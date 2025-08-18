Teleshow

La felicidad de Carolina Baldini al enterarse que también será abuela de su hijo Giovanni Simeone: “¿Esto es real?"

La modelo expresó su emoción ante el anuncio que dieron el futbolista y su pareja Giulia Coppini en sus redes, a poco tiempo del nacimiento del bebé que esperan Gianluca Simeone y Eva Bargiela

Giovanni Simeone y su pareja Giulia Coppini dieron a conocer que serán padres. La reacción de Carolina Baldini (Instagram)

Carolina Baldini vive un momento de felicidad absoluta y, por partida doble, tras la confirmación de que pronto se convertirá en abuela de dos nietos: uno por parte de Gianluca Simeone y ahora de Giovanni Simeone. El anuncio que revolucionó a la familia llegó en las últimas horas, cuando Giovanni compartió en sus redes sociales un emotivo posteo donde no solo contó que espera su primer hijo junto a su esposa Giulia Coppini, sino que también se despidió oficialmente del Napoli para pasar al Torino. En medio de lágrimas, festejos y nostalgia, la reacción de la modelo y empresaria argentina se volvió viral, sumando aún más emoción al boom familiar.

El mensaje de Giovanni fue directo al corazón de los hinchas y los seres queridos. “Necesitaba despedirme a mi manera, y creo que estas imágenes dicen más que mil palabras. Gracias por hacernos sentir como en casa y gracias por el cariño que nos demuestran cada día, incluso desde que nos fuimos. Siempre seremos los hijos de Napoli... los tres”, escribió el delantero, haciendo referencia al hijo en camino. El posteo, firmado por él y por Giulia, estuvo acompañado de imágenes familiares y gestos de cariño durante su etapa en el club napolitano.

Ante el posteo, Carolina reaccionó públicamente. Visiblemente emocionada, la madre de Giovanni y Gianluca se sumó a la ola de felicitaciones en los comentarios del anuncio de su hijo. “Abuela por dos. ¿Esto es real? No puedo más de la emoción, de la alegría”, escribió la modelo, sumando: “Un nieto argentino y otro napolitano. Gracias Dios por dejarme vivir este momento. Te amo, seré la mejor abuela del mundo”. Su mensaje pronto fue replicado por cientos de usuarios que celebraron la ternura y el entusiasmo de la futura abuela, además de cosechar una ola de “me gusta” por la sinceridad de sus palabras.

El emotivo comentario de Carolina
El emotivo comentario de Carolina ante el anuncio de la pareja

Para Baldini, la felicidad llega por duplicado. Es que meses antes, su otro hijo, Gianluca, también anunció públicamente que espera un bebé junto a su pareja, Eva Bargiela. La noticia llenó de alegría a toda la familia y reafirmó el fuerte vínculo de Baldini con sus hijos, con quienes se muestra sumamente conectada y presente, aún en la distancia. Frente a la confirmación del embarazo de la modelo, Carolina no dudó en expresar su alegría y volver a presentarse ante todos como una “abuela feliz”.

El entusiasmo de la empresaria y modelo se reflejó también en sus propias redes sociales. En las historias de Instagram, la empresaria compartió las publicaciones de Giovanni y Giulia, reposteando la gran noticia y escribiendo, nuevamente: “Seré la mejor abuela del mundo”. Por la misma vía, mostró imágenes de su visita a Turín, la ciudad que desde ahora albergará a Giovanni y a toda su familia, resaltando la belleza del paisaje italiano. Entre postales de la ciudad y momentos familiares, Baldini aprovechó para agradecer por este tiempo de grandes noticias y sentimientos.

La modelo también expresó su
La modelo también expresó su felicidad al compartir el clip en sus historias (Instagram)

Por otro lado, la reacción ante el embarazo de Bargiela había dejado a los usuarios igual de conmovidos algunos meses atrás. En esa oportunidad, Carolina dejó un mensaje que se viralizó rápidamente en la sección de comentarios: “¡Soy una abuela feliz! Bienvenido bebito”. Sus palabras, cargadas de felicidad y ternura, recorrieron las redes y se transformaron en el reflejo de una mamá orgullosa y una abuela ansiosa por abrazar a los nuevos integrantes de la familia.

Esta nueva etapa no solo confirma el perfil familiero de Baldini, sino que la consolida como una figura cercana y sensible para el público, que celebra cada uno de sus logros y comparte sus buenos momentos. Desde Italia a la Argentina, y agradecida por poder vivir esta etapa, la empresaria muestra en cada publicación y cada mensaje el amor desbordante que siente por sus hijos y sus futuros nietos. Entre mensajes, viajes y una familia que crece, festeja dos veces y lo hace con emoción, alegría y una frase que ya hizo propia: ser la mejor abuela del mundo.

