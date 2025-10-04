Teleshow

De Liniers a Luján: la peregrinación de Carolina Baldini entre amigos y el apoyo incondicional a sus hijos

La modelo forma parte del multitudinario evento que culminará en la Basílica. El look acorde a la ocasión y el encuentro con Gianluca en el camino

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Carolina Baldini en la Peregrinación a Luján 2025 (Video: Instagram)

La Peregrinación Juvenil a Luján comenzó en las primeras horas del sábado, miles de personas que congregaron en los puntos de partida y dieron inicio a la caminata con destino a la Basílica. Entre los fieles se encontró Carolina Baldini, la exesposa de Diego Cholo Simeone, quien decidió usar sus redes sociales para compartir el especial recorrido.

Esta travesía no la hizo sola, sino que estuvo acompañada por tres amigos, quienes también compartieron las postales en sus redes. La primera fotografía llegó temprano en la mañana y posaron dentro de la Iglesia que cumplió la función de punto de partida, con el sueño todavía en los ojos, sin embargo, esto no detuvo la alegría, se preparase para emprender el recorrido. “Comienza la caminata a Luján”, fue todo lo que escribió el grupo.

A Luján con mi amigo Nico, Desde Liniers”, especifico Baldini cuando reposteó el video de Nicolás en sus propias stories. Respecto al look, eligió la comodidad ante los kilómetros que tenía por delante. Por lo que seleccionó un catsuit de color negro, zapatillas de deporte, anteojos de sol, una campera estilo rompeviento y una mochila con provisiones.

En medio de la caminata,
En medio de la caminata, Carolina estuvo pendiente del partido de su hijo mayor
El descanso en la ciudad
El descanso en la ciudad de Merlo

Si bien el objetivo es religioso, no pudo dejar su papel de madre y mientras hacía los primeros kilómetros se concentró el ver el partido de su hijo mayor, Giovanni Simeone, quien actualmente está jugando como delantero en Torino de Italia y esperando a su primer hijo con Giulia Coppini. “Peregrinando, pero siempre atenta a ellos. Gol de Giovanni”, puso con orgullo Caro en la foto de ella viendo al mayor de los Simeone brillar dentro del campo de juego.

Una vez que llegaron a Merlo decidieron tomar un pequeño descanso: “Status peregrino: 33%”. Las horas pasaron, el almuerzo llegó y pasó y la energía del grupo nunca falló. En medio de la marea de gente, la exmodelo logró encontrarse con su segundo hijo, Gianluca Simeone, quien está esperando a su primer hijo con Eva Bargiela y que recientemente se retiró del fútbol profesional.

Embargada por la emoción de hacer este camino juntos, escribió: “Y él, siempre, siempre está… Sorpresa en el camino a Luján… qué emoción verte ahí”. Este año, la Peregrinación a Luján para Carolina Baldini estuvo atravesada por la fe, la compañía y el orgullo por sus hijos, una travesía cargada de instantes familiares y promesas que, una vez más, encontró en la ruta y en la multitud la excusa perfecta para celebrar el reencuentro y la gratitud.

El encuentro de Carolina con
El encuentro de Carolina con Gianluca, su segundo hijo (Foto: Instagram)

El sentido mensaje de Carolina Baldini a Gianluca por su retiro del fútbol

Gianluca tomó la decisión de retirarse a los 27 años del fútbol profesional, para instalarse en el país y estar presente en la recta final del embarazo de su pareja, Eva Bargiela. Juntos proyectan criar al pequeño en Argentina y en este contexto lleno de cambios, Carolina usó sus redes sociales para dejarle un sentido mensaje al joven. “Orgullosa de vos, por tener el coraje de seguir tus sueños, de seguir tu intuición, de querer trabajar, de progresar, orgullosa de vos por tener el coraje de dar un giro en tu vida, de jugártela”, comenzó la historia que le dedicó a Gianluca.

“Las cosas, como todo en la vida, pueden salir bien o mal, lo importante es intentarlo”, reflexionó la exmodelo en la publicación. Y siguió hablando de las cargas que tiene el nombre familiar: “Como siempre decimos nosotros, el apellido a veces te hace las cosas más fáciles, y a veces más difíciles, te juzgan más, tienes que dar el ejemplo y a la primera equivocación te masacran”.

Baldini contó las razones detrás de este posteo y cerró: “En fin, estoy escribiendo esto, no para defenderte, sino porque soy simplemente una mamá orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo”, destacó sobre ese niño que vio crecer y que próximamente la convertirá en la abuela más feliz del mundo.

