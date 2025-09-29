Jimena Cyrulnik contó por qué se alejó de los medios: “Me afeité la cabeza y dejé de trabajar”

En la mesaza, Jimena Cyrulnik recordó cómo la afectó dejar los medios luego de su pico de fama en los 2000 (Almorzando con Juana – El Trece)

La mesa de Almorzando con Juana (El Trece) volvió a ser escenario de confesiones y momentos de introspección profunda, esta vez con el testimonio de Jimena Cyrulnik. La modelo repasó ante Juana Viale y sus invitados las razones detrás de su sorpresivo alejamiento del mundo del espectáculo, hace ya casi veinte años. En plena década del 2000, Jimena brillaba por su popularidad y carrera ascendente, pero tras un fugaz paso por Patinando por un Sueño en 2008, eligió dar un paso al costado y cambiar el rumbo de su vida por completo.

La pregunta de Viale fue directa y apuntó al corazón del misterio que muchos en la industria y en el público se habían hecho durante años: cuál fue el motivo por el que desapareció Jimena de la pantalla cuando estaba en uno de sus mejores momentos. La respuesta de la modelo sorprendió por su honestidad y su profundidad. “Enloquecí. Era todo mío, todo tema mío, de crianza, de la infancia que venía arrastrando,” compartió la invitada. Lejos de las respuestas de compromiso, relató cómo la exposición, el vértigo laboral y los pendientes personales empezaron a pesarle cada vez más.

“Venía con cosas sin resolver de chica, y la vorágine de laburo, no paraba, y de repente empecé a encontrarme haciendo cosas que no me gustaban, como siendo mi peor enemiga”, continuó. Aquel momento límite no fue menor: Jimena, que llegó a ser la primera en abandonar Patinando por un Sueño por decisión propia, definió que necesitaba un quiebre para reencontrarse. “Dije basta. Me afeité la cabeza y dejé de trabajar. Fue un camino que empecé ahí”.

"Me afeité la cabeza y dejé de trabajar. Fue un camino que empecé ahí", aseguró la modelo (RS Fotos)

La conversación se puso todavía más íntima al compartir la anécdota con Valeria Archimó. Ambas coincidieron en que los tiempos de exposición y exposición constante suelen ser difíciles de sostener y, tarde o temprano, requieren una pausa sincera para redefinir prioridades. “Yo no lo hice y cuando lo hice medio que exploté”, dijo Cyrulnik. “Sostuve ese camino de ir para adentro, de laburo, de terapia, que nunca más la dejé. Hasta ese momento, no me preguntaba qué me pasaba y quería entender. Cuando empecé a hacerlo, empezó este camino maravilloso de autoconocimiento, que te hace la vida mucho más linda,” remarcó.

El relato no solo conmovió a la mesa, sino que también fue un espejo para muchas personas que alguna vez sintieron que la rueda de la exposición y el éxito podía volverse insostenible. Jimena dejó claro que, después de ese corte radical, la búsqueda interna fue una prioridad absoluta: “Me dejó de importar si salía más o menos en la tele, si tenía que mostrarme distinta. Tenía la necesidad vital de conocerme y de entender mis propios límites”.

Para quienes la recuerdan por su época dorada en la televisión, la caída no fue sencilla. Jimena se hizo famosa como la conductora de Versus, el magazine de espectáculos de Telefé que la tenía al frente cada domingo y que rompía con ciertos prejuicios de la televisión más acartonada. Su carisma arrollador, la simpatía y la frescura que traspasaban la pantalla la convirtieron en una de las animadoras más queridas y en una figura frecuente en múltiples ciclos de la época. Pero detrás de esa imagen exitosa, había una mujer atravesando batallas invisibles.

La modelo contó la razón detrás de su salida de los medios por varios años (Story Lab)

“Fue un golpe duro, fueron años complicados, di un giro de 180 grados. Pero aprendí a poner límites, a decir que no, y sobre todo a dejar de darle espacio a los mandatos”, compartió con humildad. La vuelta al medio llegó recién en 2013, como panelista en Desayuno Americano (América), pero con otro enfoque: más calma, más conexión con el presente, otra forma de entender la exposición.

Hoy, Jimena se reconoce transformada. Convertida en madre, empresaria y referente de bienestar, valora ese salto al vacío que cambió el rumbo de su historia. Su paso al costado no fue una huida, sino el inicio de una nueva etapa, mucho más consciente y plena. Una lección que trasciende la fama y se convierte en legado para cualquier persona que, alguna vez, debió elegir entre seguir el ritmo de todos o escuchar, por primera vez, el propio corazón.