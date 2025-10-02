Daniela Celis se conmovió por el apoyo de los fans a Thiago Medina: “¡Sigamos con la cadena de oración!"

El apoyo a Thiago Medina no cesa tras su accidente y hospitalización en Moreno

Las muestras de afecto hacia Thiago Medina no han cesado desde el accidente que lo mantiene internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. A casi tres semanas del siniestro, Daniela Celis, su expareja y madre de sus gemelas, compartió su agradecimiento por el apoyo constante de los seguidores, quienes han acompañado el proceso de recuperación del ex participante de Gran Hermano con mensajes y gestos visibles en el entorno hospitalario.

Daniela Celis fotografió dos carteles colgados en las inmediaciones del hospital, expresando su gratitud a quienes se acercaron a dejar mensajes de aliento. Uno de los carteles, de gran tamaño y colores llamativos, rezaba: “¡Vamos, Thiaguito, fuerza! Desde afuera del hospital estamos clamando a Dios por tu vida. Dios de lo imposible”.

Carteles y cadenas de oración rodean el hospital donde se encuentra internado Thiago Medina

Otro mensaje, dirigido directamente al joven, decía: “Fuerzas, Thiago. Tus hijas, familia y amigos te esperan”. Ante estos gestos, Daniela Celis manifestó: “Gracias por cada cartel y por el amor que le dan a Thiago”. En cuanto al estado de salud de Thiago Medina, la evolución ha sido positiva, aunque el proceso continúa siendo lento y requiere cuidados específicos.

En sus redes, Daniela informó que “Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”, confirmando que ya no depende de respiración mecánica. No obstante, detalló que el 2 de octubre se realizaría una toilette de la herida quirúrgica en el tórax, subrayando la importancia de mantener el rezo: “¡Por favor es muy importante que sigamos con la cadena de oración para mañana!”.

“Gracias por cada cartel y por el amor que le dan a Thiago” escribieron los seguidores para Thiago

La ex participante de Gran Hermano concluyó su mensaje con un llamado a la esperanza y al acompañamiento colectivo: “¡Como digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación con el trabajo de todos los profesionales y la energía de su gente! Toda la luz, oraciones y energías que envíen Thiago las recibe”.

Las últimas horas

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva tras el accidente en moto ocurrido el 12 de septiembre. Según informó Celis, el exintegrante de Gran Hermano se encuentra despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal. El equipo médico programó para el jueves una intervención para realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax.

La felicidad de Camila y sus hermanos tras ver a Thiago

Camila Deniz —hermana de Thiago y ex participante de Cuestión de Peso— comunicó que Medina permanece sin necesidad de respirador y conversa con quienes lo cuidan. “Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo”, expresó Deniz, quien también agradeció el apoyo recibido: “Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando”.

Celis, por su parte, remarcó la importancia del acompañamiento colectivo: “¡Como digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación con el trabajo de todos los profesionales y la energía de su gente!”.

La reflexión de Camilota sobre Thiago Medina

Además, destacó que “toda la luz, oraciones y energías que envíen Thiago las recibe”. Deniz compartió la carga emocional del proceso y el alivio ante la mejoría: “Hubo momentos en los que sentí que me moría en vida, que la angustia me ahogaba y no había salida. Pero hoy, gracias a Dios, y a la fe y la fuerza de la oración, ¡mi hermano está mejorando!”. También agradeció el respaldo de quienes acompañaron desde el primer momento: “Quiero agradecerles de todo corazón por cada mensaje, oración, cada palabra de aliento que me sostenía en cada momento de dolor. Ustedes estuvieron ahí cuando más lo necesitaba”.

De esta manera, el entorno familiar mantiene la comunicación constante a través de redes sociales, solicitando cadenas de oración y compartiendo cada avance en la salud de Thiago Medina.