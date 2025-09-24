Zaira Nara reveló el origen de la frase viral sobre su ruptura con Diego Forlán: “La pasé muy mal”

Zaira Nara recordó su vínculo con Diego Forlán

El ciclo de los rumores vuelve una y otra vez, como mareas caprichosas, pero Zaira Nara decidió, una vez más, cerrar la puerta del pasado con una frase que retumbó: “La realidad es que con ese ex no terminé mal. Lo que se generó por afuera fue mucho más grave de lo que pasó”. Lo dijo frente a cámaras, en el ciclo de streaming Rumis (La Casa), con la determinación que da el tiempo y la certeza de quien, aunque vuelva a pisar el barro de su propia historia, sabe que ya no mancha.

Muchos recuerdan aquella separación inesperada de Diego Forlán, el nombre en cuestión, a solo un mes de una boda que prometía acaparar portadas. ¿Quién apretó el botón de stop? “Fui muy noviera, ya no, y la verdad que terminé con todos mis ex muy bien”, soltó la modelo y conductora. ¿Es posible terminar bien con alguien que formó parte esencial de tu vida? Ella respondió sin titubear: la clave es la sinceridad.

La Tía Sebi, voz picante del ciclo, no dejó pasar la oportunidad. “Con el de la portada de la revista no terminaste bien, el de ‘menos mal que no me casé’”, lanzó, al hurgar en viejos titulares y apuntando con nombre y apellido a Forlán. El tono de Zaira se mantuvo sereno: “Es al único que no sigo, y es una picardía”, admitió. Pero el relato, inevitable, se impuso: “Lo que pasó fue ‘Che, no me quiero casar. Tomá’, tuki, listo”, reconstruyó, al dejar en claro la decisión unilateral.

El tuit de Zaira Nara que llevó el conflicto al ámbito mediático

La decisión se selló cuarenta días antes del evento. Tenía veinte años. “No daba”, reconoció. Buscó refugio en su grupo íntimo. Seis amigas, entre ellas Tania –invitada también en el ciclo–, recibieron la noticia de boca de la propia Zaira: “Chicas, me pasó esto, estoy volviendo de Montevideo, no me voy a casar”.

Se detuvo un instante, inquieta por ese eterno retorno: “Odio que después van a decir que sigo hablando del tema”, murmuró. Pero, ¿puede uno negar la propia biografía? “Es parte de mi historia, qué sé yo”, asumió.

Esa noche triste tuvo su propio ritual. “Todas teníamos el vestido de damas de honor listo”, interrumpió su amiga Tania, un dato que redobla el sonido del golpe. Las chicas se juntaron en el departamento de Las Cañitas. Decidieron escaparse a Pinamar. El viaje ritual, con músicas para llorar –Alejandro Sanz, Luis Miguel– y la compañía inesperada de su hermana, que no iba a perderse la escena. Una caravana de dolor, luces en la Ruta 2 y una promesa rota flotando en el aire.

El bautismo de Constantino López, con las hermanas en pareja con futbolistas

Reunidas en una mesa, con las lágrimas compartidas como única certeza, la duda se coló entre las amigas. “No sé si tomé la decisión correcta…”, se quebró Zaira. La frase memorable la soltó Tania, como quien deja caer una profecía brillante: “Algún día vas a mirar para atrás y vas a decir con más perspectiva: ‘menos mal que no me casé’”.

Zaira, todavía tiritando, llevó ese pensamiento a Twitter: “Menos mal que no me casé”. La viralidad hizo el resto. “La verdad que la pasé muy mal, porque creo que fue la única vez en mi vida que tomé como una postura que me chupa un huevo, y la verdad que no la pasé bien porque el quilombo no me gusta”.

Años después, la sinceridad duele menos pero enseña más. Zaira lo dice claro: fue una decisión propia, un parto interior. “Lloraba porque me gusta llorar. Era una decisión difícil de tomar. Pasó una situación en la que yo me replanteé lo que estaba pasando, y tuve una charla con mis padres y mi papá me dijo: ‘no te cases’”.

Zaira Nara y Diego Forlan, en momentos en que eran una de las parejas más buscadas por la farándula

“Hoy no me casa nadie”, asegura la mujer de 37 años, apretando bien el control sobre su destino. Antes, la fantasía era el vestido blanco. Hoy, el propósito es otro: “Era perder mi rumbo y mi propósito en la vida, que no era acompañar a alguien, sino hacer mi propio camino, y no lo negocio con nadie”.

La protagonista expuso también la dimensión más áspera pero realista del quiebre: la cuestión económica. “La plata hace que uno de los dos tenga que dejar algo. En ese momento, yo creo que hacía Tu mejor sábado, y bueno, era como que ‘si queremos estar juntos, vos vas a tener que dejar’. Hay veces que no hay opción, porque si dejaba el programa y él me mantenía, me iban a odiar todos. Entonces hay veces que si elegís ese tipo de relación, es como difícil”.

La propuesta de casamiento había sido en marzo de 2011, después de tres años de noviazgo. Modelo en ascenso, Zaira Nara, se casaría con uno de los futbolistas del momento, el uruguayo Diego Forlán, que en ese entonces integraba el plantel del Real Madrid y había sido elegido Mejor Jugador del Mundial de Sudáfrica, un año antes.

Zaira Nara destacó que fue ella la que no quiso casarse

“Menos mal que no me casé”, tuiteó Zaira en la noche del 12 de junio y así protagonizaba uno de los grandes escándalos mediáticos del año, que incluso hoy sigue dando que hablar. Faltaba solo un mes para que pasara por el Registro Civil y tres meses para que se casara por Iglesia.

¿Acaso hay manera indolora de susurrar “no” cuando todo el mundo espera un “sí”? ¿Qué se pierde y qué se gana al romper con el guion de la felicidad esperada? Zaira Nara encontró su respuesta hace años. Hoy la ratifica, pero la voz ya no tiembla. El precio de la autenticidad nunca es bajo, pero es ella quien lleva las cuentas.