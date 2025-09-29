Nico Occhiato y un mensaje de amor al aire de La Voz Argentina: la señal de Flor Jazmín Peña que lo delató

Nico Occhiato fue sorprendido al iluminarse la pulsera que comparte con Flor Jazmín Peña (TikTok/X)

Desde que su amor salió a la luz, Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato no solo se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y queridas del espectáculo, sino en un verdadero fenómeno de complicidad tanto dentro como fuera de cámara. Pero algo que traspasó la virtualidad y encontró su lugar hasta en el estudio de La Voz Argentina (Telefe), certamen en el que Occhiato brilla como conductor y que lo convirtió tanto a él como a su relación en el protagonista de las redes.

Un detalle casi imperceptible, pero que alcanzó a robarse todas las miradas en un video que circuló en X. Nico se encontraba atento escuchando la devolución de los participantes cuando, de pronto, una pulsera en su muñeca se encendió con una tenue luz azul. Sin interrumpir su trabajo, sonrió de manera cómplice y echó una mirada rápida al accesorio: ese destello tenía destinataria directa y era, ni más ni menos, que Flor Jazmín.

Detrás de la reacción y la sonrisa, se esconde la clave de este romance que atraviesa la pantalla. La pulsera se trataba de un regalo que ambos comparten: un accesorio diseñado para que, al presionar un botón, emita una vibración en la muñeca de la otra persona. De esta manera, aun sin palabras ni presencia física, los enamorados se “toman de la mano” y se están pensando, extrañando o simplemente recordando desde la distancia. Con cada destello o vibración, la pareja sigue conectada sin importar la distancia ni los compromisos laborales.

Pese a la distancia, la pareja supo encontrar maneras de expresar su amor (Instagram)

El videoclip despertó una catarata de repercusiones entre los fans, que rápidamente llenaron las redes de mensajes de cariño: “¡Ojalá todos encontremos un Nico o una Flor en nuestra vida! Enamorados al mil”, “Me muero, no puede ser tan lindo este amor”, “Qué lindo que son los dos Nico y Flor Jazmín es la pareja más hermosa”, “La carita de amor de Nico es todo”. Las reacciones demostraron que, más allá de la fama y el éxito profesional, lo que más enamora del vínculo es su costado genuino, sin artificios, y la alegría que irradian cuando están juntos o incluso cuando se extrañan.

No es la primera vez que la famosa pulsera salta del plano privado al público. Hace apenas unas semanas, Occhiato tuvo que referirse al accesorio frente a las cámaras, en una emisión de su ciclo Nadie dice nada en Luzu. Todo comenzó cuando, durante el vivo, Ángela Torres posó la vista en la muñeca del conductor y desenmascaró el secreto entre risas: “¿Puedo cambiar de tema repentinamente? ¿Eso que vos tenés acá es lo que yo pienso que es? ¿Lo hiciste?”, disparó entre risas, mientras todos en el estudio aguardaban la respuesta.

Nico, sin poder ocultar la vergüenza pero con la honestidad que lo caracteriza, explicó la dinámica a la audiencia: “Lo hice. Lo compré en vivo acá. Si lo toco le vibra a ella. Ahora no voy a hacer eso porque estamos en otro momento”. Sin embargo, sus compañeros insistieron en conocer todos los detalles. “Dale un toquecito de que la extrañas. Así vemos cómo funciona”, le pidió Ángela. Occhiato sumó: “Ya lo hice hoy. Está en un tren sin señal ahora y puede que no le llegue. Solo tocarlo y se prende la luz. ¿Se ve ahí?”. Luego, aclaró divertido: “Si me lo devuelve es porque le llegó. Así de simple”.

Nico Occhiato mostró cómo funciona la pulsera de distancia que comparte con Flor Jazmín Peña (Nadie dice Nada - Luzu)

Si algo quedó en claro, es que el romance entre Flor Jazmín y Nico traspasó las pantallas y se instaló en cada rincón de su vida: en el streaming, la televisión y hasta en los accesorios, que cuentan pequeñas grandes historias de amor. Entre risas cómplices, detalles tecnológicos y una comunidad que no deja de acompañarlos, cada día suman una razón más para confirmar que el amor conquista cualquier formato, incluso los que aún no se inventaron.