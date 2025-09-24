Teleshow

Marcela Tauro recordó su experiencia en un accidente similar al de Thiago Medina: "Los milagros existen"

La periodista compartió cómo la espiritualidad y el apoyo colectivo resultaron claves durante la recuperación de su expareja tras un grave accidente, destacando la importancia de la unión y las creencias en situaciones difíciles

El último parte médico difundido sobre Thiago Medina revela que el joven, de 22 años, logró superar las fases más críticas tras el grave accidente de moto que sufrió el 12 de septiembre, aunque su pronóstico continúa siendo reservado. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que el exparticipante de Gran Hermano permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde recibe atención especializada desde hace 11 días.

Mientras tanto, el caso de Medina generó una fuerte movilización en su entorno y en las redes sociales, donde se multiplican los mensajes de apoyo y las cadenas de oración. En el programa Intrusos (América TV), Marcela Tauro compartió una experiencia personal similar, al recordar el accidente de moto que sufrió su expareja, José María Álvarez. “Yo tuve un caso parecido con el papá de mi hijo. También tuvo un accidente de moto en Malvinas Argentinas, le tocó ese hospital. Mucho tiempo de internación y un cuadro bastante parecido al de Thiago. Al principio se había complicado y después salió. Hay que estar, hay que rezar. La cadena de oración es fundamental”, relató la figura de la televisión ante la consulta de Rodrigo Lussich.

La periodista subrayó la importancia de la fe y la espiritualidad en situaciones críticas, y mencionó que muchas personas se sumaron a la cadena de oración por Thiago Medina. “Me consta que hay mucha cadena de oración porque hay mucha gente que la está haciendo y me ha escrito por Instagram”, afirmó Marcela Tauro. Además, detalló que en su caso personal, la familia y la primera esposa de su expareja participaron activamente en misas y rituales religiosos, cada uno desde su propio credo.

Tauro también describió las acciones que llevó a cabo durante la internación de Álvarez: “A mí me dijeron qué tenía que hacer. Llevé agua bendita, entré con mi hijo y le dije que le hablara. Le hablábamos, mientras le ponía agua bendita en los lugares que me habían asesorado, le dejé un rosario y una virgen. Yo tenía en ese momento, la virgen de Schoenstatt, que me había llegado a casa. Y que la tiene todavía”, relató en el programa.

"Me consta que hay mucha cadena de oración porque hay mucha gente que la está haciendo y me han escrito por Instagram", aclaró Tauro sobre Thiago Medina

Consultada sobre el tiempo de internación, Tauro precisó que Álvarez permaneció hospitalizado en Malvinas Argentinas en la primera etapa del proceso. “Estuvo cuarenta y pico de días y después pasó a una clínica privada. Después estuvo un año en su casa porque también le quitaron el bazo y le dieron unas vacunas especiales”, según sus declaraciones. Finalmente, Tauro aseguró que “hoy está perfecto, está trabajando” y reafirmó su convicción: “Los milagros existen”.

Parte Médico de Thiago Medina por parte del equipo de profesionales

La evolución de Thiago Medina en el hospital de Moreno ha experimentado un giro relevante tras superar un episodio de descompensación respiratoria, aunque su estado general continúa siendo reservado.

Según el comunicado oficial difundido por el Hospital, Thiago Medina atravesó una complicación respiratoria que requirió la intervención inmediata del equipo médico. “En las últimas horas, el paciente sufrió un episodio de descompensación respiratoria. El equipo médico implementó maniobras específicas para abordar la situación, logrando una respuesta favorable. Actualmente, Thiago Medina permanece sin requerimiento de drogas inotrópicas, presenta estabilidad en los parámetros ventilatorios y en los gases arteriales. La cobertura antibiótica permanece dirigida según los protocolos y el pronóstico se mantiene como reservado, según el comunicado difundido por el hospital”, detalló el parte.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega (Moreno) donde está internado Thiago Medina

El informe oficial también precisó que el paciente ha superado los momentos más críticos derivados de un politrauma de alta gravedad. El equipo tratante consideró adecuado el manejo clínico desde el ingreso de Thiago Medina. Como resultado del ateneo realizado en la mañana, los profesionales decidieron optimizar el control del dolor mediante un ajuste en la vía de administración de la analgesia y modificar el esquema antibiótico, con el objetivo de favorecer la evolución clínica a partir de la mejora observada en los parámetros respiratorios durante la jornada.

Daniela Celis la madre de los hijos de Thiago rezando por la salud del joven

El parte médico de la mañana no había incluido algunos de estos detalles, que fueron incorporados en la actualización posterior. El comunicado subrayó que “el cuadro clínico de Thiago Medina se mantiene bajo revisión permanente, con monitoreo continuo y controles estrictos en terapia intensiva. El equipo interdisciplinario sigue atento a la evolución de cada parámetro vital, aplicando ajustes conforme a los protocolos vigentes y a la respuesta clínica que muestra el paciente en las distintas etapas del tratamiento”.

