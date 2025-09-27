La China Suárez publicó fotos íntimas de su reencuentro con Mauro Icardi en Estambul: “Mi lugar seguro”

La China Suárez y Mauro Icardi

Desde que formalizó su vínculo con Mauro Icardi, la China Suárez decidió vivir entre dos tierras. Como su novio juega en el Galatasaray de Estambul, se afincó en dicha ciudad junto a su hija mayor, Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré. Y durante un tiempo, la acompañan también Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, con quien mantiene un enfrentamiento mediático.

Los últimos días, la actriz tuvo una visita relámpago a Buenos Aires, acompañando a sus hijos menores que quedaron a cuidado de su padre. Durante su estadía, aprovechó para reencontrarse con amigos y familiares y compartir esos momentos que la distancia impide. Ya de regreso a Turquía, se mostró con Icardi con una imagen romántica de su intimidad.

La ex Casi Ángeles subió a sus historias un collage con dos fotos en las que se la ve recostada en la cama junto al rosarino. Una es en color, con los dos mirando a cámara y una sonrisa que empieza a dibujarse en sus rostros. La otra es en blanco y negro y ella tiene los ojos cerrados, una imagen que parece anticipar el texto. “Mi lugar seguro”, escribió Eugenia junto a un corazón, un mensaje que fue replicado por Icardi. Una postal y una síntesis de cómo pasa sus días del otro lado del mundo.

Un rato antes, se había mostrado con su hija a poco de llegar a su casa turca luego de un extenso vuelo de diecisiete horas. Más allá del costado doméstico, la conversación entre ambas adquirió un matiz diferente en el plano digital. Atenta a la repercusión habitual que genera en sus publicaciones, la actriz publicó un video de una charla íntima sobre los efectos del hate y el bullying en redes sociales. Según relató la propia Suárez, la preocupación emergió a partir de un pedido de Rufina, que pidió subir un video “para que no te hagan burla”.

Frente a la inquietud de su hija, Eugenia optó por sincerarse sobre su experiencia como figura pública. “No te tiene que importar que me hagan burla. Si a mí no me importa. Yo me cago de risa. Me hacen burla desde que tengo quince años, desde Casi Ángeles. Que estaba más gorda, que estaba más flaca, que si tengo un novio, que si me separo, que si elijo una marca y está mal. Así fue siempre en mi vida. Y me va cada vez mejor. Entonces, vos tenés que estar contenta por eso, porque a mí no me afecta. Y porque vos sabés quién soy”.

La China Suárez y Rufina Cabré reflexionaron sobre las críticas

El diálogo recorrió también la visión de la actriz sobre la exposición digital y los límites del impacto que puede tener el odio anónimo. “No es importante lo que digan los demás, la gente que no conoce. Siempre dije: ‘a mí me importan ustedes, mi familia, mis amigos, que son pocos pero buenos’. Y el resto que no nos conoce... Pensá que eso no va a desaparecer. El hate, la gente que pone cosas feas, que quiere cancelar todo el tiempo gente. Vos lo ves en las redes sociales. Los chismes, las mentiras. Lo importante es que nosotras tenemos buena comunicación, que vos todo lo que me querés preguntar, me lo preguntás y lo sabés”, explicó.

Rufina también sumó su perspectiva, cuestionando el comportamiento ajeno: “¿Para qué tiran hate si no saben ni quién es?”, señaló la niña. La actriz reforzó su postura ante la adversidad: “Ese análisis, esa respuesta no la vas a tener nunca. Hay que hacerse fuerte uno y entender que eso no es parte de tu vida. Yo a veces lo leo y no lo tomo personal. Y estoy como blindada hace muchos años”.