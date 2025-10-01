Cómo sigue la salud de Thiago Medina: “Se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax”

Daniela Celis contó como sigue la salud de Thiago Medina a casi tres semanas del accidente (Foto: Instagra)

Desde el momento en que Thiago Medina fue ingresado en terapia intensiva el 12 de septiembre tras un accidente en moto, las redes sociales de su familia y de Daniela Celis, ex pareja y madre de sus dos hijas, se volvieron el punto clave para recibir noticias sobre su estado. A través de estos canales, informan a los seguidores sobre la evolución de su salud y solicitan cadenas de oración mientras sigue internado el exintegrante de Gran Hermano (Telefe).

Durante la tarde del martes, Daniela llevó tranquilidad y esperanza a los seguidores del entorno familiar. Luego de que se informara que a Thiago le habían quitado la respiración mecánica, compartió novedades alentadoras: “Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”.

Si bien tiene una mejoría en su estado, todavía sigue siendo un proceso lento y largo hacia la recuperación, por esta razón, el día jueves volverá al quirófano: “En el día de mañana se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax“. Y sumó: “¡Por favor es muy importante que sigamos con la cadena de oración para mañana!!!“.

Daniela contó las últimas novedades de la salud de Thiago (Foto: Instagram)

Celis, optimista en medio de la tormenta de emociones que está sintiendo hace tres semanas, escribió: “¡Como digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación con el trabajo de todos los profesionales y la energía de su gente!”. Para cerrar, la influencer agradeció todo el cariño que reciben día a día en las redes sociales y aseguró que Medina recibe todo el amor que envían: “Toda la luz, oraciones y energías que envíen Thiago las recibe”.

El día anterior, el martes por la tarde fue Camila Deniz, conocida como Camilota y también exparticipante de Cuestión de Peso, llevó tranquilidad y esperanza a los seguidores del entorno familiar. Luego de que se informara que a Thiago le habían quitado la respiración mecánica, compartió novedades alentadoras: “Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo”. Además, detalló: “Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros”.

Camilota finalizó su mensaje, como en cada actualización sobre la salud de Thiago, con un pedido colectivo y un reconocimiento a quienes están cerca en el proceso: “Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando”. La publicación fue recibida con muestras de apoyo y esperanza por todos aquellos que siguen de cerca su evolución y la lucha diaria por su recuperación.

Tras esta seguidilla de buenas noticias, Deniz no pudo contener la emoción y usó sus redes sociales para contar lo que sintió al poder hablar con su hermano. “Hoy quiero abrir mi corazón con todos ustedes. Hubo momentos en los que sentí que me moría en vida, que la angustia me ahogaba y no había salida. Pero hoy, gracias a Dios, y a la fe y la fuerza de la oración, ¡mi hermano está mejorando!”, escribió la joven, sintetizando en pocas palabras el peso de la espera y la emoción que significa ver, al fin, signos positivos en la evolución de Thiago.

Camila no olvidó el rol que jugó la gente y el apoyo colectivo a lo largo del proceso. Aprovechó la misma publicación para dirigirse a quienes acompañaron desde el primer momento. “Quiero agradecerles de todo corazón por cada mensaje, oración, cada palabra de aliento que me sostenía en cada momento de dolor. Ustedes estuvieron ahí cuando más lo necesitaba. Sé que no sirva para recordar que la vida es frágil, que hay que abrazar y disfrutar a quienes tenemos al lado, y que Dios existe y hace milagros. Gracias por estar”, escribió. Cada frase resonó entre sus seguidores, testigos desde el primer día de la batalla silenciosa de Thiago y la entereza de su familia.