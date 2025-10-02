Teleshow

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 2 de octubre

El ex Gran Hermano pelea por su vida desde el 12 de septiembre, cuando sufrió un accidente en su moto

Pablo Andisco

Thiago Medina pelea por su
Cada día que pasa se torna clave en la salud de Thiago Medina. El joven de 22 años, que saltó a la fama en la edición 2022 de Gran Hermano, se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Moreno desde la noche del 12 de septiembre, cuando sufrió un grave accidente con su moto.

Desde ese momento, sus seres queridos, excompañeros del reality, seguidores y la comunidad del espectáculo se unió en una cadena de oración, mientras los profesionales del nosocomio hacen su trabajo a cada hora. Una unión de ciencia y fe que de a poco parece empezar a dar sus frutos.

15:09 hsHoy

Qué es una toilette de la herida, el motivo por el que Thiago Medina pasa nuevamente por el quirófano

Se trata de un procedimiento médico considerado de cuidado por los especialistas y se realiza en las heridas postquirúrgicas. Contempla la limpieza, desinfección y cuidado de la incisión y el sitio de inserción de drenajes en el pecho que se dejaron para que el cuerpo evacúe los fluidos.

El motivo por el cual el paciente afronta este tratamiento es el de prevenir o tratar infecciones, promover una cicatrización adecuada y retirar fluidos o aire acumulado mediante la revisión y el vaciado de los drenajes.

14:26 hsHoy

Se aguardan los resultados de una nueva operación

Este jueves Thiago pasará nuevamente por el quirófano del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Según informaron sus allegados, el joven se someterá a una toilette de la herida de la cirugía del tórax, un proceso de curación que permitirá continuar con su recuperación.

Cabe recordar que en sus redes sociales, Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de sus hijas Laia y Aimé, había llevado algo de tranquilidad y esperanza a sus seguidores. Luego de que se informara que a Thiago le habían quitado la respiración mecánica, compartió novedades alentadoras: “Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal

14:03 hsHoy

“¡Fuerza Thiago! Tus hijas, familia y amigos te esperan”

En las últimas horas, Daniela Celis agradeció una vez más el apoyo recibido tras el accidente. A través de redes sociales, Celis destacó los mensajes y carteles de aliento en el hospital y pidió continuar la cadena de oración ante una nueva intervención quirúrgica. Thiago evoluciona favorablemente, alimentándose y respirando con oxígeno nasal, sin necesidad de respirador.

Thiago Medina y Daniela Celis
Thiago Medina y Daniela Celis con sus hijas Laia y Aimé (Instagram)

En tanto, Camila Deniz, una de las hermanas del joven, también expresó alivio por su mejoría y agradeció el acompañamiento recibido. La familia mantiene informados a los seguidores sobre la evolución de Medina y solicita acompañamiento colectivo.

Daniela Celis se conmovió por el apoyo de los fans a Thiago Medina: “¡Sigamos con la cadena de oración!"

La ex Gran Hermano expresó gratitud por las muestras de solidaridad recibidas por el padre de sus hijas, quien se encuentra internado desde el 12 de septiembre tras sufrir un accidente con su moto

Andrea Taboada

El apoyo a Thiago Medina
El apoyo a Thiago Medina no cesa tras su accidente y hospitalización en Moreno

Las muestras de afecto hacia Thiago Medina no han cesado desde el accidente que lo mantiene internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. A casi tres semanas del siniestro, Daniela Celis, su expareja y madre de sus gemelas, compartió su agradecimiento por el apoyo constante de los seguidores, quienes han acompañado el proceso de recuperación del ex participante de Gran Hermano con mensajes y gestos visibles en el entorno hospitalario.

