Ángel de Brito dio los detalles en LAM (América TV).

El conductor del ciclo destacó el perfil bajo con el que mantuvieron su noviazgo y cómo su ruptura se dio en los mismos términos. Según contó el periodista, el motivo principal de la separación fue atribuido al desgaste propio del paso del tiempo y a la distancia, descartando la intervención de terceras personas o conflictos.

De Brito destacó que la ruptura se dio en buenos términos, señalando que la historia de la pareja terminó en “completo silencio”. Ni el cantante ni la DJ realizaron declaraciones públicas sobre el tema y, fieles a la reserva con la que llevaron su relación, mantienen la misma actitud tras la separación.

Ale Sergi y Cintia Bustamante,
Ale Sergi y Cintia Bustamante, más conocida como La Cintia, terminaron su noviazgo después de 10 años juntos (Instagram)

La pareja se conoció hace una década, cuando Cintia Bustamante se acercó a Sergi durante un concierto de Miranda! en Córdoba para proponerle versionar una canción. Desde entonces, mantuvieron una relación caracterizada por la discreción y la vida privada, siendo el único “hijo” en común un gato que consideraban parte fundamental de su vínculo.

Ale Sergi y La Cintia
Ale Sergi y La Cintia compartían su amor con su gato y lo consideran parte de su familia

Durante los años juntos, Ale Sergi y La Cintia compartieron su pasión por la música y a través de su música, contaron su historia de amor. El músico le dedicó canciones, y ella consolidó su carrera musical en el ámbito del tech house tras iniciar tocando cumbia en bares y boliches de Córdoba. Bustamante fundó su propio sello discográfico, La Blue Label, y creó su fiesta insignia, La Blue Party, afianzando su nombre en la escena de la música electrónica argentina.

“Igual a nadie”, la canción que Ale Sergi de Miranda! le dedicó a su novia, La Cintia (Video: YouTube/ Miranda!)

En Nuevo Hotel Miranda!, el álbum que acaba de lanzar la banda, una de las canciones que el dueto interpreta junto a Fito Páez se llama “Igual a nadie” y su referencia a la DJ es total en una letra escrita por Ale Sergi como por Juliana Gattas: “Cintia me inspira a ser mejor/ Me guiña un ojo y ya me siento James Bond/ La conocí en un recital/ A media noche en Córdoba capital/ Yo le debía una canción/ Si tengo una para cada ocasión/ ¿Por qué no hacerle una también?/ A su cabello y a sus ojos de miel/ Ella es igual a nadie, es irrepetible/ Y cuando se desata es incontenible/ Yo puedo atestiguar/ De su fragilidad".

Antes de su noviazgo con La Cintia, el artista mantuvo una relación durante casi cuatro años con Nieves Jaller, quien, al terminar la relación, expresó en público su enojo con Sergi y apuntó contra Andrea Rincón, también exnovia de él entre 2013 y 2014. En declaraciones en PH Podemos Hablar, la actriz aseguró que su relación con Ale Sergi fue “tóxica y dañina” e incluso habló de violencia.

Según contó Ángel de Brito,
Según contó Ángel de Brito, el noviazgo del cantante de Miranda! y la DJ terminó en buenos términos

La historia de amor con Juliana Gattas también marcó la vida de Sergi. Ambos salieron durante algunos meses antes de consolidar una fuerte amistad de la que nació Miranda! El vínculo personal no prosperó sentimentalmente, pero sí fue el motor creativo para el grupo que ambos lideran desde hace más de dos décadas. “Nosotros fuimos pareja cuando nos conocimos, estuvimos en pareja unos seis meses. En ese momento no existía Miranda! como grupo. Nos conocimos, nos fascinamos, pero claro, no era que teníamos que ser novios sino ser un grupo”, recordó él.

En una entrevista con Página 12, Ale Sergi habló abiertamente de su sexualidad. “La verdad es que no soy gay. Por alguna razón a mí siempre me gustó Prince, The Cure, pintarme los ojos, bailar medio loco, elegirme la ropa, cantar, y encima tengo la voz aguda… y no me gusta jugar al fútbol. No es de ahora que alguien me pregunte si soy gay: me pasa de toda la vida”, afirmó.

Temas Relacionados

Ale SergiCintia BustamanteLa CintiaLAM

Últimas Noticias

Quiénes son las actrices que reemplazarán a Marixa Balli en LAM

La exvedette tomó la decisión de apartarse del programa conducido por Ángel de Brito y su lugar será ocupado por dos figuras que alternarán sus participaciones

Quiénes son las actrices que

La tarde de Mauro Icardi y la China Suárez: relax junto a la piscina y una foto que disparó rumores de embarazo

El día después de su regreso al fútbol después de nueve meses, el delantero descansó con su novia en la casa que comparten en Estambul y una imagen se llevó todas las miradas

La tarde de Mauro Icardi

Alma, la hija de El Polaco y Valeria Aquino, cumplió 12 años: festejo de familia ensamblada y un saludo sorpresa

La niña celebró con sus padres y sus hermanas en un clima de armonía que dejó atrás los cortocircuitos del pasado

Alma, la hija de El

Karen Reichardt: de la tapa de Playboy en los años 90 a reinventarse como defensora de animales y candidata a diputada de Javier Milei

Saltó a la fama en Notidormi, actuó con Guinzburg y Francella y protagonizó con María Fernanda Callejón una recordada portada de la mítica revista. Pero en el pico de la fama eligió bajar el perfil, aunque sin perder su lugar en los medios. El fanatismo por River Plate que le viene de familia y cómo conoció al actual Presidente

Karen Reichardt: de la tapa

Cami Homs llevó a sus hijos a conocer la nieve: “Terminé con las manos congeladas”

Mientras espera su primer bebé con José Sosa, la modelo viajó con los pequeños que tuvo con Rodrigo De Paul y juntos cumplieron un sueño

Cami Homs llevó a sus
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fue preso por matar a

Fue preso por matar a un niño y en su placard hallaron el cadáver de una joven desaparecida: el oscuro historial del excomisario Horacio Grasso

Plazos fijos: cuáles son los bancos que pagan tasas de más del 40 por ciento

El glaciar Perito Moreno vive un retroceso sin precedentes y enciende alertas sobre el cambio climático

El Gobierno define la lista en CABA: los confirmados, las figuras que suenan y los casilleros sin nombre

Clausuraron tres fiestas clandestinas en Córdoba: más de 1.200 personas desalojadas y ataques a la Policía

INFOBAE AMÉRICA
Macron, Merz y Starmer convocaron

Macron, Merz y Starmer convocaron una nueva reunión de la coalición de socios de Ucrania tras la cumbre entre Trump y Putin

Descubrieron en Australia un fósil de ballena prehistórica con dientes afilados

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia llamó a los ciudadanos a votar sin celulares en medio de denuncias de coacción

Cómo la psicología explica la obsesión de Van Gogh por el color amarillo

Multitudinarias protestas en Israel para exigir la liberación de los rehenes en Gaza

TELESHOW
Quiénes son las actrices que

Quiénes son las actrices que reemplazarán a Marixa Balli en LAM

La tarde de Mauro Icardi y la China Suárez: relax junto a la piscina y una foto que disparó rumores de embarazo

Alma, la hija de El Polaco y Valeria Aquino, cumplió 12 años: festejo de familia ensamblada y un saludo sorpresa

Karen Reichardt: de la tapa de Playboy en los años 90 a reinventarse como defensora de animales y candidata a diputada de Javier Milei

Cami Homs llevó a sus hijos a conocer la nieve: “Terminé con las manos congeladas”