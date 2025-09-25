El álbum de fotos de la China Suárez en su vuelta a la Argentina: amigas, mascotas y sabores tradicionales

La China Suárez compartió un álbum de fotos que documenta su regreso a Argentina tras su estadía en Estambul

La China Suárez compartió con sus seguidores un álbum de imágenes que revela cómo fue su regreso a Argentina tras su estadía en Estambul. La primera imagen la muestra en modo viaje: posando para una selfie con capucha negra y auriculares grandes, sentada en un asiento de avión. La expresión seria y el contexto aéreo sugieren tanto el comienzo del regreso al país como la marca de una rutina ligada a los traslados internacionales.

Las fotos que le siguen, exponen la cotidianidad: dos perros, uno de color beige claro y otro oscuro, miran a cámara sentados sobre un piso de cerámica. En la tercera postal, la vida social ocupa el centro: la actriz participa de una cena grupal en un restaurante, rodeada de siete personas. El grupo incluye a Natalia Antolín, madrina de una de sus hijas y protagonista reciente de rumores de distanciamiento, que quedaron atrás con este posteo.

Las siguientes imágenes del carrusel muestran una selfie en la que la China aparece con el pelo suelto, adornado con dos hebillas y un suéter verde oliva, el afecto por los animales y más momentos gastronómicos. En una de las fotos, sostiene un plato de postre en el mismo restaurante de la imagen grupal, luciendo el mismo suéter y peinado.

En las fotos siguientes, en las que la actriz sale acompañada por su cosmiatra, Mariana Anganuzzi, y también en otras junto a sus hijos. En la publicación realizada este miércoles, aparece recostada junto a sus dos hijos menores, los tres abrazados y sonriendo levemente. Además, más adelante, también apareció en un espejo posando junto a Rufina, la hija que tuvo junto a Nicolás Cabré.

Además de fotos con animales, comida, hijos, reencuentros con amigas y selfies, la China le añadió a la publicación una descripción simple pero que significativa en medio del turbulento momento que atraviesa con la China Suárez. Los emojis de la bandera argentina y el de un corazón en color rojo, demuestran el amor que la actriz siente por su país natal, pese a estar instalada en Turquía junto a Mauro Icardi.

A mediados del mes de julio, la China Suárez se instaló de manera definitiva en Turquía junto a Mauro Icardi y Rufina, para acompañar al delantero en su carrera. Debido al enfrentamiento que tiene con Benjamín Vicuña, sus otros dos hijos, no pueden vivir junto a ella, por lo que cada 20 días tiene que viajar de Estambul a Buenos Aires, y viceversa, para estar con ambos padres.

En un primer momento, se creía que los dos pequeños iban a regresar con Marcela Rivero, la mamá de Suárez, que fue la encargada del viaje anterior y que está instalada con ellos en Turquía. Sin embargo, los planes habrían cambiado y la actriz de El Hilo Rojo volvió al país. Estas especulaciones comenzaron gracias a una historia que compartió el periodista Fede Flowers en su cuenta de Instagram desde la salida de arribos del aeropuerto. “Otra guardia que te cargaste por zorra… Burló a la prensa y se fue por otro lado”, escribió el cronista en la historia, haciendo una clara referencia a la historia que compartió Wanda Nara en octubre del año 2021 y que dio inicio al famoso Wandagate.

Las horas pasaron y la China no dio señales de haber vuelto, eligiendo el silencio en sus redes sociales. Fue durante la mañana del sábado que esto cambio y compartió el reencuentro con dos de las figuras más importantes de su vida. “Primera parada”, escribió junto a un collage de fotos con Agustina Uslenghi, la mejor amiga de Eugenia y la madrina de Rufina, exponiendo que, efectivamente, su arribo al país se había concretado.