La nueva coincidencia entre la China Suárez y Wanda Nara: la actriz lanzaría su propio maquillaje

La aparición del presunto nuevo proyecto de la actriz desató críticas por su nueva coincidencia con la empresaria

La novela interminable que es el Wandagate volvió a encender las redes y el mundo del espectáculo, pero esta vez con un giro inesperado protagonizado por la China Suárez. A poco de su inminente regreso a Turquía, la actriz se convirtió otra vez en el centro de los comentarios y debates digitales tras filtrarse que está a punto de lanzar su propia línea de maquillaje. El dato, que saltó de perfil en perfil y cruzó pantallas, no pasó desapercibido para nadie: la coincidencia con uno de los emprendimientos de Wanda Nara desató una auténtica ola de críticas, teorías y comparaciones.

La encargada de sacar a la luz el nuevo proyecto de la China fue Vicky Braier, más conocida como Juariu. Fiel a su olfato infalible para detectar tendencias y anticipar lanzamientos, la panelista de Cortá por Lozano (Telefe) compartió la primicia a través de sus historias de Instagram. "¿Se acuerdan que les conté que la China iba a sacar su marca de cosméticos? Está sucediendo“, escribió Juariu, junto a capturas y pistas que comenzaron a despertar la curiosidad de sus seguidores. Como adelanto, anticipó que el nombre elegido para la línea no iba a ser “China Cosmetics” y se lanzó a investigar el verdadero significado detrás de la apuesta.

En uno de sus posteos, Juariu reveló una captura de pantalla del perfil que corresponde a la marca. El nombre elegido por la actriz sería Mitsumori. Al despertar su curiosidad, la influencer indagó en ChatGPT sobre el término y compartió la respuesta que le devolvió la inteligencia artificial: “La palabra japonesa “mitsumori” significa presupuesto o estimación. En la práctica, si en Japón pedís un mitsumori, estás pidiendo que te den un presupuesto, cotización o estimado de costos”. Pero la investigación arrojó aún más datos curiosos cuando se encontró que “el apodo ‘la China’ en Argentina puede referirse a varias personas de ascendencia japonesa, como es el caso de la actriz María Eugenia Suárez, cuyo apellido materno es Mitsumori”.

Juariu se encargó de dar a conocer el futuro emprendimiento de la China Suárez (Instagram)

Este detalle no es menor ni azaroso: la madre de la China, Marcela Riveiro Mitsumori, forma parte de la comunidad nikkei en el país, y fue precisamente ese lazo familiar el que inspiró a la actriz a elegir el nombre de su marca. Así, la actriz buscó alejarse del registro meramente comercial y conectar la nueva apuesta con su propia historia, apelando a sus raíces japonesas y a un concepto personal.

La noticia no tardó en multiplicarse y otros periodistas, como Fede Flowers, se sumaron a la cobertura. “La China Suárez ya tiene todo listo para lanzar su propia marca de maquillajes. En breve lo anuncia. No llevará su nombre“, reiteró el comunicador, alineándose con lo ya revelado por Juariu y sumando un condimento más al escenario mediático.

La línea de maquillaje llevaría el nombre de "Mitsumori"

Pero el desembarco de la China en el negocio del maquillaje no cayó en saco roto ni fue visto como una simple movida empresarial. En el contexto del Wandagate y el historial de idas y vueltas, muchos usuarios no tardaron en señalar el paralelismo con Wanda, quien incursionó en el rubro cosmético años antes con su propia línea.

Las críticas en redes no se hicieron esperar y los comentarios subidos de tono coparon plataformas como X, previamente conocido como Twitter. “¿Cero personalidad se va a llamar la marca?”; “¿Todo le va a copiar?”; “Perimetral urgente para la China”; “Con esto vuelve a demostrar que no tiene personalidad”; “¿No se le podía ocurrir algo más original?”; “Esto ya es un montón. Quiere ser literalmente Wanda”, dispararon los fans de la empresaria, generando así una nueva e interminable ola de memes y debates virtuales.

Juariu intentó buscar el significado detrás del nombre del emprendimiento de la exCasi Ángeles (Instagram)

Fede Flowers también adelantó lo que sería el nuevo proyecto de la actriz (X)

Lejos de cualquier intento por aclarar o responder a la polémica, la China Suárez continuó enfocada en su flamante proyecto y ​el hermetismo se mantuvo ante las críticas. Mientras tanto, el ambiente del espectáculo y el universo digital aguardan el lanzamiento oficial, que promete convertirse en uno de los temas del año. Porque si algo dejó claro el Wandagate, es que el duelo entre las dos figuras está lejos de agotarse y que, cada vez que una mueve una ficha, la otra le responde con un nuevo capítulo.

Así, entre cosméticos, herencias familiares y polémicas digitales, la exCasi Ángeles vuelve a estar en boca de todos. Y aunque el telón nunca termine de bajar en este ida y vuelta, lo cierto es que cada movimiento suyo se convierte en tendencia, debate y disparador para que el show nunca se detenga.