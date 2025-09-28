Rocío Marengo y Eduardo Fort revelaron el sexo de su bebé en medio de una fiesta familiar

Luego de años de lucha, tratamientos y mucho esfuerzo, Rocío Marengo y Eduardo Fort atraviesan uno de los momentos más felices de sus vidas, la llegada de su primer hijo. En una mezcla de emoción y felicidad, este sábado, la modelo y el empresario anunciaron el sexo de su esperado bebé. Sin embargo, lejos de la simpleza, la pareja organizó un llamativo evento familiar para realizar el famoso gender reveal. Entre apuestas y corazonadas, sus seres queridos se la jugaron por uno u otro. Entre ellos, Felipe fue uno de los que acertó.

Bajo un cielo parcialmente nublado, Marengo y Fort realizaron el emotivo evento en una exclusiva vivienda de Punta Carrasco. Amigos y familiares se hicieron presentes en el lugar y hasta apostaron si el pequeño sería varón o mujer. Al llegar al lugar, lo invitados debían tomar una estrellita celeste o rosa. Así, daban su voto en la encuesta general para saber qué quería la familia o qué de sexo creían que iba a ser el bebé.

Cuando el reloj marcaba las 20.25, la pareja comenzó a bailar delante de un muro de globos blancos, osos de peluche gigante y un enorme cartel que decía: “Oh, baby”. De repente, el empresario abrazó a Rocío, empezaron a saltar y bailar, mientras, de fondo sonaba “A Sky Full of Stars”, el hit de Coldplay. Mientras unas bengalas comenzaban a disparar chispas, una bomba de humo azul se hizo presente en el aire, marcando el sexo del bebé.

La palabra de Eduardo Fort y Rocío Marengo tras su gender reveal

Tras filmar la emotiva escena, los familiares presentes se abalanzaron sobre la pareja, rodeándolos de cariño y generando un pequeño pogo en medio del jardín. Justamente, en ese momento, Felipe Fort se cruzó en cámara. El joven que lucía una campera negra, tenía en su pecho una estrella celeste, lo que marcaba su acierto previo a la hora de votar el sexo del bebé. Minutos después Eduardo expresó su alegría ante las cámaras de Secretos Verdaderos (América): “Una lucha, pero vamos a estar...Espero que se divierta la gente. Esta es una fiesta más que de revelación de sexo, es más para agradecer o para dar gracias de que se cumplió el sueño de Ro, el mío, todo. No, yo ya sabía. Sabía el sexo. Hay que mantenerlo”.

Luego, Rocío se sumó al móvil y dio sus primeras impresiones respecto del sexo del bebé: “Una alegría enorme. Vamos a tener un varoncito, así que se agranda la familia. Felices. Y con toda esta energía linda de amigos, de familia. Todavía no hay nombre. Ahí estamos viendo, porque Edu quiere dos nombres, yo quiero uno. En fin. Y si quiere dos nombres, hay que buscar otro bebé”. Fue entonces cuando el cronista se metió en la polémica: “¿Pero de Boca, ¿no?”. Inmediatamente, el empresario respondió de forma afirmativa.

Rocío Marengo y Eduardo Fort anunciaron que esperan un varón

Sin embargo, Marengo arremetió y comentó inmediatamente: “Si hablás con la madre, te dice que es de River, si hablas con él, te dice que es de Boca. Jorgito Brito, por favor mandame la camiseta firmada”. Entre risas, quien aprovechó para saludarlos fue Luis Ventura: “Rocío, alegría y felicitación. Un abrazo al papá también. Un abrazo grande. Un abrazo a Eduardo. La verdad, lo celebro. Yo tengo un cariño muy especial por la familia Fort y también por Rocío. Y me pone muy contento este momento que sé que lo han remado y lo han luchado los dos codo a codo”. Emocionada por la situación, la modelo respondió: “Gracias a vos por estar. Sé que nos querés, nos conocemos hace muchos años, yo también te quiero mucho. Y la verdad que es un momento muy emocionante estar compartiendo con familia, con amigos. Nos costó mucho este bebé, fue muy deseado y muy buscado. Y todos los que están acá presentes acompañaron y algunos que no pudieron venir también. Pero bueno, es muy lindo celebrar esta llegada”.

Durante la charla, la emoción superó a Marengo, quien comenzó a llorar. “Es emocionante porque se me vienen a la cabeza un montón de recuerdos de este camino que no fue fácil, pero que hoy lo podemos disfrutar. Y es muy lindo ver a los chicos de Edu, la familia se ensambló de una manera que este bebé viene a traer alegría y unión”, comentó, intentando explicar los sentimientos que la abordaban en ese instante.

Luego, uno de los panelistas del programa le consultó a la pareja si ya habían definido padrinos. Sin embargo, lejos de dar una respuesta concreta, Fort afirmó: “Es otro tema. Hay una lucha también. Otra negociación ahí. Pero ya es otra negociación afuera, no adentro”. Más allá de estas situaciones, una de las preguntas más importantes fue respecto a la fecha de nacimiento del bebé. “Esperamos para el 15 de enero”, aseguró la modelo.

En medio su diálogo con el programa de Ventura, el equipo también quiso saber cómo había sido el momento en el que se enteraron del sexo del niño. Quien tomó la posta fue Rocío, quien destacó: “Imaginate, este embrioncito fue muy buscado, había estudios que podíamos tener un adelanto. No quisimos saber ni elegir, pero nos fuimos imaginando. Yo lo sospechaba, para mí era bastante claro. Aparte, ahora vamos a tener un video emotivo que es un poco mostrar la búsqueda y todo el paso a paso. Todas las pruebas que hice me daban varón, todo”.