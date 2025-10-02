Teleshow

Daniela Celis se conmovió por el apoyo de los fans a Thiago Medina: “¡Sigamos con la cadena de oración!"

La ex Gran Hermano expresó gratitud por las muestras de solidaridad recibidas por el padre de sus hijas, quien se encuentra internado desde el 12 de septiembre tras sufrir un accidente con su moto

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Guardar
El apoyo a Thiago Medina
El apoyo a Thiago Medina no cesa tras su accidente y hospitalización en Moreno

Las muestras de afecto hacia Thiago Medina no han cesado desde el accidente que lo mantiene internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. A casi tres semanas del siniestro, Daniela Celis, su expareja y madre de sus gemelas, compartió su agradecimiento por el apoyo constante de los seguidores, quienes han acompañado el proceso de recuperación del ex participante de Gran Hermano con mensajes y gestos visibles en el entorno hospitalario.

Daniela Celis fotografió dos carteles colgados en las inmediaciones del hospital, expresando su gratitud a quienes se acercaron a dejar mensajes de aliento. Uno de los carteles, de gran tamaño y colores llamativos, rezaba: “¡Vamos, Thiaguito, fuerza! Desde afuera del hospital estamos clamando a Dios por tu vida. Dios de lo imposible”.

Carteles y cadenas de oración
Carteles y cadenas de oración rodean el hospital donde se encuentra internado Thiago Medina

Otro mensaje, dirigido directamente al joven, decía: “Fuerzas, Thiago. Tus hijas, familia y amigos te esperan”. Ante estos gestos, Daniela Celis manifestó: “Gracias por cada cartel y por el amor que le dan a Thiago”. En cuanto al estado de salud de Thiago Medina, la evolución ha sido positiva, aunque el proceso continúa siendo lento y requiere cuidados específicos.

En sus redes, Daniela informó que “Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”, confirmando que ya no depende de respiración mecánica. No obstante, detalló que el 2 de octubre se realizaría una toilette de la herida quirúrgica en el tórax, subrayando la importancia de mantener el rezo: “¡Por favor es muy importante que sigamos con la cadena de oración para mañana!”.

“Gracias por cada cartel y
“Gracias por cada cartel y por el amor que le dan a Thiago” escribieron los seguidores para Thiago

La ex participante de Gran Hermano concluyó su mensaje con un llamado a la esperanza y al acompañamiento colectivo: “¡Como digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación con el trabajo de todos los profesionales y la energía de su gente! Toda la luz, oraciones y energías que envíen Thiago las recibe”.

Las últimas horas

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva tras el accidente en moto ocurrido el 12 de septiembre. Según informó Celis, el exintegrante de Gran Hermano se encuentra despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal. El equipo médico programó para el jueves una intervención para realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax.

La felicidad de Camila y
La felicidad de Camila y sus hermanos tras ver a Thiago

Camila Deniz —hermana de Thiago y ex participante de Cuestión de Peso— comunicó que Medina permanece sin necesidad de respirador y conversa con quienes lo cuidan. “Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo”, expresó Deniz, quien también agradeció el apoyo recibido: “Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando”.

Celis, por su parte, remarcó la importancia del acompañamiento colectivo: “¡Como digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación con el trabajo de todos los profesionales y la energía de su gente!”.

La reflexión de Camilota sobre
La reflexión de Camilota sobre Thiago Medina

Además, destacó que “toda la luz, oraciones y energías que envíen Thiago las recibe”. Deniz compartió la carga emocional del proceso y el alivio ante la mejoría: “Hubo momentos en los que sentí que me moría en vida, que la angustia me ahogaba y no había salida. Pero hoy, gracias a Dios, y a la fe y la fuerza de la oración, ¡mi hermano está mejorando!”. También agradeció el respaldo de quienes acompañaron desde el primer momento: “Quiero agradecerles de todo corazón por cada mensaje, oración, cada palabra de aliento que me sostenía en cada momento de dolor. Ustedes estuvieron ahí cuando más lo necesitaba”.

De esta manera, el entorno familiar mantiene la comunicación constante a través de redes sociales, solicitando cadenas de oración y compartiendo cada avance en la salud de Thiago Medina.

Temas Relacionados

Thiago MedinaDaniela Celis

Últimas Noticias

Oriana Sabatini se sinceró sobre los cambios de su cuerpo durante el embarazo: “Me costó mucho”

En plena espera de su primera hija con Paulo Dybala, la modelo relató cómo enfrenta los miedos con un historial de trastornos alimenticios y destacó la importancia de pedir ayuda profesional

Oriana Sabatini se sinceró sobre

La inesperada postura de Marcelo Tinelli ante la eterna competencia entre Susana Giménez y Vero Lozano

El conductor reveló su posición en medio de la histórica rivalidad entre las dos conductoras, que volvió al centro de la escena tras la gala del Martín Fierro

La inesperada postura de Marcelo

El cruce entre Mario Pergolini y Nico Vázquez que terminó a las risas: “Este programa va a dejar muchos memes”

El conductor de Otro Día Perdido sorprendió al actor al mencionar su postura sobre la reciente separación con Gimena Accardi

El cruce entre Mario Pergolini

Las 31 mejores fotos de la entrega del doctorado Honoris causa a Graciela Borges

La icónica actriz del cine argentino recibió la distinción por parte de la UBA en el inicio del festival de cine FIC.UBA 2025 junto al director inglés Asif Kapadia y el artista Juan Gatti. Todos los famosos que la acompañaron en su gran noche

Las 31 mejores fotos de

Christophe Krywonis: “Estuve cerca del coma diabético”

Nacido en Francia, el chef se fue argentinizando subiendo o bajando el pulgar en Bake Off Famosos, entre otros realities gastronómicos. Ya uno de los nuestros, se sincera en Mi Cielo sobre su problema de sobrepeso, cómo lo supero, y la conflictiva relación con sus padres

Christophe Krywonis: “Estuve cerca del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Patricia Bullrich exigió que Espert

Patricia Bullrich exigió que Espert “vuelva a los medios y conteste claro” sobre su vínculo con Fred Machado

Triple femicidio narco, en vivo: el ladero de “Pequeño J” llegará esta noche a Buenos Aires

Premio Dr. José Balseiro 2025: se abrió la convocatoria para proyectos de innovación científica y tecnológica

Scott Bessent: “No estamos poniendo dinero en la Argentina, le estamos dando una línea de swap”

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Neuquén

INFOBAE AMÉRICA
Temblor en Chile hoy 2

Temblor en Chile hoy 2 de octubre: magnitud y epicentro del sismo reportado por el CSN

Un youtuber vivió 12 años con síntomas muy dolorosos, los médicos hablaban de estrés, pero un video que encontró de causalidad le cambió la vida

Arabia Saudita revela esculturas rupestres de 12.000 años con detalles sorprendentes

Descubrieron una nueva especie de murciélago

La Justicia de Corea del Sur le negó la libertad condicional al expresidente Yoon Suk Yeol

TELESHOW
Oriana Sabatini se sinceró sobre

Oriana Sabatini se sinceró sobre los cambios de su cuerpo durante el embarazo: “Me costó mucho”

La inesperada postura de Marcelo Tinelli ante la eterna competencia entre Susana Giménez y Vero Lozano

El cruce entre Mario Pergolini y Nico Vázquez que terminó a las risas: “Este programa va a dejar muchos memes”

Las 31 mejores fotos de la entrega del doctorado Honoris causa a Graciela Borges

Christophe Krywonis: “Estuve cerca del coma diabético”