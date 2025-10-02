El tierno reencuentro de Marley y Milenka luego de semanas separados: “Te extrañé un montón”

El tierno reencuentro de Marley y Milenka luego de semanas separados (Video: Instagram)

El regreso de Marley a la Argentina no fue un simple aterrizaje: después de semanas de viaje y al frente de la conducción de Por el Mundo (Telefe), el conductor volvió a casa, luego de haberse separado en el viaje de China, y protagonizó un reencuentro colmado de ternura con Milenka, su hija de nueve meses. El video de su llegada resume, en pocos minutos, la fuerza del amor y la distancia, y se convirtió en un instante compartido con sus seguidores.

“Llegué de Japón y me reencontré con Milenka, mi bebita hermosa que siempre sonríe!”, escribió Marley junto a las imágenes. Pero lo más emotivo fue, sin dudas, escuchar sus palabras al reencontrarse con ella: “Acabo de llegar de Japón. ¡Hola, Milenka! ¡Hola, bebita hermosa! Volvió papá. Hola, mi amor. Hola. Te extrañé tanto. Hola, mi bebita. Estás tan bonita. Tenés mucho pelo. ¿Cómo estás? Pero qué grande que estás. Ay, cómo se ríe”.

Y siguió diciendo: “Hola, bebé. Pero mira cómo estás. Estás superalta. Mira cómo te mantenés parada. Hola, bebota. ¿Me extrañaste? ¿Viste que papá volvió pronto y te traje un regalito? Sí, te traje varios regalitos. Te traje uno bonito hermoso de Japón. Te traje un traje japonés para que seas una pequeña japonesita. Esa sonrisa hermosa, te extrañaba un montón. Papá. Papá. Papá. Papá. Papá. Papá. Papá. Siempre sonriente, vos. Te amo mucho. Te extrañé un montón. Te ves tan hermosa”.

Los regalos llegados de Japón —una muñeca, un atuendo típico— sellaron el reencuentro, llenando la escena de color, futuro y cariño acumulado. Y entre juguetes y abrazos, la frase surgió, natural e inevitable: “Te amo mucho. Te extrañé un montón. Te ves tan hermosa.”Así, Marley volvió a casa y sus seguidores fueron testigos de un amor que no entiende de distancias, solo de la dicha renovada de estar, una vez más, juntos.

Desde a distancia, Marley pudo apreciar a su hija menor diciendo su primera palabra (Instagram)

La vida familiar de Alejandro atraviesa uno de sus momentos más dulces y conmovedores. A poco de cumplir nueve meses, la pequeña avanza a pasos firmes y empieza a multiplicar los motivos de orgullo para su papá.

Fue en su cuenta de Instagram donde Marley compartió el instante que logró enternecer a miles. En el video, la beba jugaba relajada sobre un sillón, sonrió y balbuceó sonidos que, de golpe y casi sin pausa, se transforman en una palabra nítida: “papá”. Milenka repite la sílaba una y otra vez, como si quisiera que el mensaje traspasara la pantalla y llegara hasta donde está su papá, en pleno rodaje. La emoción de Marley es genuina y se transmite sin filtros. “Y llegó el papá, papá, papá. Me está llamando y yo estoy listo para volver con ella y con Mirko”, escribió el conductor junto al video, dejando al descubierto la vulnerabilidad y el amor que le provoca vivir de lejos ese momento irremplazable.

En las imágenes, la beba no solo repite la palabra, sino que acompaña el sonido con movimientos de brazos y gestos de emoción. Una voz detrás de cámara, jugando con ella sin dejar de estimular su vocabulario, le pregunta: “Papá… ¿Dónde está papá?”. Milenka responde a su modo: balbucea, se ríe y vuelve a llamar a su papá. Esos segundos condensan toda la ternura familiar, ese lazo presente más allá de la distancia y las agendas apretadas.

La sección de comentarios se llenó de mensajes reconociendo el avance de la beba y celebrando el momento: “¡Cómo crece esa princesita!”, “Está conversando un montón”, “Qué divina que quiere hablar”, “Cuánto me alegra ver cómo crece”, “Me muero de amor”, “Ahora no la va a poder parar nadie”. El video superó los 100.000 ‘me gusta’, mostrando que la evolución de la pequeña no solo enorgullece a su familia, sino que genera identificación y ternura colectiva.