Boxeo, insultos y cachetadas: Dillom mostró cómo entrenó junto a Lali para su show en Vélez

Dillom mostró el entrenamiento completo que hizo con Lali para prepararse para su show en Vélez

Tras la frustración inicial por la reprogramación de su show en Vélez, Dillom dejó atrás la bronca y el dolor para enfocarse en lo que será una fecha histórica en su carrera. Así las cosas, este viernes, el trapero compartió imágenes inéditas de su duro entrenamiento. Entre abdominales, sesiones de boxeo e intensas arengas, el joven mostró su trabajo junto a Lali Espósito, la artista que más recitales dio en este recinto en el 2025.

“¿Qué tal, gente? Son las cinco y media de la tarde. Estamos yendo a mi entrenamiento. Hoy vamos a entrenar con mi mejor amiga del show business, la señora Lali, que ya tiene varios Vélez hechos, así que sabrá darme algún que otro tip”, comienza diciendo Dillom, de cara a sus millones de seguidores, para introducir lo que será su sesión de trabajo. Tras bajar de su auto, la cámara sigue al joven hasta un local que permanece con la persiana metálica baja. “Permiso”, expresa el referente de la música urbana, quien luce un antiguo buzo deportivo de la Selección Argentina, shorts y medias de fútbol del club Boca Juniors.

Una vez adentro, el joven observa el lugar con ambas manos sobre su cabeza. A su lado, Lali le hace una pregunta determinante: “¿Querés ser una popstar?”. Decidido, Dillom responde: “Quiero convertirme en una popstar”. Antes de comenzar con los ejercicios, ambos artistas se dispusieron a elongar. “¿Llegás al piso? Ahí, revotando”, le preguntó Espósito al joven, quien negaba con la cabeza y parecía sufrir al intentar tocar la punta de sus pies.

El detrás de escena del entrenamiento de Dillom y Lali

Después de esta etapa, el dúo pasó a correr en cinta. “Dale, que se viene el Vélez hijo de p...”, se escuchaba a la intérprete de “No me importa”, gritarle a su compañero. Tras una breve respiración, Dillom devolvió de forma contundente mientras miraba a la cámara: “Sos una jodida popstar”. El entrenamiento siguió con una serie de sentadillas. Frente al ring de boxeo, el músico subía y bajaba. En ese momento, Lali pasó por detrás y le tocó uno de sus glúteos.

Con la idea de subir la exigencia, el siguiente ejercicio que tuvo que afrontar Dillom fue de coordinación. De cara a una “escalera”, el artista debía dar pasos, intercalando con ambas piernas. A su espalda, Espósito realizaba saltos al cajón con ambas piernas. “La con...de tu madre Dillan”, gritaba la cantante, tratando de mantener la atención del joven y motivándolo a continuar a pesar del cansancio.

No conforme con la situación, Dillom aprovechó un momento de calma para consultarle a su amiga cómo podía adelgazar. “¿Y cómo hago para bajar esto?, contame”, expresó mientras se levantaba la remera y se palpaba el ombligo. Comprometida, con el entrenamiento, Espósito dio una solución: “Y para esto, vamos a hacer unos abdominales”.

Cachetadas, gritos y la arenga de Lali Espósito: Dillom mostró cómo entrena para su más grande show

Así, la joven dio paso a uno de los momentos más exigentes del entrenamiento. Mientras Dillom subía y bajaba esforzándose, Lali permanecía a sus pies y le gritaba mientras le daba cachetadas, buscando la rebeldía del joven: “Dale. ¡Eso es! ¿Sos una popstar o no sos una popstar?”. Sin embargo, invadido por el cansancio, el artista intentó explicar su desempeño: “Estoy haciendo lo que puedo”

Luego, Lali, ya sumida en el rol de la entrenadora de Dillom, afirmó: “Allá el objetivo, acá el artista”. La joven señalaba una pizarra en la que se leía: “Nuestros próximos compromisos, 21 de diciembre, Dillom vs Vélez Sarsfield”. Par ala última etapa del proceso, Espósito subió al ring junto al artista. En un comienzo, la intérprete de “No vayas a atender cuando el demonio llama” golpeaba el abdomen de su compañero, poniendo a prueba su resistencia.

Para el segundo paso, Dillom se calzó los guantes y comenzó a boxear con la cantante. Mientras ella usaba unos protectores en sus manos, el joven lanzaba golpes. “Dame fuerte hijo de p... ¡Eso!”, gritaba la novia de Pedro Rosemblat, intentando motivar a su amigo.