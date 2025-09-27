Teleshow

Tras ser intervenido de urgencia, Alberto Cormillot se mostró preocupado por su salud: “Me hubiera agarrado un infarto”

El nutricionista tuvo que someterse a una pequeña intervención quirúrgica en la cual le colocaron un stent en el corazón

Lucía Consiglieri

La preocupación de Alberto Cormillot por su salud (Video: El Trece-Cuestión de peso)

Alberto Cormillot, reconocido jefe del equipo médico de Cuestión de peso (eltrece), atravesó una delicada situación de salud que encendió la alarma tanto en su familia como en el público y en quienes lo siguen profesionalmente. El jueves, mientras se dirigía temprano por la mañana a la radio, sintió una molestia extraña en el pecho, una sensación que se extendía hacia la mandíbula y los oídos y que lo llevó, sin dudar, a acudir inmediato al Sanatorio Finocchietto.

La decisión resultó determinante: los médicos lograron detectar una obstrucción a tiempo y le practicaron una angioplastía con la colocación de un stent coronario para evitar complicaciones mayores. Después de la intervención, el propio Cormillot relató con detalle cómo vivió el episodio, aportó información sobre su historia clínica y, en diálogo con su hijo Adrián y el equipo, llevó tranquilidad a quienes siguen de cerca su salud y su extensa carrera.

Era una molestia rara”, relató el jefe del equipo médico de Cuestión de peso con la intención de poner en palabras el dolor que había sentido. “Nos asustamos, debo decirte”, reconoció momentos después, haciendo hincapié en el nivel de inquietud que sintió y en la importancia de haber actuado a tiempo para controlar la situación. Al llegar al sanatorio le realizaron un electrocardiograma y varios estudios complementarios. Aunque los primeros resultados no mostraron grandes alteraciones, los médicos consideraron prudente programar una angioplastia para evaluar con precisión el estado de las arterias coronarias. “Estaban todas muy bien, salvo una. Y era la que, si yo no iba en ese momento, se hubiera tapado”, repasó Cormillot en Cuestión de peso. El propio médico remarcó el peso de la reacción preventiva: “Quizás me hubiera agarrado un infarto si no actuaba a tiempo”.

Unos días antes estaba celebrando el cumpleaños de su hijo

El reconocido nutricionista contó que convive desde hace décadas con colesterol hereditario. “Tengo colesterol hereditario, me lo diagnosticaron cuando tenía 20 años, y lo vengo controlando desde aquella época. Pero tengo también muchos kilómetros de rodaje, y entonces se van acumulando placas en las arterias. Esas placas, si uno hace todo bien, se estabilizan, eso quiere decir que se meten adentro de la pared y no joroban más”, explicó al aire, subrayando los factores de riesgo que arrastra desde la juventud. Sobre el procedimiento aseguró: “Es un tubito, como si estuvieran canalizando por adentro”, describiendo con simpleza la colocación del stent que permitió restaurar el flujo sanguíneo en la arteria que presentaba la obstrucción.

Durante la emisión del programa, su hijo y colega Adrián Cormillot aportó detalles sobre cómo se produce la obstrucción: “Son placas de ateroma. Uno a lo largo de la vida va acumulando pequeñas cantidades de grasa en la pared, que van produciendo como una especie de verruguita y a veces puede tener un accidente, es decir, un pedacito de esa verruguita se suelta y va a lo último de la circulación”. Esa explicación permitió dimensionar los riesgos y la importancia de actuar rápido para evitar consecuencias graves.

La reacción positiva tras la colocación del stent fue recibida como un alivio tanto para Alberto como para su entorno profesional y familiar. Así, Adrián Cormillot fue quien llevó el mensaje más alentador en las pantallas: “Es increíble que el resto del corazón de mi padre parecía de un pibe de 20 años”. El episodio, más allá del susto, reforzó el valor de los chequeos médicos regulares, la importancia de escuchar al cuerpo y de actuar a tiempo ante síntomas inusuales, y sumó un capítulo más a la vida de quien, a sus 85 años, sigue transmitiendo en primera persona las claves del cuidado, la prevención y el mantenimiendo de la salud.

