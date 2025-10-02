La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 2 de octubre

Thiago Medina pelea por su vida

Cada día que pasa se torna clave en la salud de Thiago Medina. El joven de 22 años, que saltó a la fama en la edición 2022 de Gran Hermano, se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Moreno desde la noche del 12 de septiembre, cuando sufrió un grave accidente con su moto.

Desde ese momento, sus seres queridos, excompañeros del reality, seguidores y la comunidad del espectáculo se unió en una cadena de oración, mientras los profesionales del nosocomio hacen su trabajo a cada hora. Una unión de ciencia y fe que de a poco parece empezar a dar sus frutos.