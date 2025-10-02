La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 2 de octubre

Cada día que pasa se torna clave en la salud de Thiago Medina. El joven de 22 años, que saltó a la fama en la edición 2022 de Gran Hermano, se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Moreno desde la noche del 12 de septiembre, cuando sufrió un grave accidente con su moto.
Desde ese momento, sus seres queridos, excompañeros del reality, seguidores y la comunidad del espectáculo se unió en una cadena de oración, mientras los profesionales del nosocomio hacen su trabajo a cada hora. Una unión de ciencia y fe que de a poco parece empezar a dar sus frutos.
Se trata de un procedimiento médico considerado de cuidado por los especialistas y se realiza en las heridas postquirúrgicas. Contempla la limpieza, desinfección y cuidado de la incisión y el sitio de inserción de drenajes en el pecho que se dejaron para que el cuerpo evacúe los fluidos.
El motivo por el cual el paciente afronta este tratamiento es el de prevenir o tratar infecciones, promover una cicatrización adecuada y retirar fluidos o aire acumulado mediante la revisión y el vaciado de los drenajes.
Este jueves Thiago pasará nuevamente por el quirófano del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Según informaron sus allegados, el joven se someterá a una toilette de la herida de la cirugía del tórax, un proceso de curación que permitirá continuar con su recuperación.
Cabe recordar que en sus redes sociales, Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de sus hijas Laia y Aimé, había llevado algo de tranquilidad y esperanza a sus seguidores. Luego de que se informara que a Thiago le habían quitado la respiración mecánica, compartió novedades alentadoras: “Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”
En las últimas horas, Daniela Celis agradeció una vez más el apoyo recibido tras el accidente. A través de redes sociales, Celis destacó los mensajes y carteles de aliento en el hospital y pidió continuar la cadena de oración ante una nueva intervención quirúrgica.
En tanto, Camila Deniz, una de las hermanas del joven, también expresó alivio por su mejoría y agradeció el acompañamiento recibido. La familia mantiene informados a los seguidores sobre la evolución de Medina y solicita acompañamiento colectivo.
