Las fotos de Luisana Lopilato con Michael Bublé y sus hijos en París: “Un viaje inolvidable”

El look de Luisana Lopilato en el desfile de París REUTERS/Stephanie Lecocq

Luisana Lopilato fue una de las grandes figuras en la semana del espectáculo. La actriz argentina, radicada hace tiempo en Vancouver, donde formó una familia con el cantante Michael Bublé, deslumbró en la pasarela de París como parte de la semana de la moda. Con su look total red, se destacó en el evento realizado frente al Hôtel de Ville, donde cosechó todo tipo de elogios, empezando por los de su marido.

Una vez que bajó la adrenalina por el desfile, Luisana se permitió compartir algunas postales íntimas junto a su familia en la Ciudad Luz. Como si fuera la cenicienta de su propia historia, dejó atrás el outfit de gala para lucir un blazer negro, jeans celestes y zapatillas. Sin perder jamás el glamour, un look más acorde para recorrer los paisajes de ensueño de la capital francesa.

En sus redes sociales, mostró parte de la recorrida por sitios emblemáticos como la Torre Eiffel o el Puente de las Artes, sobre el Río Sena. Luisana posó sola, con su marido y con sus cuatro hijos, Noah, Vida, Cielo y Elías, en una postal familiar para el recuerdo. A los cinco se los ve de espaldas, de acuerdo con la tradición de la actriz y el cantante de exponerlos lo menos posible.

Luisana Lopilato y Michael Bublé con la torre Eiffel de fondo

Luisana con su hija menor Cielo en el Puente de las Artes

“Algunas fotos de París y todo el amor que hizo este viaje inolvidable”, escribió a modo de síntesis. Bublé replicó la publicación y sumó un sticker con su rostro y un corazón. La ratificación de un amor mutuo que nació a primera vista luego de una función del canadiense en el Gran Rex de Buenos Aires y que se reinventa a cada paso que dan diecisiete años después.

Todo esto ocurrió luego del evento que reunió a Luisana con figuras de todos los tiempos, como Jane Fonda, Eva Longoria, Helen Mirren, Kendall Jenner, Viola Davis, Andie MacDowell y Cara Delevingne, consolidando una pasarela que celebró la igualdad, la libertad y la belleza en todas sus formas. El look elegido por Luisana Lopilato se integró al concepto del desfile: lució un vestido rojo ajustado, de escote en V, con aberturas laterales y falda sirena, acompañado de sandalias taco alto off white, cabello suelto con ondas y labios pintados en tono rojo.

Lo dicho, Bublé fue testigo privilegiado del desfile y mostró a viva voz su orgullo en las redes: “Nada es más glamoroso que ver a mi chica brillar en la pasarela. No podría estar más orgulloso, no podría estar más feliz”, expresó el cantante, quien compartió en su cuenta de Instagram imágenes y videos retratando la emoción del momento junto a su esposa. Por su parte, Luisana se mostró fiel a sus raíces bajo los flashes de la moda mundial. “Orgullosa de llevar a la Argentina conmigo en cada paso”, destacó.

Elias, Vida, Cielo y Noah caminando junto a su mamá Luisana por París

La Torre del Triunfo: Luisana Lopilato parece festejar su día soñado en París

El amor entre Michael Bublé y Luisana Lopilato se refleja también en los gestos cotidianos y en las redes sociales. El pasado 18 de mayo, la actriz celebró su cumpleaños número 38 y su esposo le dedicó un mensaje especial en Instagram. El cantante compartió cuatro fotografías junto a Lopilato y escribió en inglés y español: “Feliz cumpleaños al amor de mi vida, a la mamá de nuestros hijos y a mi mejor amiga”.

En el mismo posteo, agregó: “Eres el alma de esta familia y le doy gracias a Dios por compartir mi vida contigo. Tu cumpleaños es solo un recordatorio más de lo afortunados que somos de tenerte en la nuestra”. Finalmente, cerró con un mensaje directo: “Feliz cumpleaños, Lopi. Te quiero más de lo que cualquier palabra podrá expresar”.