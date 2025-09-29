Rocío Marengo y Eduardo Fort hablaron de casamiento luego de anunciar el sexo de su bebé

La pregunta se coló entre risas, en medio de una noche cargada de emoción: ¿habrá casamiento entre Rocío Marengo y Eduardo Fort?

El empresario, tras confirmarse que la pareja espera un varón en una impactantente fiesta realizada, sin esquivar la expectativa, habló ante la prensa sobre la posibilidad de una boda futura, dejando abierta una puerta que pocos esperaban.

Todo comenzó cuando la modelo, traviesa y directa, confesó ante Secretos Verdaderos (América): “Hoy le dije que era el día para que me pida casamiento, pero le voy a decir que no”. No tardó en replicar Eduardo: “Tampoco me voy a arriesgar a pedirle”. El cruce de bromas, lejos de zanjar el tema, encendió más la atención. Pero la declaración más contundente la soltó él, casi al pasar: “Igual no lo descarto”. Ella, siempre rápida, retrucó con humor: “Apa, guardame el tape”.

Quizá para ellos el verdadero lazo es otro. “Bebito es más que un casamiento porque es la verdadera unión para toda la vida”, se sinceró la mediática mientras la fiesta recién empezaba. Y es que, después de años de intentos y esfuerzos, llegó el momento más feliz, el que desafía cualquier alianza o papel: la llegada de su primer hijo juntos.

La pareja organizó un evento que desbordó expectativas. Nada de discreción ni de pequeños gestos: en una exclusiva locación de Punta Carrasco sorprendieron a su gente con un llamativo gender reveal. Los asistentes, al llegar, debían elegir su propio bando, estrellita celeste o rosa en mano, para apostar si el bebé sería varón o mujer.

Las corazonadas volaban bajo el techo nublado, y entre voces y murmullos fue Felipe uno de los que terminó acertando la mayor incógnita. Minutos después, justo a las 20:25, la emoción contenida estalló en escena. Fort tomó a Marengo en brazos, saltaron, bailaron, rodeados de globos blancos, osos de peluche gigante y el cartel luminoso que rezaba: “Oh, baby”. Sonaba Coldplay y, cuando las primeras bengalas chisporroteaban, una bomba de humo azul coloreó el aire. El sexo del bebé ya no era un secreto: será un varón.

“Es emocionante porque se me vienen a la cabeza un montón de recuerdos de este camino que no fue fácil, pero que hoy lo podemos disfrutar. Y es muy lindo ver a los chicos de Edu, la familia se ensambló de una manera que este bebé viene a traer alegría y unión”, comentó Marengo, al intentar explicar los sentimientos que la abordaban en ese instante.

La palabra de Eduardo Fort y Rocío Marengo tras su gender reveal

Luego, uno de los panelistas del programa le consultó a la pareja si ya habían definido padrinos. Sin embargo, lejos de dar una respuesta concreta, Fort afirmó: “Es otro tema. Hay una lucha también. Otra negociación ahí. Pero ya es otra negociación afuera, no adentro”. Más allá de estas situaciones, una de las preguntas más importantes fue respecto a la fecha de nacimiento del bebé. “Esperamos para el 15 de enero”, aseguró la modelo.

En medio su diálogo con el programa de Ventura, el equipo también quiso saber cómo había sido el momento en el que se enteraron del sexo del niño. Quien tomó la posta fue Rocío, quien destacó: “Imaginate, este embrioncito fue muy buscado, había estudios que podíamos tener un adelanto. No quisimos saber ni elegir, pero nos fuimos imaginando. Yo lo sospechaba, para mí era bastante claro. Aparte, ahora vamos a tener un video emotivo que es un poco mostrar la búsqueda y todo el paso a paso. Todas las pruebas que hice me daban varón, todo”.

La felicidad se derramó en esa casa de Punta Carrasco. El aplauso fue inmediato, la complicidad evidente, el futuro, palpable. En medio de la alegría, la prensa encontró lo inesperado: más allá del humo azul, la confesión de una boda posible y dos corazones que, aun sin alianzas, ya se prometieron para siempre.