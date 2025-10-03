El romántico videoclip de Yami Safdie y Manuel Turizo: pasión fugaz, momentos robados y una historia de desamor

Después de una larga espera, Yami Safdie y Manuel Turizo lanzaron su ansiada colaboración, “Amor Prestado”. Al ritmo de una bachata, los artistas dieron rienda suelta a una historia de momentos robados, pasión fugaz y desamor inevitable. Entre muestras de cariño, y la sensualidad hipnótica del cantante, la relación de los jóvenes pasa de un tímido ida y vuelta a un apasionado encuentro.

El clip comienza con Yami escribiendo en su diario íntimo, dedicándole unas palabras al músico. A su espalda, la pared mostraba el grado de obsesión de la joven con el cantante. Entre dedicatorias de amor y fotos del colombiano, la artista parecía reunir todas la publicaciones que se hubieran publicado de Turizo en su habitación. Inmediatamente, Manuel irrumpe a pura sensualidad, mostrando su fuerte torso.

La colaboración entre Safdie y Turizo destaca la sensualidad y el juego de emociones en su videoclip

Mientras se cubre únicamente con una toalla, el músico relata: “Ay, ¿cómo me aguanto estas ganas de verte? Tu y yo, dos fieles a quererse”. Inmediatamente, el artista sorprende a Yami al quedarse desnudo. La joven reacciona tapándose la cara, aunque luego descubre uno de sus ojos para observar tímidamente. A partir de entonces, los artistas dejan en claro que no se trata de una relación cerrada. “¿Y por qué antes no te conocí? Ese amor no tendría dos dueños. El que contigo sueña y yo quien te quita el sueño”, afirma Turizo, al tiempo que Safdie le responde: “Pero tu amor es prestado, y tengo que devolverte, mañana te vas con tu dueña y no sé si volveré a verte”.

En uno de los momentos más románticos del video, Yami y Manuel imitan la escena de La dama y el vagabundo, en la que ambos personajes se encuentran degustando un plato de pastas, pero casualmente toman el mismo fideo de cada extremo. Sin embargo, tal como relata la historia, su amor no puede volver realidad. Es así como, cuando faltan pocos centímetros para besarse, Safdie se atraganta con la comida y debe frenar la escena.

Yami Safdie y Manuel Turizo lanzan la esperada bachata 'Amor Prestado', una historia de pasión y desamor

“Todo esto es prestado, tus besos, tu risa, tu cuerpo, tus manos cuando me acaricias. A veces parece que me perteneces, pero llega el día y te desapareces. Tu tienes alguien que te espera en casa”,, canta la argentina, la cual, luego de que Turizo desaparezca, corre a su sillón cargada de enojo y angustia para reflexionar sobre su relación. Sin embargo, una vez más, el colombiano vuelve a aparecer para hipnotizarla con sus movimientos. Así las cosas, los protagonistas bailan románticamente, salen a un patio exterior, y cuando parece que por fin se van a besar, la joven despierta, finalizando el clip.

Previo al lanzamiento oficial del tema, Manuel Turizo regresó a suelo argentino luego de una ausencia de dos años y ofreció un espectáculo marcado por la energía y el entusiasmo en el marco de su “201 Tour”. Este concierto, presentado en el Movistar Arena, tuvo una extensión aproximada de dos horas en las que el artista colombiano interpretó sus temas más celebrados y brindó un recorrido por los momentos más destacados de su trayectoria musical reciente.

El setlist del show incluyó tanto los grandes éxitos que han marcado su carrera como las canciones más recientes de su último álbum, muchas de las cuales fueron interpretadas por primera vez en el país. La producción del espectáculo sobresalió por su despliegue visual, apostando por una puesta en escena colorida y festiva que buscó conectar con el público argentino desde el inicio hasta el cierre del evento.

En la presentación, Turizo alternó momentos de interacción directa con su audiencia y momentos clave en los que las canciones se convirtieron en verdaderos himnos compartidos con los asistentes. Este concierto se consolidó así como un reencuentro esperado entre el cantante y sus seguidores locales, quienes respondieron con entusiasmo a cada propuesta del artista.

El videoclip de 'Amor Prestado' muestra la química entre Safdie y Turizo en una relación marcada por la fugacidad

Durante el desarrollo del espectáculo, Manuel Turizo sorprendió a la audiencia al invitar al escenario a Yami Safdie. En el momento de su presentación, Turizo destacó el talento y la belleza de Safdie ante el público, subrayando su origen argentino y la calidad de su voz.

El punto culminante de esta colaboración en vivo fue la interpretación conjunta de “Amor Prestado”. La presentación de esta pieza ante el público argentino constituyó el estreno absoluto del tema en escenarios del país, lo que reforzó la sensación de exclusividad y sorpresa en el marco del show.