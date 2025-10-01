Teleshow

La reflexión de Camila Deniz ante la mejoría de su hermano Thiago Medina: “Gracias por estar”

La influencer abrió su corazón y celebró el avance del joven, que despertó luego de estar dos semanas tras sufrir un accidente

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Camila Deniz realizó una profunda
Después de más de dos semanas atravesadas por la angustia, la incertidumbre y el cansancio de una larga espera, la familia de Thiago Medina comienza a vislumbrar el alivio. El joven, conocido a partir de su paso por Gran Hermano 2022, permanece internado desde el grave accidente que cambió su vida y puso en vilo a sus seres queridos y a miles de seguidores. En los últimos días, las señales de mejoría por fin comenzaron a multiplicarse: Thiago está despierto, reacciona, y a su alrededor florece la esperanza. En este contexto emotivo y de enorme gratitud, su hermana Camila Deniz compartió en redes sociales un mensaje lleno de fe y agradecimiento, abriendo su corazón después de días verdaderamente extremos.

A través de una sentida historia de Instagram, la influencer relató con crudeza y calidez las emociones que marcaron estas jornadas difíciles de internación de su hermano menor. “Hoy quiero abrir mi corazón con todos ustedes. Hubo momentos en los que sentí que me moría en vida, que la angustia me ahogaba y no había salida. Pero hoy, gracias a Dios, y a la fe y la fuerza de la oración, ¡mi hermano está mejorando!”, escribió la joven, sintetizando en pocas palabras el peso de la espera y la emoción que significa ver, al fin, signos positivos en la evolución de Thiago.

Camila no olvidó el rol que jugó la gente y el apoyo colectivo a lo largo del proceso. Aprovechó la misma publicación para dirigirse a quienes acompañaron desde el primer momento. “Quiero agradecerles de todo corazón por cada mensaje, oración, cada palabra de aliento que me sostenía en cada momento de dolor. Ustedes estuvieron ahí cuando más lo necesitaba. Sé que no sirva para recordar que la vida es frágil, que hay que abrazar y disfrutar a quienes tenemos al lado, y que Dios existe y hace milagros. Gracias por estar”, escribió. Cada frase resonó entre sus seguidores, testigos desde el primer día de la batalla silenciosa de Thiago y la entereza de su familia.

El emotivo mensaje de Camilota
Cabe destacar que Deniz también había compartido su emoción y alivio en la televisión, puntualmente en Cuestión de Peso, el programa de El Trece del que participó,, al ir conociendo y comprobando los primeros signos de recuperación del muchacho de 22 años. “Me volvió el alma al cuerpo, así que estoy feliz”, fueron las primeras palabras de Camila al aire, con su rostro visiblemente marcado por el alivio y la felicidad. “De a poquito mi hermano abrió los ojos y está sin el aparato ese”, expresó, con lágrimas en los ojos, en referencia directa al respirador que mantuvo a Thiago en vilo durante días.

El anuncio fue “una verdadera alegría” para quienes siguen de cerca la historia de la familia. Camila no ocultó la fuerza del reencuentro. “Está hablando”, reveló conmovida, siendo testigo de ese instante inolvidable en el que Thiago, apenas recobrando la conciencia, articuló su primera petición: “¿Me das un beso?”. Ella confesó con emoción: “Le tuve que dar un beso en el brazo”, pintando una escena tan simple como brutalmente humana, donde el amor familiar se agiganta frente a la vulnerabilidad.

Este fuerte testimonio llegó de la mano del periodista Mario Massaccesi, quien durante una entrevista hizo de puente para que Deniz pudiera contar la intimidad de los días más oscuros y los pequeños pasos de avance que se vuelven milagros cotidianos. “Es un verdadero milagro lo que está pasando”, intervino el periodista, captando la atmósfera del momento. Camila, por su parte, no perdió la oportunidad de recalcar la importancia que para ella tiene la fe en este proceso: “Hay un Dios que existe, hay un Dios que es normal que tenemos que dejar el orgullo de lado y arrodillarte a este milagro”, subrayó.

El pulso de la situación en la familia de Medina hoy vibra entre la gratitud, la esperanza y un nuevo estado de ánimo. Los posteos de Camila no solo documentan el día a día, sino que contagian fe, humanizan el dolor y abren espacio a la posibilidad concreta de una recuperación que parece cada vez más alcanzable. Por ahora, cada avance de Thiago es celebrado como un milagro, cada palabra y cada beso tiene sabor a renacimiento, y la familia, junto a una comunidad gigante de seguidores, no deja de abrazar la vida, la fe y el poder de estar juntos en cada lucha.

