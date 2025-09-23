La palabra de Eros Ramazzotti sobre sus intentos fallidos de besar a Evangelina Anderson (Video: Pan y circo/ Radio Rivadavia)

Eros Ramazzotti y Evangelina Anderson se convirtieron en protagonistas de un episodio que captó la atención del público argentino y generó debate en redes sociales. El hecho se registró durante la Semana de la Moda de Milán, cuando la modelo —recién separada de Martín Demichelis— participaba de reuniones sociales junto a un grupo de amigas como Majo Martino y Milca Gili.

El episodio se produjo durante un almuerzo con sus amigas y compañeras de viaje en la casa de Ramazzotti. En el video, difundido en diferentes cuentas de las redes sociales, el intérprete de “Cosas de la vida” intentó besar a Eva en dos ocasiones y en las dos oportunidades ella lo rechazó. Hasta el momento Anderson decidió no hablar acerca de lo que sucedió, sin embargo, el italiano decidió dar su versión y restarle importancia.

El audio en el que Ramazzotti ofrece su versión fue difundido en el ciclo Pan y Circo (Radio Rivadavia), que conduce Jonatan Viale. El artista se expresó en una mezcla de italiano y español: “Hola todos, soy Eros. Ahora sabes que toda la Argentina está hablando de un beso divertente (sic) con la chica. Somos solo amigos, no estoy con nadie, un beso grande a todo el mundo, te quiero mucho Argentina“. De principio a fin, Ramazzotti buscó dejar en claro que entre él y Anderson solo existen lazos de amistad y que el acercamiento no tuvo ninguna carga sentimental ni otro tipo de implicancias.

Desde Italia, Milca Gili contó detalles sobre el encuentro entre ambos y cuál fue la reacción de ambos ante el beso fallido (Desayuno Americano – América)

En Desayuno americano (América TV), Milca Gili, la persona encargada de organizar la reunión, dio detalles de como se generó este encuentro y destacó la amabilidad del cantante. “Él nos recibió en la casa, tomamos helado, la pasamos súper bien”, resumió la influencer. Pero dejó claro que, para preservar la intimidad del anfitrión, ella misma pidió a las invitadas que dejaran los celulares y no sacaran ninguna foto: “Yo soy amiga de Eros, lo había visto en una nota para una canal de televisión en 2018 y quedamos amigos desde ahí. Luego le hice una entrevista para una revista de actualidad, después estuvo en el Movistar Arena… Es muy compañero, nos abrió las puertas de su casa y no lo hizo porque sabía quién era quién, sino porque somos argentinas”, analizó.

En aquella salida, la conversación fluyó entre risas y música. Milca se encargó de despejar cualquier rumor de romance entre Evangelina y Ramazzotti. “Para nada, no hubo honda. Incluso estuvieron sentados en lugares opuestos. De hecho, cuando nos fuimos para la bodega, le dije a Eros que las chicas se querían tomar una foto con él y si podíamos hacerlo, por lo que me contestó que por supuesto. También le comenté que esa foto iba a salir en todos lados porque dos chicas trabajan en la televisión y le pregunté si estaba de acuerdo. Lo hicimos afuera, en la puerta de su casa, para que no se viera nada”, recordó acerca de cómo fue la actitud del grupo en el hogar del cantante. Llegado ese momento, mientras se preparaban para la postal grupal, sumaron teléfonos para registrar el recuerdo, pero el clima distendido se fracturó apenas por un instante.

Lo que sucedió después fue lo que días más tarde escaló en redes sociales y medios internacionales: con el grupo filmando la escena, Eros comenzó a cantar e intentó besar repentinamente a Evangelina. “Creo que quiso cantarle a quien estaba al lado y hacerle una gracia que seguramente no le salió, pero no fue su intención”, aseguró Milca, buscando cerrar la polémica, aunque las imágenes compartidas en su cuenta de Instagram con la frase “Alguien se enamoró…” ya estaban en boca de todos.