La indignación de Georgina Barbarossa por el crimen de Morena, Brenda y Lara y el recuerdo del asesinato de su marido

El triple femidicio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez conmueve al país, luego del brutal hallazgo de los cuerpos de las jóvenes, una de ellas de 15 años y las otras dos de 20 años, en el partido bonaerense de Florencio Varela. El ciclo de Georgina Barbarossa tuvo un móvil en el lugar y la conductora expresó con enojo y dolor el clima de violencia que se vive en el lugar, para terminar refiriéndose al asesinato en 2001 de su marido, Miguel “El Vasco” Lecuna.

Todo comenzó cuando en A la Barbarossa (Telefe) una joven empleada de un kiosco contó que “todo el tiempo se escuchan disparos”, en alusión al tiroteo en la casa de Lara Gutiérrez. “Anoche se escucharon muchos tiros. No reaccionamos de ninguna manera porque estamos acostumbrados a eso. Nos resguardamos un rato y listo”, dijo, provocando la indignación de la conductora.

El triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las jóvenes de La Matanza que fueron encontradas muertas y descuartizadas en una casa de Florencio Varela

“¿Pero cómo vivimos así? Esta es una realidad paralela que nosotros no tenemos conciencia. Escuchar tiros como si escucháramos llover… ¡Es una vergüenza que esté sucediendo esto! ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la Justicia? ¿Dónde está la policía? ¿Qué pasa?”, se despachó. “¡Esta nena hace 20 años que recuerda escuchar tiros, chicos! No se puede vivir así. ¿Qué hacemos nosotras como sociedad? No se puede, pero se tiene que poder, chicos. La chica dijo recién que no hay policía", continuó.

“¡A nadie le importa nada! ¡Es terrible lo que está pasando! Nosotros escuchamos esto, ¿y qué hacés? Por favor hagan algo. Hace muchos años que están viviendo así”, se lamentó, mientras se sumaban Analía Franchín y Nancy Pazos. “¿Qué nos sorprende si estamos acostumbrados a que nos maten por un par de zapatillas y un celular?”, dijo Analía Franchín, mientras Georgina agregaba que “es la realidad de todos los argentinos”, y Nancy Pazos marcaba sus diferencias. “No, la realidad de ellos. No es la realidad de todos”, intervino la periodista, momento en el que Georgina recordó uno de los episodios más difíciles de su vida. “Nancy, a mi marido lo mataron acá a pocas cuadras en un taxi, en el 2001. Dejame de joder”, mencionó, sobre el crimen del padre de sus hijos, quien fue apuñalado en Palermo.

Georgina continuó mencionando el desinterés político desde hace 30 años en la seguridad: “Me preocupa, estoy tan indignada y me duele tanto mi país. Yo le quiero dejar a mi nieta un país mejor y vamos involucionando y esto es una porquería. Basta de políticos corruptos de estar entongados y hagan algo, porque nosotros los votamos y creemos en ustedes. Entonces, hagan algo porque no podemos seguir. Teníamos un país maravilloso y ahora es tremendo. Cruel, despiadado, violento, con narcotraficantes que dominan todo”.

“Basta de negociados, estoy harta, ya soy una mujer grande, tengo 70 años, quiero un país mejor para mi nieta. Basta de los corruptos, me duele mi Argentina, me da mucha tristeza. Ya no sé qué podemos hacer”, siguió la conductora, quien en 2023 fue abuela. “Yo quiero construir un país mejor desde que tengo uso de razón y más aún después del 2001 que mataron a mi marido. Pedir más por la Justicia y por gobiernos que no sean corruptos. Pero me da una pena tremenda porque vamos cada vez más para atrás. ¿Qué vamos a hacer?”, con la voz quebrada por la emoción.

Los cuatro detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

Cuatro personas permanecen detenidas por el triple homicidio registrado en una vivienda de Florencio Varela: dos mujeres de 28 y 19 años y dos hombres de 25 y 18 años. La investigación se orientó de inmediato hacia la hipótesis de que una banda narco preparó una emboscada. Los informes preliminares de las autopsias revelaron que el descuartizamiento de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron hallados este miércoles a la madrugada, exhiben características propias de una organización mafiosa vinculada al narcotráfico.