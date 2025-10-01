Tuvo un percance en su actuación en La Voz y la reacción de Lali conmovió a todos: “Estas cosas pasan”

El mal momento de una participante de La Voz que hace peligrar su participación en el team Lali (Video: Telefe-La Voz Argentina)

A medida que pasan las nuevas emisiones de La Voz Argentina 2025 (Telefe), la tensión dentro del estudio va aumentando, poco a poco los participantes luchan por la posibilidad de llevarse el premio más importante. En este contexto, Iara Lombardi, participante del Team Lali, vivió un momento de alta tensión y emotividad que conmovió tanto al público como al jurado y que podría dejarla fuera del certamen.

En pleno cuarto round del certamen, Iara era una de las favoritas de su equipo, pero debió enfrentarse a un inesperado bloqueo mientras interpretaba el clásico italiano “Sarà perché ti amo” de Ricchi e Poveri. Apenas comenzada la canción, la joven se quedó en silencio durante unos largos segundos, desorientando a todos en el estudio, mientras la música seguía sonando y el jurado intentaba comprender qué había sucedido.

Espósito, atenta a la escena, le preguntó en voz baja si tenía algún inconveniente técnico, pero rápidamente percibió que se trataba de un bloqueo emocional. Desde su sillón, la coach —conmovida— comenzó a alentar a Iara desde la distancia, y Soledad se sumó poniéndose de pie e invitando al público a acompañar con aplausos. En ese clima de apoyo, la joven logró recomponerse, retomó la melodía y concluyó la presentación. Apenas terminó de cantar, la cantante de “Fanático” se acercó al escenario, la abrazó con fuerza y la sostuvo mientras la cantante, entre lágrimas, intentó explicar lo ocurrido: “Es mucha emoción, no puedo bajar. A veces la cabeza te juega en contra y pasan estas cosas, pero estoy contenta de haber llegado hasta acá”, señaló.

El abrazo entre Iara y Lali luego de la presentación (Foto: Adrián Díaz/Prensa Telefe)

El episodio encendió el debate sobre las reglas estrictas del reality que el conductor Nico Occhiato volvió a poner sobre la mesa. “Cuando arranca el tema, salvo que haya un error técnico o algo de producción, no se puede parar. Salvo que deje de funcionar una cámara o pase algo así”, explicó. En este momento del certamen, la demanda de canciones es continua y las instancias se vuelven cada vez más vertiginosas; los participantes ya no tienen el margen de preparación de las primeras galas.

Iara, recuperando la compostura, agregó: “Me fui en blanco completamente”. La actriz de Casi Ángeles lejos de hacerla sentir mal por lo que sucedió arriba del escenario, le aseguró que son cosas que pueden suceder y que su paso por el programa es un todo, es decir, que no está definido por una sola noche en la que no logró brillar.

Con la sensibilidad que la caracteriza, Lali cerró su intervención con un mensaje reparador: “No te voy a mentir, estamos en un momento del programa muy complejo y no deja de ser una competencia, pero no te dejes guiar por esta noche. Tu recorrido no fue solo de mostrar tu talento y lo aguerrida que sos, sino que también habla de una chica que está aprendiendo a cómo ser una cantante profesional y que estás aprendiendo”. Y concluyó: “No te olvides, antes de subir a un escenario, que sos una persona y que te van a pasar cosas de persona. No te quedes mal. Sé que ahora es difícil que no te quedes mal, pero también pensá en todo lo que sos, no solo en esta noche”.

Luego del bloqueo, la joven logró recuperarse y terminar la presentación (Foto: Adrián Díaz/Prensa Telefe)

El episodio expuso la exigencia emocional de la competencia, la presión constante sobre los participantes y la empatía de los coaches, que supieron acompañar el proceso de Iara sin perder de vista el costado humano, incluso en un formato de alto rendimiento. La escena quedó como uno de los momentos más intensos y reales de la temporada, recordando que detrás de cada artista hay una persona atravesada por desafíos y aprendizajes más allá del certamen.