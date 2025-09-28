Zaira Nara cuestionó los mitos sobre su historia con Diego Forlán: “Nunca quise seguir a ningún hombre”

Zaira Nara habló sobre su separación de Diego Forlán (Video: Tik Tok)

Zaira Nara fue invitada al stream Mernosketti y protagonizó una entrevista donde no esquivó ningún tema sensible. Durante la conversación con Mernuel y Bauleti, la modelo, empresaria y conductora volvió sobre uno de los episodios que más la marcaron a nivel mediático: la abrupta ruptura de su compromiso con el futbolista Diego Forlán ocurrida en 2011, a pocas semanas de concretar matrimonio.

A más de una década de aquel momento y tras haber reconstruido su vida personal y profesional, Zaira hizo foco en el impacto persistente que sigue teniendo la famosa frase “menos mal que no me casé”. Mostrándose sin filtro y lejos de la diplomacia habitual, lanzó: “Me rompe las pelotas que digan que no suelto”, dejando en claro que el tema sigue pisando fuerte en la opinión pública y en la conversación diaria sobre su historia.

La conductora apuntó especialmente a los prejuicios y a la mirada que, según describió, la sociedad aún mantiene sobre mujeres que ocupan el lugar que ella tuvo en ese momento. “Tenemos una sociedad muy machista que le encanta pensar que, porque yo me iba a casar con un futbolista de alta gama, era una chica pobre que buscaba un multimillonario para salvarse. Un gato, o como lo quieras llamar”, disparó, evidenciando el malestar que le produce esa mirada estereotipada. Profundizó incluso sobre una de las frases más repetidas en los medios y redes en torno al suceso: “la que se salvó fue Forlán”. Visiblemente molesta, respondió con contundencia: “¿Por qué no se van a cag...?”, cortando de plano los comentarios que años después aún circulan sobre el tema.

Zaira canceló el casamiento a semanas de la boda

En ese contexto, Zaira reivindicó su propia trayectoria y subrayó que nada en su vida actual responde a los estereotipos que tantas veces se le han adjudicado: “Me considero una mujer exitosa. Todo me lo pago yo, me lo administro yo. Empecé de cero”. Alejada del relato de “chica salvada”, planteó que su historia es la de la construcción, el esfuerzo y la autonomía.

Al reflexionar sobre los vínculos sentimentales que tuvo desde entonces, la modelo fue tan honesta como directa: “La mayoría de mis relaciones las terminé yo, y fue por ser fiel a mí misma. Nunca quise seguir a ningún hombre, aunque hayan sido hombres que me podrían haber dejado en una posición salvada. Como seguro muchas mujeres eligen esa vida —y no lo critico—, pero yo nunca la elegí”. Con sus palabras, Zaira buscó romper los clichés y defender la posibilidad de elegir un camino propio sin deberle explicaciones a nadie.

Días atrás, la modelo decidió, una vez más, cerrar la puerta del pasado con una frase que retumbó: “La realidad es que con ese ex no terminé mal. Lo que se generó por afuera fue mucho más grave de lo que pasó”. Lo dijo frente a cámaras, en el ciclo de streaming Rumis (La Casa), con la determinación que da el tiempo y la certeza de quien, aunque vuelva a pisar el barro de su propia historia, sabe que ya no mancha.

Zaira Nara recordó su vínculo con Diego Forlán

La Tía Sebi, voz picante del ciclo, no dejó pasar la oportunidad. “Con el de la portada de la revista no terminaste bien, el de ‘menos mal que no me casé’”, lanzó, al hurgar en viejos titulares y apuntando con nombre y apellido a Forlán. El tono de Zaira se mantuvo sereno: “Es al único que no sigo, y es una picardía”, admitió. Pero el relato, inevitable, se impuso: “Lo que pasó fue ‘Che, no me quiero casar. Tomá’, tuki, listo”, reconstruyó, al dejar en claro la decisión unilateral.

La decisión se selló cuarenta días antes del evento. Tenía veinte años. “No daba”, reconoció. Buscó refugio en su grupo íntimo. Seis amigas, entre ellas Tania –invitada también en el ciclo–, recibieron la noticia de boca de la propia Zaira: “Chicas, me pasó esto, estoy volviendo de Montevideo, no me voy a casar”.

Se detuvo un instante, inquieta por ese eterno retorno: “Odio que después van a decir que sigo hablando del tema”, murmuró. Pero, ¿puede uno negar la propia biografía? “Es parte de mi historia, qué sé yo”, asumió.