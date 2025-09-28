Teleshow

Mirtha Legrand apostó por un vestido confeccionado en crepé de seda bordado con cristales y se llevó todos los aplausos

La Chiqui deslumbró una vez más en televisión con un look elegante que combinó alta costura, brillo sutil y sofisticación

Lucía Consiglieri

El vestido lleno de color que eligió Mirtha Legrand (Video: El Trece)

Mirtha Legrand volvió a deslumbrar en una nueva emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), luciendo una vez más la elegancia y el glamour que la caracterizan en cada apertura del ciclo. Fiel a su estilo de icono de la televisión argentina, la conductora eligió para esta ocasión un diseño exclusivo de Claudio Cosano que combinó alta costura, brillo sutil y sofisticación, reafirmando su lugar como referente absoluto de la moda a sus 97 años.

El vestido, confeccionado en crepé de seda bordado con cristales, se destacó por su tonalidad mandarina vibrante que iluminó por completo el estudio. La prenda presentó una línea larga y fluida, con falda amplia que cae en forma recta hasta el piso y aporta movimiento y ligereza al contorno. El cuerpo es de manga larga, ajustado pero sin perder comodidad, y está cubierto de detalles de pedrería y cristales bordados a mano que dibujan arabescos y motivos florales sobre el pecho, las mangas y la cintura, generando destellos a cada movimiento bajo las luces del set. El escote es cerrado y redondeado, aportando sobriedad y realce al rostro, mientras un delicado trabajo en la cintura marca la silueta y suma sofisticación.

El peinado de Mirtha, un clásico recogido voluminoso con ondas marcadas, dejó en evidencia el trabajo de su estilista de confianza, y aportó frescura sin restar distinción. El detalle del volumen y el acabado pulido realzaron la presencia de la diva y armaron el marco ideal para destacar las joyas elegidas. En cuanto a los accesorios, la conductora optó por aros colgantes y un anillo dorado con piedras a tono, piezas de gran tamaño pero concebidas para acompañar el brillo del vestido sin competir ni recargar el total look.

Mirtha deslumbró con un vestido naranja de crepé de seda bordado con cristales

El maquillaje profundizó la mirada de Mirtha a través de sombras en tonos tierra y dorado, delineado superior marcado y máscara para dar énfasis a sus pestañas. El cutis se mostró luminoso, realzado por rubor y un toque de iluminador en pómulos y sienes, mientras que los labios en rosa satinado sumaron dulzura y armonía al look general. El resultado final fue sofisticado, clásico y atemporal, alineado con el sello personal de quien por décadas dominó la pantalla chica argentina.

Todo el conjunto evidenció la atención al detalle, el trabajo artesanal y la búsqueda de modernidad dentro de un sello histórico, logrando que, una vez más, Mirtha Legrand brillara como anfitriona y leyenda en la mesa más famosa del país.

Con este impactante look cargado de color, la icónica conductora recibió a Fernando Dente, reconocido por su labor teatral y dirección reciente en obras multipremiadas. En la actualidad, el artista asume un doble rol en la cartelera teatral: por un lado, como protagonista de la obra Las cosas maravillosas, y por el otro, como director de Despertar de primavera, obra que se ganó múltiples nominaciones a los premios Hugo 2025.

Mirtha se llevó todos los aplausos de los presentes en el estudio (Foto: Prensa El Trece)

Junto a él estuvo Emilio Monzó, diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, conocido por su trayectoria política y su rol en la presidencia en la cámara baja durante le gobierno de Macri. Su figura, vinculada de manera estrecha a temas de debate nacional, otorgó un espacio destacado en la conversación de la noche a los asuntos públicos y parlamentarios.

Natasha Niebieskikwiat, periodista especializada en relaciones internacionales, dio presente para aportar un enfoque adicional a los temas del mundo. Esta gran mesaza se completó con dos mujeres referentes en sus respectivos ámbitos: Liliana Caruso y Sofía Zámolo. La conductora es reconocida por su labor en los medios, aportando su visión y experiencia en temas de actualidad. Por su parte, la modelo incorporó la perspectiva del espectáculo y la moda a la mesa.

