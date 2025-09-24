Teleshow

Zaira Nara reveló el origen de la frase viral sobre su ruptura con Diego Forlán: “La pasé muy mal”

La modelo relató cómo tomó la decisión de finalizar el vínculo con el futbolista uruguayo y el viaje liberador con amigas que derivó en un tuit que se recuerda hasta hoy

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
Zaira Nara recordó su vínculo con Diego Forlán

El ciclo de los rumores vuelve una y otra vez, como mareas caprichosas, pero Zaira Nara decidió, una vez más, cerrar la puerta del pasado con una frase que retumbó: “La realidad es que con ese ex no terminé mal. Lo que se generó por afuera fue mucho más grave de lo que pasó”. Lo dijo frente a cámaras, en el ciclo de streaming Rumis (La Casa), con la determinación que da el tiempo y la certeza de quien, aunque vuelva a pisar el barro de su propia historia, sabe que ya no mancha.

Muchos recuerdan aquella separación inesperada de Diego Forlán, el nombre en cuestión, a solo un mes de una boda que prometía acaparar portadas. ¿Quién apretó el botón de stop? “Fui muy noviera, ya no, y la verdad que terminé con todos mis ex muy bien”, soltó la modelo y conductora. ¿Es posible terminar bien con alguien que formó parte esencial de tu vida? Ella respondió sin titubear: la clave es la sinceridad.

La Tía Sebi, voz picante del ciclo, no dejó pasar la oportunidad. “Con el de la portada de la revista no terminaste bien, el de ‘menos mal que no me casé’”, lanzó, al hurgar en viejos titulares y apuntando con nombre y apellido a Forlán. El tono de Zaira se mantuvo sereno: “Es al único que no sigo, y es una picardía”, admitió. Pero el relato, inevitable, se impuso: “Lo que pasó fue ‘Che, no me quiero casar. Tomá’, tuki, listo”, reconstruyó, al dejar en claro la decisión unilateral.

El tuit de Zaira Nara
El tuit de Zaira Nara que llevó el conflicto al ámbito mediático

La decisión se selló cuarenta días antes del evento. Tenía veinte años. “No daba”, reconoció. Buscó refugio en su grupo íntimo. Seis amigas, entre ellas Tania –invitada también en el ciclo–, recibieron la noticia de boca de la propia Zaira: “Chicas, me pasó esto, estoy volviendo de Montevideo, no me voy a casar”.

Se detuvo un instante, inquieta por ese eterno retorno: “Odio que después van a decir que sigo hablando del tema”, murmuró. Pero, ¿puede uno negar la propia biografía? “Es parte de mi historia, qué sé yo”, asumió.

Esa noche triste tuvo su propio ritual. “Todas teníamos el vestido de damas de honor listo”, interrumpió su amiga Tania, un dato que redobla el sonido del golpe. Las chicas se juntaron en el departamento de Las Cañitas. Decidieron escaparse a Pinamar. El viaje ritual, con músicas para llorar –Alejandro Sanz, Luis Miguel– y la compañía inesperada de su hermana, que no iba a perderse la escena. Una caravana de dolor, luces en la Ruta 2 y una promesa rota flotando en el aire.

El bautismo de Constantino López,
El bautismo de Constantino López, con las hermanas en pareja con futbolistas

Reunidas en una mesa, con las lágrimas compartidas como única certeza, la duda se coló entre las amigas. “No sé si tomé la decisión correcta…”, se quebró Zaira. La frase memorable la soltó Tania, como quien deja caer una profecía brillante: “Algún día vas a mirar para atrás y vas a decir con más perspectiva: ‘menos mal que no me casé’”.

Zaira, todavía tiritando, llevó ese pensamiento a Twitter: “Menos mal que no me casé”. La viralidad hizo el resto. “La verdad que la pasé muy mal, porque creo que fue la única vez en mi vida que tomé como una postura que me chupa un huevo, y la verdad que no la pasé bien porque el quilombo no me gusta”.

Años después, la sinceridad duele menos pero enseña más. Zaira lo dice claro: fue una decisión propia, un parto interior. “Lloraba porque me gusta llorar. Era una decisión difícil de tomar. Pasó una situación en la que yo me replanteé lo que estaba pasando, y tuve una charla con mis padres y mi papá me dijo: ‘no te cases’”.

Zaira Nara y Diego Forlan,
Zaira Nara y Diego Forlan, en momentos en que eran una de las parejas más buscadas por la farándula

“Hoy no me casa nadie”, asegura la mujer de 37 años, apretando bien el control sobre su destino. Antes, la fantasía era el vestido blanco. Hoy, el propósito es otro: “Era perder mi rumbo y mi propósito en la vida, que no era acompañar a alguien, sino hacer mi propio camino, y no lo negocio con nadie”.

La protagonista expuso también la dimensión más áspera pero realista del quiebre: la cuestión económica. “La plata hace que uno de los dos tenga que dejar algo. En ese momento, yo creo que hacía Tu mejor sábado, y bueno, era como que ‘si queremos estar juntos, vos vas a tener que dejar’. Hay veces que no hay opción, porque si dejaba el programa y él me mantenía, me iban a odiar todos. Entonces hay veces que si elegís ese tipo de relación, es como difícil”.

La propuesta de casamiento había sido en marzo de 2011, después de tres años de noviazgo. Modelo en ascenso, Zaira Nara, se casaría con uno de los futbolistas del momento, el uruguayo Diego Forlán, que en ese entonces integraba el plantel del Real Madrid y había sido elegido Mejor Jugador del Mundial de Sudáfrica, un año antes.

Zaira Nara destacó que fue
Zaira Nara destacó que fue ella la que no quiso casarse

“Menos mal que no me casé”, tuiteó Zaira en la noche del 12 de junio y así protagonizaba uno de los grandes escándalos mediáticos del año, que incluso hoy sigue dando que hablar. Faltaba solo un mes para que pasara por el Registro Civil y tres meses para que se casara por Iglesia.

¿Acaso hay manera indolora de susurrar “no” cuando todo el mundo espera un “sí”? ¿Qué se pierde y qué se gana al romper con el guion de la felicidad esperada? Zaira Nara encontró su respuesta hace años. Hoy la ratifica, pero la voz ya no tiembla. El precio de la autenticidad nunca es bajo, pero es ella quien lleva las cuentas.

Temas Relacionados

Zaira NaraDiego Forlán

Últimas Noticias

El increíble relato que hizo quebrar en llanto a Yuyito González: “Esto es insólito”

La conductora lloró al escuchar la situación que vivió Facundo Ventura junto a su madre, Estelita

El increíble relato que hizo

La abogada de Mauro Icardi desmintió que vendrá a la Argentina: “No estuvo nunca en análisis”

Elba Marcovecchio negó que el delantero del Galatasaray venga al país en octubre, durante la fecha FIFA, para ver a sus hijas

La abogada de Mauro Icardi

Karina Jelinek compartió la imagen de su custodio personal, el mismo que la acompañó en su tumultuoso divorcio hace 12 años

Carlos Borel tuvo notoriedad en 2013, luego de un caótico careo entre la modelo y Leonardo Fariña en Tribunales. Luego del episodio, contó cómo la conoció en una entrevista con AM, el programa que conducían Vero Lozano y Leo Montero

Karina Jelinek compartió la imagen

Marcela Tauro recordó su experiencia en un accidente similar al de Thiago Medina: “Los milagros existen”

La periodista compartió cómo la espiritualidad y el apoyo colectivo resultaron claves durante la recuperación de su expareja tras un grave accidente, destacando la importancia de la unión y las creencias en situaciones difíciles

Marcela Tauro recordó su experiencia

El cantante de Ke Personajes y su novia española compartieron una apasionada imagen

Emanuel Noir continúa su romance con la actriz e influencer Gemma Collado. Ahora, ella publicó una fotografía desde el acueducto de Segovia, en España

El cantante de Ke Personajes
ÚLTIMAS NOTICIAS
Efecto Trump: el dólar cayó

Efecto Trump: el dólar cayó por tercer día y acciones y bonos recuperaron todo lo perdido desde la elección bonaerense

Verano 2026: Aerolíneas Argentinas expande su operación en Uruguay con vuelos desde Brasil

La ciencia detras de la voz de Taylor Swift: por qué su manera de hablar se transformó con su carrera

Un camionero bloqueó una ruta en Salta y el resultado de su alcoholemia rompió el récord nacional

Detuvieron a dos camioneros tucumanos que atacaron a un policía que les hizo una multa en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
El aeropuerto de Aalborg, en

El aeropuerto de Aalborg, en Dinamarca, se vio obligado a cerrar tras el avistamiento de drones

Netanyahu prometió derrotar a Hamas y lamentó la “rendición” de algunos líderes internacionales ante el terrorismo

El Senado de Brasil archivó el polémico proyecto que buscaba garantizar impunidad a legisladores

El oxígeno terrestre genera ‘cicatrices’ en la Luna y crea manchas de óxido, según un estudio

Revelaron la causa de los más de 28.000 terremotos que sacudieron a la isla griega de Santorini

TELESHOW
El increíble relato que hizo

El increíble relato que hizo quebrar en llanto a Yuyito González: “Esto es insólito”

La abogada de Mauro Icardi desmintió que vendrá a la Argentina: “No estuvo nunca en análisis”

Karina Jelinek compartió la imagen de su custodio personal, el mismo que la acompañó en su tumultuoso divorcio hace 12 años

Marcela Tauro recordó su experiencia en un accidente similar al de Thiago Medina: “Los milagros existen”

El cantante de Ke Personajes y su novia española compartieron una apasionada imagen